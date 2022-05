El presidente de la Xunta defiende que el rey emérito “tiene todo el derecho” a volver “a cualquier sitio de España”

El nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a defender la vuelta del rey emérito y a celebrar que su primera parada, tras dos años residiendo en Abu Dabi por los escándalos de corrupción que lo acorralaron, sea en Galicia. Opina que “tiene todo el derecho del mundo” a regresar a “cualquier sitio de España” y que, al elegir Galicia, contribuye a hacerle “promoción” en un momento en el que arranca la época de más actividad turística. A esto se refería, añadió, cuando manifestó que el viaje de Juan Carlos I pone a Galicia en el mapa.

En medio del debate que su vuelta ha reabierto sobre si debe dar explicaciones sobre sus actividades y la fortuna opaca que acumuló, Rueda evita pedírselas. A preguntas directas sobre si es necesario que el rey emérito rinda cuentas, el jefe del Gobierno gallego ha insistido en que el monarca “es libre para venir” y en que “no tiene causas pendientes” en España. La Fiscalía cerró las investigaciones en marzo de este año con el argumento de que los delitos estaban prescritos.

Rueda ha descartado que el impacto de la presencia del rey emérito en Sanxenxo se pueda volver contra la campaña de promoción turística de la Xunta. Cree que “la mayoría” de los gallegos comparten su opinión favorable a la visita de Juan Carlos I. Hay, añadió, quien piensa de forma diferente “y no está de acuerdo con la figura de la monarquía ni con la de la transición ni con la figura del consenso”. A estas personas, “cualquier cosa que pueda hacer un miembro de la familia real nunca les va a parecer bien”, manifestó.

Por su parte, dijo no tener previsto encontrarse con Juan Carlos I durante estos días que el monarca tiene previsto pasar en Sanxenxo (Pontevedra). Señaló que no le consta “comunicación expresa” sobre su llegada y se excusó con la celebración del congreso extraordinario del PP gallego que lo va situar al mando del partido tras la salida de Alberto Núñez Feijóo. “El tiempo no me va a llegar”, alegó.

La llegada a Galicia de Juan Carlos I está prevista para las próximas horas y se dirigirá a Sanxenxo, destino habitual antes de que saliese de España. Su presencia la confirmó el alcalde del municipio pontevedrés, Telmo Martín (PP): “Estamos encantados de poder demostrarle el cariño que le tenemos”.