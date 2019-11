La Xunta indigna a las enfermeras eventuales gallegas al "exponer datos personales" de una de ellas en televisión

El testimonio de Alba es uno de los que desde hace meses difunden muchas enfermeras de la mano del colectivo Eventuais en Loita. Denuncian su precariedad poniendo cifras a una realidad tantas veces escondida. La de esta trabajadora del Sergas es la de una vida laboral con más de 400 contratos firmados en nueve años y medios cotizados durante 14 años de vinculación con el Servicio Galego de Saúde. La de su compañera Mónica, por ejemplo, "once años a disponibilidad del Sergas, 557 contratos y 5 años y medio cotizados". Hay muchos más.

Después de meses de lucha, denuncia y reivindicación, y medio año después de que tiñiesen de negro las oposiciones realizadas en Silleda, la voz de las enfermeras eventuales superó el ámbito autonómico al desvelarse por fin una realidad cotidiana. Del reportaje en un medio escrito al eco de programas televisivos. Alba sirvió como paradigma de una precariedad masiva y el Sergas ha respondido con referencias personales.

"Lamentamos enormemente que una administración pública como el Sergas arremeta contra una trabajadora que, como otras miles, es pieza fundamental del sistema. Nuestra compañera personalizó la situación vivida por miles de profesionales y el Sergas quiso acusarla falsamente", denuncia Eventuais en Loita tras la intervención de Alba en Espejo Público, de Antena 3.

Allí contó su situación y la de la mayoría de sus compañeras, aclarando la "falta de continuidad" en el empleo, los "contratos fraudulentos" en la sanidad pública gallega o hechos como que sea contratada de lunes a viernes y dada de baja el fin de semana para luego ser llamada el lunes en otro centro "y así evitar un vínculo" laboral. "Lo que se nos dice desde el Sergas es que has suspendido dos veces las oposiciones y que hace dos días se te ofreció un contrato de continuidad que tú rechazaste", le espetó la presentadora, Susanna Griso, aludiendo a fuentes de la Consellería de Sanidade.

"Eso es mentira. Me presenté a cuatro oposiciones del Sergas, suspendí la primera y aprobé las otras tres", respondió la enfermera, que advirtió también de que el contrato de continuidad "no es un contrato estable, es una farsa". "No da estabilidad y nos obligan a ser enfermeras para todo, para estar el mismo día en varios servicios y cada día en sitios diferentes", explicó, coincidiendo con las quejas de la enfermería eventual, que ha rechazado ya esta contratación por insistir en la "esclavitud".

Desde Eventuais en Loita, que lanzó la campaña #todossomosalba, denuncian que se "han expuesto datos personales de la compañera, así como el hecho de que rechazara un contrato de continuidad, que por otro lado es voluntario y en su conjunto una total y absurda farsa".

"Estas advertencias por parte de la Administración son una grave violación de los derechos de todos los trabajadores y son ellos a quien deben respetar en primer lugar", insiste el colectivo, que valora "tomar las medidas legales pertinentes contra el Sergas en caso de que se haya vulnerado la Ley de Protección de Datos". "No permitiremos perjuicio alguno a ningún compañero", añaden, tras calificar de "lamentable" la respuesta de la Xunta "a la exposición de un problema que afecta trabajadores y pacientes".

"Es lamentable atacar personalmente a quien se atreve a dar la cara, sobre todo cuando saben perfectamente que el caso expuesto por nuestra compañera no es un caso aislado, sino todo el contrario", dice Eventuais en Loita, que muestra su "total repulsa" a estos "abusos por parte de la Administración". "No los permitiremos", concluye.

El Colegio de Enfermería de Lugo se une a las críticas

La indignación por la actitud de la Xunta ha llegado también al Colegio Oficial de Enfermería de Lugo, al que pertenece la profesional afectada. La entidad ha calificado en un comunicado de "inaceptable" la respuesta del Sergas en televisión a las quejas de la trabajadora y acusan a la Administración de "menoscabar su derecho a la intimidad".

Además, el Colegio de Enfermería "ratifica" todas las críticas que sobre contratación precaria y fraudulenta hace la afectada y dice entender que haya rechazado el contrato de continuidad. "Es lógico", asegura sobre un modelo que, aclara, no proporciona estabilidad alguna.

La respuesta del Sergas, en esta ocasión, ha sido personal. Otras veces, contra el colectivo Eventuais en Loita, desmintiendo sus datos, como los que se derivaron de un estudio realizado entre casi 3.500 profesionales y que certificaban que más de un tercio de las enfermeras estaban en situación eventual en Galicia. Desde hace tiempo, el Sergas insiste en negarlo. Hace tan sólo unos meses, su gerente, Antonio Fernández-Campa, afirmaba en una entrevista en televisión que la precariedad "no es una situación habitual" en la sanidad pública del país y que "el 85% de los trabajadores está en vínculos estables". También el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha insistido varias veces en la estabilidad a la que también se refirió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que afirmó que el 88% del personal tiene un "nombramiento definitivo".