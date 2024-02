La Deputación de Pontevedra elimina de un proyecto de igualdad a cuatro expertas que apoyaron en público a Ana Pontón

Comeza a caza de bruxas contra quen demos o noso apoio ao @obloque.

Aquí, outra humilde represaliada xunto coa valente @MontseFajardoP. Vémonos apartadas do proxecto "Aquí faltan páxinas" da Deputación de Pontevedra.

As páxinas ímolas escribir nós igualmente. Non nos calarán. ❤️ https://t.co/mcz9tB0gGJ