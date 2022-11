El presidente de la Xunta exige al Gobierno frenar una subida de los peajes en la AP-9 que podría superar el 9%

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha alertado de que “todo indica” que Galicia puede tener que enfrentarse “en el peor momento” a una “subida histórica” de los peajes de la AP-9 que superaría el 9% y ha exigido que se “congelen”. “Aún se está a tiempo de rectificar”, ha manifestado, en referencia al Gobierno central. Como cada ejercicio, el año 2023 traerá una nueva subida de los peajes para la Autopista del Atlántico (AP-9), la principal arteria de pago que conecta la comunidad por el eje atlántico y que ya se sitúa como una de las más caras de Europa. El incremento, según un cálculo avanzado por La Voz de Galicia, podría superar el 9%, informa Europa Press.

El Tribunal Superior exime a la Xunta de Galicia de pagar 15,6 millones para que el Gobierno indemnice a Audasa

Saber más

La fórmula de actualización se completa con un IPC al alza, entre otros ajustes técnicos, habría que sumarle un 1% por la compensación ligada a la ampliación del Puente de Rande y de la circunvalación de Santiago. Lo habitual es que las tarifas se actualicen formalmente a finales de año, ya que las nuevas entran en vigor a 1 de enero. Si el el Ejecutivo confirma un alza que Rueda ha situado todavía más “en torno al 10%”, los usuarios de la infraestructura soportarían la segunda subida de tarifas más elevada tras la del año 2012.

Un incremento superior al 9% se traduciría en 1,65 euros más, con lo que viajar desde A Coruña a Vigo pasaría a costar 19,15 euros. Realizar el recorrido completo entre Ferrol y Tui podría superar los 25 euros.

Quejas a Madrid

Alfonso Rueda lamentó además que el Gobierno central no escuchase su petición de “congelar los peajes”. “Todo indica que en el peor momento tendrá una subida histórica, que puede estar en torno al 10%”, insistió, y no dudó en culpar al Ejecutivo de Sánchez: “Esto al final es una decisión política del Gobierno central, que decide que, cuando más tenía que bajarlas (las tarifas), aplicar la subida más alta. La prueba de que es una decisión política, es decir, que los políticos pueden tomarla en un sentido o en otro, es que la Xunta congeló las tasas y asumió con cargo a los presupuestos la subida para no repercutirla en los usuarios de las autopistas que dependen de ella”.