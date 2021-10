La ministra de Defensa, en un encuentro interreligioso: "La política debe ser muy exigente con sus planteamientos éticos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado en el III Encuentro Interreligioso que se ha celebrado en Santiago, en donde ha defendido que la política "debe ser muy exitente con sus planteamientos éticos". Ha manifestado haber echado en falta ese enfoque durante la pandemia y ha lamentado que la COVID no sacó lo mejor de toda la sociedad y "se ha utilizado como herramienta arrojadiza" en todo el mundo, "también en España".

"La reflexión que hago es si un drama de estas características es razonable que pueda utilizarse políticamente por parte de la oposición para atacar al Gobierno, y por parte del Gobierno hacia la oposición. Que pueda haber debate y controversia sobre este tema, me preocupa mucho", ha asegurado Robles, que también ha criticado las corrientes antivacunas, que "hacen una política con una finalidad clarísima: desestabilizar al Gobierno que sea, sabiendo que cuando uno no se vacuna, se genera un riesgo para el resto". Esta postura entronca, en su opinión, con el populismo: "Lo vemos en Europa del Este o en Estados Unidos con Donald Trump. A mí me da mucho miedo cuando veo aquí ese ambiente de crispación y confrontación".

Robles considera que en España "cualquier pretexto es bueno para utilizar como elemento de confrontación y no de concordia" y por este motivo los políticos deben tener una "fuerte voluntad de servicio". Ha lamentado que los planteamientos "políticamente correctos" reciben críticas "por todos los lados". También se ha referido a la polarización, a la que cree que han contribuido las redes sociales y los medios de comunicación. "¿Qué ejemplo le estamos dando a los niños si en vez de trasladar ese mensaje de valores humanos, de respeto y de importancia del diálogo, nos estamos lanzando los trastos a la cabeza?", se ha preguntado.

La ministra ha puesto el foco también en los conflictos armados. Hay 71 millones de refugiados en el mundo, ha dicho y ha pedido recordar que "a pocos kilómetros" de España hay "verdadera pobreza". "Hay gente que prefiere arriesgarse a morir en el mar que vivir en un país en el que no tienen ninguna oportunidad", ha destacado. Los políticos tienen, en su opinión, el cometido de "cambiar el mundo desde la ética".