La protesta contra el cierre del paritorio de Verín llama a la puerta de Feijóo con una marcha ante el Parlamento gallego

La protesta contra el cierre del paritorio de Verín (Ourense) avanza metros hacia el Alberto Núñez Feijóo, literalmente. La concentración a las puertas del Parlamento de Galicia convocada por diversos colectivos ciudadanos y de la sanidad pública para el mediodía de este martes, en la que han participado personas de todas las edades, ha acabado desbordando el dispositivo policial y cortando varias veces el tráfico en el entorno de la Cámara gallega, en Santiago, que rodearon con una marcha improvisada.

A pocos metros de la protesta, en el interior del Parlamento, Feijóo ofrecía a los medios de comunicación un nuevo planteamiento de su variado argumentario en defensa de su postura de cerrar el paritorio: tras argumentar primero que la reducción del número de nacimientos afectaba a la habilidad de los profesionales, y verse después obligado a reconocer que la causa real era la incapacidad de su Gobierno de dotar de pediatras al centro, este martes el presidente ha dicho que "si los vecinos quieren usar el paritorio desde el punto de vista de sus decisiones personales, nosotros no tenemos inconveniente en que sea bajo su responsabilidad, pero nosotros tenemos que garantizar la seguridad de los bebés y eso pasa por encontrar pediatras".

A la protesta de este martes en Santiago se desplazaron 9 autobuses desde diversas villas de la comarca de Verín, además de numerosos vehículos particulares, que realizaron un viaje de más de dos horas, y otras tantas de vuelta. Su largo desplazamiento hasta las puertas del Parlamento no enfrió los ánimos, más caldeados que los de otra protesta sindical que se había realizado en el mismo sitio pocos minutos antes.

El enfado incluso ha sorprendido al dispositivo policial desplegado en la zona, incapaz de impedir que numerosas personas de avanzada edad los desbordaran, obligando a cortar el tráfico en varias ocasiones entre las doce del mediodía, hora en que comenzó la concentración, y su disolución poco después de las dos de la tarde.

La intensidad de la protesta del vecindario de la comarca de Verín, con gritos de "Feijóo, dimisión", "o meu meniño non nace no camiño" [mi niño no nace por el camino] o "Feijóo, escoita, Verín está en loita" [Feijóo, escucha, Verín está en lucha], incluso ha logrado que el habitualmente comedido líder del PSdeG-PSdeG, Gonzalo Caballero, haya botado junto a ellos. Lo mismo que el resto de diputados del grupo Común da Esquerda, el BNG o En Marea que salieron de la Cámara a mostrarles su solidaridad. Todos, menos el PP.

Ante los medios de comunicación, Aurora Sola, de la plataforma en defensa de la sanidad pública de la comarca de Monterrei, criticaba que el cierre del paritorio "va a obligar a la juventud que vive en nuestra comarca a abandonarla", y rechazaba que la movilización ciudadana pare tras la decisión del Gobierno gallego de volver a convocar plazas de pediatría para el hospital verinense con la esperanza de que no vuelvan a quedar vacías. "Sólo levantaremos las protestas cuando veamos el servicio abierto y funcionando", sentenció, tras recordar que llevan ya "16 días de encierro indefinido".

Representantes de la oposición gallega acompañan a los manifestantes contra el cierre del paritorio de Verín ante el Parlamento de Galicia Praza.gal

Desde el PSdeG, Gonzalo Caballero, que fue recibido entre aplausos y abrazos al salir del Parlamento y acercarse a los manifestantes, ha hecho propia la reivindicación de los allí congregados y ha garantizado que "un gobierno progresista al frente de la Xunta garantizará que el paritorio de Verín funcione con normalidad y seguridad". Desde el grupo Común da Esquerda, su portavoz en cuestiones sanitarias, Eva Solla, ha destacado que su formación lleva tiempo advirtiendo de que la jubilación del anterior pediatra podría suponer el cierre del paritorio de Verín, pero que "la Xunta hizo caso omiso" y ahora el cierre, asegura, amenaza "también a otros servicios". Por su parte, desde el BNG la diputada ourensana Noa Presas ha exigido al presidente que escuche el clamor social: "Tiene que rectificar y reabrir el paritorio de Verín de forma inmediata".

La concentración de este martes ante el Parlamento supone la expansión fuera de la comarca de Verín de unas movilizaciones que ya prevén mantenerse durante varios meses y que ya ha derivado, además, en la convocatoria de una gran manifestación el 9 de febrero también en Santiago por parte de SOS Sanidade Pública, plataforma que agrupa a diversas entidades por la sanidad pública, profesionales y sindicales, que protestarán "contra el desmantelamiento de los hospitales comarcales, el deterioro de la Atención Primaria y la precariedad laboral del personal sanitario".