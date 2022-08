El futbolista del Celta Santi Mina jugará en un equipo de Arabia Saudí tras su condena por abuso sexual

El Celta de Vigo ha confirmado que Santi Mina, uno de sus delanteros estrella, condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual, va a jugar cedido en un equipo de Arabia Saudí la próxima temporada. Un breve comunicado publicado a última hora de ayer martes indica que se ha cerrado el acuerdo, del que se llevaba hablando días, con el Al Shabab, un conjunto cuyo entrenador es el español Vicente Moreno.

La nota difundida por el equipo vigués indica que Mina se va a incorporar inmediatamente al conjunto saudí y que jugará en la primera división del país hasta el 30 de junio de 2023. Entre medias las partes esperan que la Justicia se pronuncie sobre los recursos presentados contra la sentencia. Desde que se conoció que la Audiencia Provincial de Almería considera probado que Mina abusó de una mujer en la localidad de Mojácar en 2017, el Celta ha apartado al deportista de los partidos y le abrió un expediente disciplinario. Volvió a entrenar con sus compañeros después de enviar en julio un burofax al club exigiendo retomar la actividad en grupo.

La próxima temporada, el futbolista jugará en la liga de un país con un abultado registro de denuncias por vulneración de los derechos humanos. Según publicó el diario Faro de Vigo, el pasado lunes Mina viajó ya a Arabia Saudí para cerrar el acuerdo.

El Celta recuperó a Mina para la temporada 2019/2020, cuando los hechos por los que ha sido condenado ya se ha habían producido y habían sido denunciados. Procedente de la cantera viguesa, en aquel momento jugaba en el Valencia. El presidente del equipo vigués, Carlos Mouriño, intentó justificar en una rueda de prensa a finales del pasado mes de julio el fichaje: “Él y sus abogados nos convencen de que no había pasado nada. Nos hablan de un tipo de extorsión que le querían hacer. Y con mi ilusión de aquella operación retorno me equivoqué totalmente y no tomé la precaución debida”. Se disculpó, además, con la afición por no haber tenido la cautela de incluir una cláusula en el contrato que le permitiera despedirlo sin tener que indemnizarlo en caso de resultar condenado, como ha ocurrido.