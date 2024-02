Rueda mantiene la incógnita sobre su equipo de gobierno en la Xunta: “Ni confirmo ni desmiento nada”

Tras la victoria del PP en las elecciones gallegas del 18F, el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, debe decidir cuál será su nuevo gobierno. Pero la incógnita se prevé duradera: el nuevo Parlamento que deberá elegirlo como jefe del Ejecutivo no se constituirá hasta el 18 de marzo y su toma de posesión al frente de la Xunta será a principios de abril. Por ahora no ha querido dar nombres ni pistas, más allá de que su vocación es continuista y que considera que la labor de todos los conselleiros ha quedado refrendada porque formaron parte de las listas y todos ellos tendrán asiento en la Cámara autonómica. Pero estas consideraciones no suponen “adelantar nada”, recalca: “Esto no es ni confirmar ni desmentir a nadie”.

Rueda ha pedido unos días de plazo para reflexionar sobre quiénes son las personas más adecuadas para cada cargo. También se replanteará si la estructura actual, con dos vicepresidencias y nueve consellerías, es apropiada. “Es la primera semana [tras la victoria en las urnas] y no estoy centrado en eso”, manifestó.

Aprovechó la primera rueda de prensa tras la reunión semanal de su gobierno posterior a las elecciones para sacar pecho por los 40 escaños -dos por encima de la mayoría absoluta- logrados por el PP en las urnas. Y para considerar que el mensaje es que debe mantener el rumbo que ya había fijado y que heredó sin desviaciones de Alberto Núñez Feijóo. Las prioridades serán “garantizar la estabilidad y cumplir el programa electoral”. Para ello pidió una mayoría suficiente y recibió una que es absoluta y “holgada”, dijo.

Tampoco aclaró si habrá cambios en la presidencia del Parlamento, al frente de la cual ha estado en las dos últimas legislaturas el diputado del PP por Ourense Miguel Santalices. Ni si habrá renovación en la cúpula de los medios públicos gallegos. Es algo a lo que asegura no haber “dedicado tiempo”.

Otro aspecto continuista ha sido el de las críticas al Gobierno central. En respuesta a una pregunta sobre un posible nuevo retraso en la llegada de los trenes Avril a Galicia -prometidos para el mes de marzo, pero que no aparecen en los billetes que se han puesto a la venta-, Rueda ha manifestado que las demoras en la llegada de estos convoyes, que permitirán reducir los tiempos de viaje a la Meseta desde las ciudades del eje atlántico ferroviario, “se están convirtiendo en un misterio cósmico”. Criticó que no se vaya a cumplir la fecha dada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una visita a Vigo el pasado 5 de enero, por la que la Junta Electoral lo apercibió. Rueda calificó aquel acto de “performance con besos [de candidato socialista a la Xunta] a la locomotora”.

El presidente en funciones pidió al Gobierno central que aclare cuántos trenes Avril se van a destinar a la ruta con Galicia, qué frecuencias tendrán y cuándo estarán disponibles. Y ha reprochado que, pese a la “oportunidad turística que es la Semana Santa”, los nuevos modelos no van a estar todavía circulando. Ha ido un paso más allá y ha acusado al Gobierno central de saber que habría un nuevo retraso antes de las elecciones y de “mantener esa mentira”.