La Televisión de Galicia guarda silencio sobre la petición de su comité de empresa para que investigue la filtración del 'off' de Irene Montero

La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) mantiene silencio sobre la petición de su comité de empresa para que se investigue la filtración “desde los archivos de la televisión pública a un medio privado de una entrevista a la ministra de Igualdad, Irene Montero”. Una parte de la misma, en off the record, en la que hablaba sobre las manifestaciones del 8M y el coronavirus, acabó publicada en el diario ABC. Y este jueves transcendía que la Guardia Civil la había incorporado a su polémico informe judicial sobre el Día de la Mujer. Desde el departamento de comunicación del canal público prefieren no responder a la pregunta de si se va a iniciar la investigación que solicita su plantilla.

La mencionada entrevista fue originalmente realizada por el canal público vasco Eitb. De entre todas las televisiones miembros de la Forta (Federación de organismos de radio y televisión autonómicos), solo la gallega solicitó acceso a ese material. La dirección de la CRTVG se desvinculó de la filtración y rechazó “el uso de imágenes grabadas en la previa de una entrevista sin respetar la praxis de confidencialidad comúnmente establecida”. Esta declaración chocaba con el amplio espacio que que el telediario de la Televisión de Galicia había dedicado a la información de ABC, imágenes incluidas. Más tarde se supo que el off de Montero había sido descrito, etiquetado y guardado en el archivo de la TVG el 9 de marzo.

“Este suceso deteriora gravemente la credibilidad de los medios públicos de Galicia”, denunció este miércoles el comité intercentros de la CRTVG en un comunicado en el que solicitaba “una investigación seria e independiente”. “La inacción de la dirección para investigar los hechos permite que se cuestione la integridad de los periodistas y los profesionales de la compañía”, añadió. Fuentes del propio comité aseguran que “lo habitual” es que el ente público no responda a sus requerimientos. “De hecho, el director general [Alfonso Sánchez Izquierdo] solo nos ha recibido una vez desde que fue nombrado en 2009”, critican. El ente público gallego tampoco ha respondido a la pregunta de eldiario.es sobre la petición del comité intercentros.

Galicia en Común quiere que lo explique Feijóo

La coalición en la que se integra Podemos, Galicia en Común, salió este jueves a pedir explicaciones al presidente de la Xunta. Su candidato, Antón Gómez-Reino, anunció que solicitarán la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la Deputación Permanente do Parlamento de Galicia “para que explique si la CRTVG filtró a la prensa un vídeo con declaraciones fuera de cámara de la ministra de Igualdad, Irene Montero”. “Es intolerable que una empresa pública se dedique a obtener y difundir declaraciones off the record para perjudicar y dañar la imagen de un rival político”, consideró.