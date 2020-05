Alberto Núñez Feijóo: "Suspéndase el estado de alarma"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha salido de la última conferencia de presidentes con una reclamación básica: que se suspenda el estado de alarma. Feijóo considera que el Gobierno central está haciendo un "uso desproporcionado" de un elemento, que el presidente gallego califica como "excepcionalísimo". Así, Feijóo reclama que si es preciso modificar la ley orgánica de salud pública "para que se pueda restringir la movilidad de los cuidadanos en determinados territorios, hágase, pero suspéndase el estado de alarma".

El presidente gallego ha defendido, tras su reunión con Sánchez, que si el Gobierno central continúa proponiendo prórrogas, estas no afecten a todo el territorio del Estado ni limiten "todos los derechos y libertades" por igual, sino que se expecifique qué está permitido y dónde. Sin embargo, Feijóo dijo desconocer si su partido, el PP, apoyará su afirmación y la traducirá en votos en contra en el Congreso, donde Pedro Sánchez acudirá esta semana para solicitar la ampliación del estado por otras dos semanas.

Feijóo, que no ha cesado en sus críticas al Gobierno central por la gestión de la pandemia, ha estado este mediodía especialmente duro con el Ejecutivo central. El presidente gallego ha opinado que "no es razonable" ligar el estado de alarma a la continuidad de los ERTE por fuerza mayor ya que, dijo, hay otras opciones de expedientes que se pueden aplicar dentro de la legislación laboral. "Decir que se dicta para que los trabajadores puedan cobrar el 70% de su salario no es honesto. Es confundir a sabiendas y a conciencia a la gente. Es cambiar derechos por dinero", ha afirmado.

El estado de alarma es además un freno para la celebración de elecciones a la Xunta de Galicia, que acaba su legislatura a finales de septiembre, ya que su convocatoria depende del final de este estado. Feijóo, que esta semana abrió la puerta a buscar una fórmula para posponer los comicios, aseguró hoy que "la peor solución sería prorrogar" los cuatro años más allá del límite legal debido a la situación de inseguridad jurídica que provocaría. "Tenemos que buscar fórmulas para ejercer los derechos fundamentales, los estados de alarma no pueden usarse de forma indiscriminada. Hay que buscar límites para la suspensión de las libertades", remató.

Así apostó porque los comicios se celebren en el momento de "mayor certezas sanitarias" dentro "de la incerteza" del momento. Sin decantarse claramente por una celebración de las elecciones antes del mes de agosto, Feijóo sugirió que "si el riesgo de rebrote en otoño e invierno es serio" los comicios aplazados del 5 de abril podrían peligrar de nuevo. "No tengo ningún interés en que la legislatura vaya más allá de los cuatro años de mandato. Pero o buscamos fórmulas menos inciertas o estamos en un abismo de legislatura y legal que debemos preveer y desentrañar", dijo.

Un plan "confuso, incompleto y discrecional"

El presidente de la Xunta no ahorró en críticas al plan aprobado por el Consejo de Ministros para la desescalada, que calificó de "confuso, incompleto y discrecional", ni tampoco a la manera de hacerlo. El jefe del Ejecutivo gallego censuró que Pedro Sánchez busque una cogobernalidad mientras "ha dado la espalda a las autonomías" en las decisiones tomadas en estas semanas de pandemia.

Del plan, dice, comparte sus objetivos pero discrepa "profundamente en el fondo y en la forma". El presidente de la Xunta critica que no se conozcan aún los criterios sanitarios que regirán en paso de una fase a otra en la desescalda e insiste en que deben de ser "objetivos, conocidos con antelación y rápidamente evaluables".

Es sabido que Feijóo prefiere el área sanitaria como manera de dividir Galicia en las fases de la pandemia, un extremo que el Gobierno central se ha abierto a negociar. Hoy consideró que "hacer un plan sanitario con un criterio administrativo del siglo XIX es cuando menos surrealista". El presidente de la Xunta reclamó también de nuevo que se permita la movilidad entre zonas que estén en la misma fase de desescalada y criterios diferentes para las áreas rurales.

Criterios de reparto para el fondo de 16.000 millones

Entre las dudas sobre la actuación y las decisiones del Gobierno con las que Feijóo llenó su discurso, está en cómo se realizará el reparto de los 16.000 millones de fondos adicionales que anunció ayer Pedro Sánchez para las comunidades autónomas. El presidente de la Xunta quiere que se apliquen los criterios que se emplean ahora para el reparto de la financiación autonómica, el dinero que el Estado transfiere cada año a las comunidades y se mostró "preocupado" porque Sánchez no haya aclarado este punto. "Espero y deseo que no se hagan criterios que beneficien y perjudiquen en función del color político de los territorios", acusó.

Así, Feijóo se sumó a la petición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de "que no se ensaye un nuevo sistema" de financiación de las autonomías en esta ocasión que "rompa" el vigente. "Son los criterios que hemos utilizado en la última década", defendió.