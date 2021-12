El recorte europeo del 8% en la pesca de la merluza en 2022 recae sobre la flota gallega

El acuerdo alcanzado por España en Europa para recortar un 8% la cuota de pesca de la merluza azul es "totalmente negativo" en lo referente a la flota gallega, la principal afectada. Al menos así lo considera José Antonio Pérez Sieira, presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, que enlazó la medida con "la historia de otros años". "Primero anuncia una caída enorme y después reducen a la mitad, pero no nos vale", dice. Tampoco la Xunta de Galicia se ha mostrado conforme y ha lamentado que la Comisión Europea "dé prioridad a los aspectos medioambientales por encima de los económicos y sociales".

La intención comunitaria inicial era rebajar las capturas de la especie en caladeros españoles -el Cantábrico y el Atlántico entre Fisterra y el Golfo de Cádiz- un 18,5% para 2022. Quedó en el 8%. El ministro del ramo, Luis Planas, se dio sin embargo por satisfecho. "Teniendo en cuenta la cantidad y los intercambios que podemos realizar con Francia y Portugal, podemos decir que las necesidades de nuestra flota están satisfechas", valoró el ministro, si bien ha reclamado actualizar los estudios científicos para poder revertir la tendencia a la baja de los últimos años, según informa Europa Press.

Los acuerdos relativos al Atlántico incluyen otras especies. El lenguado baja un 5% y el abadejo se mantiene. La cuota del jurel sube un 11,6%. Pérez Sieira explica que "lo fundamental" para los barcos gallegos es la merluza sur y en ese punto "poco queda". La conselleira de Mar, Rosa Quintana, comparte su percepeción y en una nota emitida por su departamento criticó que no se hayana obtenido "mejora de mayor calado" y que la Comisión Europea "no fuese sensible a la situación actual de alerta sanitaria, en la que el sector pesquero fue declrado esencial y trabajó mucho para abastecer de alimentos de calidad a la ciudadanía a pesar de que en algunas ocasiones no les era rentable".