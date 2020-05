Feijóo apuesta por una campaña de una semana pero rechaza comprometer un segundo debate en TVG

El presidente de la Xunta prefiere una campaña reducida a la mitad, que no se extienda durante las dos semanas que garantiza la ley electoral. "En un momento de pandemia no es descabellado pensar que la situación sanitaria aconseja disminuir el número de días" de campaña, afirmó Alberto Núñez Feijóo, que puso en marcha el reloj electoral el pasado lunes con la convocatoria para el 12 de julio. A pesar de que es probable que actos se reduzcan, en número y tamaño, Feijóo no apostó por incrementar el tiempo de debate en la televisión pública y decidió insistir en un único encuentro en la TVG entre el PP y los partidos de la oposición.

Feijóo consideró que el PP debería aceptar una campaña de una semana si los partidos lo quieren y comenzó a atacar a la oposición en caso de que no se apunten a esta opción y prefieran una campaña de 15 días para la que, remarcó, "tienen derecho". "Hay formaciones que no querían elecciones y se molestan cuando se recortan las campañas o partidos que tenía informes sanitarios que decían que no pero ya tenía spots pagados en radio y en prensa", apuntó Feijóo, que comenzó a responder la pregunta sobre la posible reducción de las elecciones recordando que el PSOE propuso lo mismo en las últimas elecciones generales.

A pesar de decantarse claramente por una campaña reducida, que tendrá que adaptarse a las limitaciones de aforo para actos que marque la desescalada, el candidato del PP a la Xunta no quiso comprometer un segundo debate en la televisión pública gallega, como reclama el BNG. "No le dediqué un minuto al tema electoral", afirmó, "creo que los equipos de campaña siempre aceptaron un debate en CRTVG y el resto de cuestiones las deconozco".

El presidente de la Xunta sí entró a opinar sobre las declaracions del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que afirma que Feijóo "necesita vigilancia". "Los gallegos se merecen más respeto" que el que les da esta formación, dijo, después de afirmar que el Gobierno de Galicia "no es rehén ni esclavo de intereses minoritarios". "No hemos tenido respuesta de Vox durante la pandemia, no sabemos ni quién es su portavoz en Galicia, así que no creo que le interese Galicia después de la pandemia", zanjó.

La incerteza sobre las condiciones en las que se tendrá que celebrar la campaña y el día de votación se mantiene por el momento. Feijóo indicó que la Xunta está trabajando en un borrador sobre cómo se deben desarrollar estos dos momentos, que contará con la supervisión del comité clínico de seguimiento de la pandemia del Gobierno gallego, y que será remitido a la Junta Electoral como recomendación.