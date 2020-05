Elecciones en Galicia y Euskadi: nueve dudas sobre la llamada en las urnas en tiempos de pandemia

Gallegos y vascos están llamados a votar el próximo 12 de julio. Esto es de lo poco que está claro en unas convocatorias realizadas en medio de un estado de alarma. "Vamos a innovar", afirmó el presidente de la Xunta en su comparecencia para anunciar la fecha. Esto también parece seguro en un Estado que cada semana se aprenden normas nuevas en el camino a la futura normalidad. A su juicio, las decisiones que se tomen en las próximas semanas marcarán los comicios que se celebren en los próximos años. Con dudas básicas sobre la situación que tendrán los territorios o cómo se distribuirán las competencias, Galicia y Euskadi abren unos procesos electorales llenos de incógnitas. Y pocas tienen una respuesta clara.

¿Habrá un protocolo especial de seguridad sanitaria?

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ya avisó el pasado sábado que, en los procesos electorales, habrá que "cumplir las normas de seguridad conocidas por todo el mundo", higiene y distanciamiento social. También sugirió que el Ministerio de Sanidad podría elaborar un manual concreto de seguridad sanitaria que guíe a las autonomías en su proceso electoral.

¿Cuánto durará la campaña?

La ley electoral estipula que serán 15 días, un plazo que, por lo tanto, se debe mantener. Aunque los presidentes de Galicia y Euskadi afirmaron que las campañas serían diferentes y más cortas, lo cierto es que ambos gobiernos deben cumplir con la normativa electoral y así lo admitieron hoy en sus comparencias para anunciar la fecha de los comicios. La campaña puede ser más breve si así lo deciden los partidos, que pueden ajustar su duración o características. Feijóo ya ha adelantado que el Partido Popular disminuirá la actividad respecto a una campaña habitual.

¿Habrá mítines?

Si las dos comunidades avanzan en las fases de desescalada, las campañas estrenarán en julio la llamada "nueva normalidad". No se sabe si entonces el Gobierno central mantendrá las restricciones de reunión, pero parece claro que no veremos mítines como los de antaño. "Vamos a ver cuál es la decisión del Gobierno central. Veremos si hay limitaciones y cuáles serían", apuntó hoy Feijóo. El pasado viernes, sin embargo, aseguró que la campaña sería "más corta" y sin actos masivos.

¿Se pueden presentar nuevos partidos o nuevas listas que no estuvieran el 5 de abril?

Las convocatorias electorales comienzan desde cero, así que sí, es posible presentar nuevos partidos o nuevas listas. En Galicia, En Marea se plantea ahora participar, después de descartar esta opción en la anterior llamada a las urnas.

¿Cómo se va a votar?

La apuesta de los dos gobiernos es favorecer el voto por correo. Un camino que, en la actualidad, no evita tener que acudir a espacios cerrados llenos de gente, como es el caso de las oficinas de Correos. Hay que hacerlo dos veces, además, una para solicitar el voto y otra para entregarlo. También buscan promover el voto a través de fedatario público, indicó hoy el presidente gallego. ¿Se va a habilitar un sistema de voto telemático? Países como Suiza implantaron este tipo de votación hace 15 años y ha habido intentos en otros estados, pero es todavía una incógnita si España lo utilizará en las próximas autonómicas. Los presidentes de Euskadi y Galicia también lo desconocen. "No lo sabemos porque no sabemos si tenemos competencias", explicó Feijóo.

¿Se pueden ampliar los horarios el día de la votación?

La mesa debe cerrar a las 20 horas, como confirmó el jefe del Ejecutivo gallego, pero la intención de Feijóo es que se permita votar a las personas que estén guardando cola a esa hora. No explicó cómo se podría controlar este sistema, qué recursos harían falta o si está en su mano autorizarlo.

¿Pertenecer a un colectivo vulnerable es motivo para no acudir a las mesas electorales?

"Sería positivo pero no sé si es posible con la legislación en la mano". Otra incógnita más que acumula el presidente de la Xunta. Entonces, ¿puede negarse un ciudadano a participar en una mesa alegando miedo a un contagio? "No soy competente para tomar esas decisiones, a mí no me corresponde sancionar a nadie y eso es la Junta Electoral", despejó Feijóo. El presidente de la Xunta considera que se debería hacer una "interpretación flexible de las obligaciones" que tengan las personas llamadas a formar parte de las mesas electorales.

¿Podrán los usuarios de residencias de mayores ir a mítines o a votar?

Sobre la primera cuestión, la Xunta considera que es competencia del Gobierno central y a que a él le corresponde decidir según la fase de descalda que corresponda. El voto de personas que no se pueden desplazar será "igual que en todas las elecciones", a través de fedatario público o "la previsión que haga Correos al respecto para las personas que no puedan acudir a las oficinas".

¿Y si cuando llegue el día no se dan las condiciones sanitarias para celebrar elecciones?

El decreto de convocatoria de elecciones en Galicia menciona esta posibilidad, en su parte expositiva, de convocar una tercera vez dentro del periodo máximo de legislatura pero no lo incluye ningún mecanismo que lo determine de manera automática, según avanzó Feijóo sobre el texto, que saldrá publicado mañana en el Diario Oficial de Galicia.