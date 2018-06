El juez del caso Alvia desvela ahora que aún no ha recibido un informe clave pedido hace un año a la UE

En junio del año pasado el juzgado que investiga el accidente del tren Alvia en Santiago decidió preguntar a la Agencia Ferroviaria Europea si era o no obligatorio de acuerdo con la normativa comunitaria realizar un análisis de riesgos específico sobre la curva de Angrois que Adif no había hecho argumentando que no era necesario. Primero el juzgado se confundió de dirección y la petición tardó cinco meses en llegar a la agencia europea. Ahora, siete meses más tarde, el juzgado comunica a las partes presentes en la causa que aún no ha recibido respuesta, a pesar de que según varias fuentes ésta ya fue emitida por la agencia.

El foco de la investigación judicial del accidente del Alvia ocurrido hace casi cinco años en Santiago está posado actualmente en si Adif debía analizar mejor el riesgo previsible de un exceso de velocidad como el que ocurrió en la curva de Angrois y que provocó 80 muertos, hechos por los que, además del maquinista del tren, está imputado el director de Seguridad en la Circulación de la empresa pública dependiente de Fomento, Andrés Cortabitarte. Dos peritos judiciales discrepan sobre si era o no obligatorio ese análisis específico de riesgos, así que en junio del año pasado el juzgado decidió pedir su opinión a la Agencia Ferroviaria Europea, que ya había avanzado previamente a las víctimas del siniestro su visión crítica con la actuación de Adif. Las víctimas, de hecho, mantuvieron un contacto directo con la agencia europea que no logró el juzgado de Santiago.

Pero el juzgado se confundió de dirección y, en vez de enviar su petición a la sede de la agencia en la ciudad francesa de Valenciennes, la remitió a la estación de tren de esa localidad. El error implicó que la petición no llegase finalmente a la agencia hasta el 22 de noviembre pasado. Siete meses después el juzgado dice ahora no tener aún respuesta. Así se lo acaba de comunicar a las partes en un auto emitido el pasado viernes: “Dado el tiempo transcurrido sin que se recibiera contestación a la comisión rogatoria remitida en su día a Francia, dese traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que a su derecho convenga”.

Sin embargo, en marzo Europa Press preguntó a la agencia europea por ese informe y ésta le respondió que ya lo había entregado en enero a las autoridades judiciales francesas para que estas lo remitieran a las españolas. Así lo ratifican varias fuentes consultadas por este diario que a su vez mantuvieron contacto en este tiempo con miembros de la agencia europea. Pero cinco meses después de ese supuesto envío del informe por parte de la agencia europea, el juzgado de Santiago aun no lo ha recibido.

Se retoman las declaraciones tras la huelga en la Justicia gallega

En el auto de este viernes el juzgado también fija nuevas fechas para retomar las declaraciones de testigos interrumpidas por la huelga en la Justicia gallega iniciada el pasado febrero. El juzgado cita para los próximos días 26 y 29 de junio a dos cargos de Renfe y dos técnicos de las empresas que instalaron los sistemas de seguridad de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente. Los cuatro estaban citados para el pasado 19 de marzo pero sus declaraciones se habían suspendido por la huelga. Además de estos cuatro testigos, también están pendientes de ser citados nuevamente tras suspenderse sus declaraciones cuatro peritos propuestos por las partes y otros dos cargos de Adif. Uno de ellos, Fernando Rebón, gerente del Área de Seguridad en la Circulación del Noroeste, en calidad de imputado tras la declaración hecha por su superior Andrés Cortabiterte, también imputado, indicando que nadie lo había alertado del riesgo de la curva.