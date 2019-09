El PP gallego presume de producción legislativa pese a que 3 de las 5 leyes aprobadas este año ya fueron prometidas para 2017

El pasado enero el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, admitió que “la Xunta no fue capaz de cumplir” con sus propias previsiones sobre las nuevas leyes que su Gobierno prometió enviar en los últimos años al Parlamento de Galicia para su debate y aprobación. Por el contrario, el pasado lunes el portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, quiso poner en valor la producción legislativa de la Cámara gallega destacando las cinco leyes que ya se han aprobado en ella en lo que va de año. Tres de esas cinco leyes ya habían sido prometidas por el Gobierno gallego para 2017 y su aprobación no ha llegado hasta dos años más tarde.

El portavoz parlamentario del PP centró su habitual rueda de prensa semanal en destacar que “el Parlamento de Galicia es de los que tiene más intensidad de trabajo y la oposición más capacidad de control”. Y enumeró las cinco leyes aprobadas en lo que va de año: de ordenación farmacéutica, de administración digital, de patrimonio natural, de rehabilitación y de suplemento de crédito para actuaciones prioritarias. De ellas, las tres primeras fueron prometidas por el Gobierno gallego ya para 2017 mientras que la cuarta fue aprobada a comienzos de este año tras ser anunciada para 2018 y la quinta no fue incluida en las previsiones legislativas de la Xunta, cuyo presidente suele elogiar la previsibilidad de su propio gobierno. El retraso en la aprobación de esas normas, en línea con lo dicho por Puy -aunque su intervención no parecía ser crítica con el Gobierno gallego,, no es responsabilidad del Parlamento sino de la Xunta, que se demoró en el envío de sus proyectos de ley a la Cámara para que esta los convirtiese después en leyes.

Pedro Puy, portavoz del PP en el Parlamento de Galicia PP

En su intervención Puy también recordó que “en la actualidad, y a la espera de los proyectos que el Gobierno ha informado que remitirá a la Cámara, están en trámite los proyectos de ley de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y el de aprovechamiento lúdico de las aguas termales”. En los dos casos, las dos normas fueron prometidas por la Xunta para 2018. De hecho, la Xunta tiene aún sin aprobar para su remisión al Parlamento dos proyectos de ley prometidos originalmente para 2017 y nuevamente para 2018, el de la ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia y el de la ley de empleo.

Este lunes Puy destacó que, al margen de las leyes, en la Cámara gallega la mayoría de las iniciativas que se debaten parten de la oposición, lo que interpretó como una mayor capacidad de control de la Xunta por parte del resto de partidos. Según dijo, los miembros del Gobierno gallego comparecieron “2,3 veces cada día de la presente legislatura”. Todos esos datos llevaron a Puy a asegurar que el Parlamento gallego es “el que tiene más intensidad de trabajo”. Sin embargo, en el estricto ámbito legislativo en 2018 el gallego fue, con solo tres leyes aprobadas en todo el año, el parlamento autonómico con menor producción de todo el Estado, empatado con Catalunya. Tras constatarse en años anteriores los sucesivos incumplimientos de sus propias promesas, este 2019 el Gobierno gallego ha dejado de hacer públicas sus previsiones normativas.

Situación de las previsiones de nuevas leyes por parte de la Xunta

Leyes prometidas para 2017 ya aprobadas

Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía

Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales

Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia

Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos para 2018

Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas

Ley 1/2018, de 2 de abril, por la que se modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia

Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica

Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital

Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad

Leyes prometidas para 2018 ya aprobadas

Ley 2/2018 de Presupuestos para 2019

Ley 1/2019, del 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas

Ley de medidas de garantía del abastecimiento y calidad del agua en episodios de sequía y otras situaciones excepcionales (proyecto aprobado por la Xunta para su remisión al Parlamento el pasado 1 de agosto pero pendiente de tramitación en la Cámara)

Ley de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales (proyecto aprobado por la Xunta para su remisión al Parlamento el pasado 4 de julio pero pendiente de tramitación en la Cámara)

Leyes prometidas para 2017 y nuevamente para 2018 pero aún no aprobadas

Ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia

Ley de empleo

Leyes prometidas por primera vez para 2018 aún no aprobadas

Ley de impulso demográfico

Ley reguladora de los juegos y apuestas

Decreto legislativo para un texto refundido de la ley de cooperativas

Leyes aprobadas sin que fuesen previstas por la Xunta

Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales y administrativas (ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2017)

Ley 3/2017, de 13 de julio, de impulso al crecimiento económico y refuerzo del gasto social (impulsada por el grupo del PP, no por la Xunta)

Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de accesibilidad a la energía eléctrica (impulsada por una iniciativa legislativa popular, no por la Xunta)

Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2018)

Ley 3/2018 de medidas fiscales y administrativa (ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2019)

Ley 2/2019, de 9 de mayo, por la que se concede un suplemento de crédito para el refuerzo de actuaciones prioritarias para el año 2019

Ley aún en tramitación por la Xunta sin que fuese prevista