Guía útil para disfrutar las Fiestas de San Isidro 2022 en Madrid: conciertos, horarios, lugares y cuestiones castizas

Las Fiestas de San Isidro viven por fin sus días grandes. Aunque la actividad en la Pradera se inició el pasado 6 de mayo, el pregón de Antonio Resines ha dado el pistoletazo de salida a unos días de continua actividad lúdico-cultural en este y otros espacios de Madrid, que se alargarán hasta el lunes 16.

Programa de Fiestas de San Isidro 2022: listado por días y horarios

Conciertos, bailes, talleres, ferias, oferta gastronómica... hay tanto donde elegir y tanto donde perderse que en Hoy Se Sale, tu guía de ocio de Madrid, hemos elaborado este manual con toda la información sobre los planes entre los que elegir. Además, abordamos dudas logísticas sobre el transporte, el consumo de alcohol en la vía pública o incluso los orígenes de estos festejos. De esta forma, tú solo tienes que preocuparte por corregir ese paso del chotis que todavía se te atraganta.

¿Qué eventos están programados?

La programación de las Fiestas está conformada por todo tipo de actividades. Puedes consultarlas aquí de forma detallada: por días, horarios y lugares. Algunas están pensadas para familias y para los peques (talleres, exhibiciones caninas, circo y hasta un musical sobre San Isidro). Otras no entienden de edad, solo de curiosidad. Es el caso de una Feria de la Cacharrería que está de aniversario o unos fuegos artificiales que nunca defraudan.

¿Habrá música? ¿De qué tipo?

Por supuesto que habrá música, de hecho vuelve a ser la gran protagonista de los festejos. El folclore y la tradición toman la Pradera de San Isidro, centro neurálgico de las celebraciones, así como otros espacios. Pero no todo va a ser castizo: géneros como el rock, el trap, el indie o la electrónica tendrán una importante presencia. También el flamenco, ya que este año la VI Edición del Festival Flamenco Madrid sale a la calle por San Isidro.

¿Hay vida más allá de la Pradera?

Con su recinto ferial y sus atracciones (que nunca falte esa noria en el horizonte) la pradera es el lugar por excelencia para celebrar esta fiesta. Tanto en el escenario principal (focalizado en conciertos) como en el familiar y castizo (más dirigido a bailes populares o algunas de las actividades infantiles) el trasiego será continuo. Sin embargo, el volumen de eventos es tal que muchos se organizan en otros espacios. Los Jardines de las Vistillas, la Plaza Mayor o Matadero serán escenario de actuaciones con todo tipo de artistas.

El listado completo de estos conciertos (y otras actividades como una clase magistral del bailaor Juan Paredes), con sus correspondientes fechas y lugares de celebración, está disponible en este enlace o en la lista de eventos que te sugerimos a continuación. Luego puedes continuar leyendo esta guía, que sigue debajo

¿Cómo vestirse?

En San Isidro vestir castizo no es obligatorio ni hay un uniforme, pero casi. Que no falten la parpusa (no queremos oír la palabra boina) ni el clásico vestido chiné, que a diferencia de la mayoría de tajes regionales, es bien ceñido. No diremos qué es para hombres y qué para mujeres: el vestuario tradicional de ellos pueden llevarlo ellas sin problema, de hecho es una imagen bastante habitual. Y a veces también ocurre a la inversa: los más atrevidos o desinhibidos van de chulapas. Lo que en ningún caso puede faltar es el toque definitivo: el clavel.

¿Hoy se paga o plan de gratis?

La inmensa mayoría de actividades públicas (todas las listadas en los enlaces previos) son gratuitas y de entrada libre. No obstante, en el marco de los festejos también se organizan eventos privados en los cuales hay que abonar una cantidad para adquirir localidades. Es el caso del festival de música Sound Isidro.

¿Se aplican restricciones covid?

No están previstas restricciones de aforo, más allá del habitual refuerzo de las medidas de seguridad para evitar aglomeraciones o altercados. Tampoco la obligatoriedad de la mascarilla, aunque desde el Ayuntamiento se recomienda su uso responsable. San Isidro ha sido tradicionalmente una fiesta alejada de los interiores y entregada a la calle, el sol y el aire libre, por lo que ni siquiera ha sido necesario trastocar su esencia para adaptarla a los nuevos hábitos de ocio.

¿Qué pasa con la movilidad y el transporte?

El Plan Especial de Movilidad del Ayuntamiento contempla afecciones al tráfico en los alrededores del Paseo de la Emita del Santo (con prohibición del estacionamiento en determinadas zonas), Paseo Quince de Mayo, Calle General Ricardos y Avenida de la Emperatriz Isabel. Todas estas áreas se encuentran en torno a la Pradera de San Isidro. Pese a que como ya hemos visto la actividad se traslada en parte a otros núcleos, el consistorio no ha previsto dispositivos especiales en ninguno de ellos.

La Empresa Municipal de Transportes realizará un refuerzo en su servicio habitual durante los días 14, 15 y 16 de mayo. Durante el 14 de mayo, se verá reforzado el servicio en las líneas 17, 23, 25, 34, 35 y 116. El 15 de mayo se intensificará el servicio prestado por las líneas 17, 18, 23, 25, 34, 35, 36, 62, 116, 119, y 148; mientras que durante el día 16, las líneas 17, 18, 23, 25, 34, 35, 116 y 119 verán incrementado su funcionamiento. El refuerzo en el servicio se realizará tanto en horario de mañana como de tarde. El servicio nocturno también intensificará su labor durante el día 15 de mayo con refuerzos para la red nocturna en la línea N15 (parada en calle Antonio López), N16 (paseo de la Ermita del Santo) y N26 (calle General Ricardos).

Con respecto al servicio de auto taxi, se establecerán, además de las habituales, dos paradas provisionales en el paseo de la Ermita del Santo con paseo de San Illán y en la Vía Carpetana con el paseo de la Ermita del Santo.

¿Se puede beber en la calle?

El alcohol en la vía pública está permitido hasta el 16 de mayo (inclusive) en todo el recinto ferial marcado por la Junta de Carabanchel, como es costumbre en todas las fiestas de Madrid. Es decir, en la Pradera de San Isidro queda en suspensión la Ley Antibotellón de la Comunidad de Madrid hasta el próximo lunes.

¿Y qué comer para una digestión castiza?

San Isidro representa el Madrid de la tradición, y qué mejor forma de rendirle homenaje a esta que unas degustaciones castizas (aquí profundizamos en alguna recomendaciones). La madrileña es una gastronomía de gastronomías, de confluencia (como la propia ciudad) entre todas las Españas: la interior, la mediterránea, la más meridional... la casquería y el aceite para freír son dos elementos clave en la cocina la madrileña, y como muestra están las gallinejas o la oreja de cerdo. Pero hay más: las bravas, los churros y las porras, los barquillos o los calamares (¿en medio de la Meseta? ¿Y por qué no?). Todo aderezado, por supuesto, con el vermú. Que no nos falte nunca.

¿Quién organiza todo este tinglado?

La organización de las actividades oficiales corresponde a la Dirección General de Programas y Actividades Culturales, dependiente del area de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. No obstante, un acontecimiento del calibre de las Fiestas de San Isidro requiere de la colaboración de muchos otros organismos públicos y privados, empresas, asociaciones vecinales y, en definitiva, de cada madrileño y madrileña que hace posible esta celebración.

¿Quién fue San Isidro y por qué le damos gracias por tanto?

San Isidro fue un jornalero mozárabe nacido en 1082. Estuvo a las órdenes de diferentes familias adineradas como labrador, trabajando las tierras. Cuando todavía no era santo ni se le pasaba por la cabeza que un día lo sería, tenía la habilidad de encontrar agua en pozos o ríos subterráneos a través de una técnica conocida como la radiestesia. Halló numerosos arroyos y manantiales, algunos convertidos luego en lugar de culto.

Gracias a esta fama y a la atribución de una serie de milagros, la sociedad madrileña de la época comenzó a hacerse eco de los poderes milagrosos de Isidro Labrador. Su fama aumentó después de su fallecimiento, hasta el punto de que se exhumó el cadáver en diferentes ocasiones para acomodarlo en un lugar más sofisticado. En ocasiones, a medida que aumentaba la fe de los creyentes en sus milagros, los restos de Isidro se sacaban de procesión por las calles de Madrid con la intención de invocar lluvias.

En el año 1520 Juan Vargas, caballero perteneciente a una familia de gran linaje y buena posición social para la que Isidro trabajó durante sus años como labrador, emprende una serie de permisos y trámites para realizar una pequeña ermita en su honor. En 1528 se construyó la conocida Ermita de San Isidro y en 1619 fue beatificado, fijando la fecha de su celebración el 15 de mayo.

Así, los madrileños comenzaron a peregrinar cada 15 de mayo hasta la Ermita de San Isidro para beber agua del manantial adyacente, que él mismo encontró según se cuenta. Una vez terminado este ritual en honor a San Isidro, la gente solía quedarse a realizar un pícnic en lo que actualmente conocemos como Pradera de San Isidro. Fue el origen de la festividad que conocemos hoy día y que no ha dejado de evolucionar desde entonces, sin perder eso sí su esencia castiza.

