Un nuevo informe de la Guardia Civil incluye un 'off the record' de Irene Montero descontextualizado para inculpar al Gobierno por el 8M

La Guardia Civil ha enviado un nuevo informe a la juez que investiga si la Delegación del Gobierno incurrió en responsabilidad penal al autorizar las marchas del 8M. En esta ocasión, los agentes han incluido un off the record descontextualizado de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el comentaba que la menor afluencia a esa manifestación podía deberse al miedo de algunas personas a contagiarse de coronavirus.

Según publica El País, los agentes incluyen esas palabras en el nuevo informe que han enviado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, y encargada de instruir el caso.

Los investigadores incluyen varias noticias de prensa sobre el 8M para apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía los riesgos de contagio de coronavirus y aún así autorizó esa manifestación mientras prohibía otros actos. Entre esas referencias de prensa está la noticia que publicó ABC, que recogía las palabras de Montero, que se dieron en una conversación privada que mantuvo con la periodista de EiTB antes de una entrevista hace dos meses.

Se trataba de un diálogo previo y fuera de cámara –aunque quedó grabado por realizarse con la conexión abierta entre el equipo entrevistador y el puesto de control de la cadena–. La información de ABC se publicó el pasado 1 de junio, el mismo día que los agentes rematan su informe y lo envían a la jueza del caso.

"¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?", le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB a la ministra de igualdad en el citado contexto, justo antes de iniciar la entrevista, que se emitió en directo. "Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir", respondió Montero, que añadió: "Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas".

Nada más publicarse la noticia sobre la conversación privada de Montero, la derecha la utilizó como ariete contra el Gobierno. El PP vio en esas palabras un "motivo para dimitir". "Ahora ya hemos constatado que el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia" dijo la expresidenta del Congreso, Ana Pastor.

Como reveló eldiario.es este martes, la Televisión de Galicia incorporó a su archivo de imágenes el 9 de marzo el vídeo que contenía una conversación off the record con la ministra Montero. Así consta en los registros de la plataforma informática Tedial que usa este canal autonómico para la gestión de vídeos y noticias, y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es. El vídeo se archivó con una nota sobre su contenido: "Antes de la entrevista [Irene Montero] comenta con la periodista las medidas de prevención contra la expansión del COVID-19 (habla sobre los besos y los abrazos de las asistentes a la manifestación)". El comité de empresa ha pedido que se investigue esa filtración.

Este nuevo informe llega después de un primer documento lleno de errores y bulos. De hecho, según indica El País, los agentes hacen referencia a algunos de ellos, como la manipulación de la declaración del sindicalista de la CGT Antonio O’Connor. Los agentes le preguntaron por qué anuló una convocatoria que tenía prevista y él respondió que se había cambiado la fecha del juicio a una compañera por el que iban a protestar. Los agentes pusieron en su informe que el cambio de fecha se debió el coronvirus.

Los agentes quitan importancia a ese error y también a la equivocación sobre la fecha en la que se decretó que el coronavirus era una pandemia. La OMS declaró oficialmente a este brote como pandemia el 11 de marzo: tres días después de la manifestación del 8M y dos meses y medio más tarde que la fecha que afirma el primer informe de la Guardia Civil. Los agentes asegurar que esos errores no cambian "en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en en curso".