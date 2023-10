Guía útil para recorrer el Festival de la Luz 2023 en Madrid: obras participantes, mapa y horarios

Este viernes, algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad brillarán con luz propia. Un total de 20 instalaciones artísticas de autores nacionales e internacionales iluminarán durante tres noches cuatro zonas de la capital con motivo de la nueva edición del festival internacional LuzMadrid.

El evento artístico, gratuito y para todos los públicos, se colará en emplazamientos como la Muralla Árabe, el Puente de Praga o Matadero Madrid del 27 al 29 de octubre. Esta nueva entrega tendrá como eje vertebrador el movimiento y la vibración, estableciendo un diálogo entre el arte, el paisaje urbano y los espectadores.

Esta es la segunda cita de LuzMadrid con la capital, un festival que nació con un objetivo: poner en valor el paisaje urbano madrileño. Gracias a la tecnología y los recursos como el vídeo, la inteligencia artificial, el movimiento o el mapping, es posible llevar a cabo este tipo de obras y crear otras formas de expresión artística.

Además, una de las novedades de esta segunda entrega es que algunas de las piezas que podrán disfrutarse durante el festival han sido concebidas y producidas exclusivamente para LuzMadrid 2023. Artistas de Francia, Finlandia y Argentina acompañarán a los autores españoles, mayoritarios en esta segunda edición, componiendo una nutrida nómina de creadores de reconocido prestigio que llevarán a otro nivel el uso de la luz.

La nueva edición viene pisando fuerte y volverá a reunir en las calles de la capital a miles de madrileños y visitantes. Si no quieres perderte nada de este espectáculo para los sentidos, en Hoy Se Sale hemos recopilado todo lo que necesitas saber para descubrir las 29 instalaciones participantes. También despejamos dudas referentes a las obras, el transporte y otras actividades gratuitas. Esta es la guía útil a seguir para recorrer LuzMadrid 2023:

¿Cuándo tendrá lugar el festival?

La segunda edición de LuzMadrid tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de octubre de 2023. La mayoría de las instalaciones lumínicas se podrán visitar entre las 20.00 y las 1.00 horas, aunque algunas se apagarán a partir de medianoche. Puedes consultar el horario específico de cada obra en este enlace.

¿Qué obras se podrán ver?

El festival contaba en un principio con 22 instalaciones artísticas, pero, finalmente, solo habrá 20. Dos de ellas (Floresta de cristal y Amadeus) han sido suspendidas.

Las obras que se mantienen cuentan con estilos muy diferentes entre sí. Algunas buscan lanzar un mensaje más allá de lo estético como Huracán, la pieza de Eugenio Ampudia para la fachada del Palacio Real. Una proyección que reflexiona acerca de la fuerza abrumadora del aire. O Cuerpos invervenidos, de Ángel Sevillano, una instalación de videoarte que trata la sobreexposición a imágenes como los problemas mentales que conllevan la constante edición y cambio del cuerpo.

También habrá grandes e imponentes instalaciones que acapararán todas las miradas como Lampounette, una obra inspirada en la conocida lámpara de mesa que tradicionalmente usan los arquitectos y que forma parte del patrimonio colectivo del diseño. Compuesta por flexos gigantes, iluminará Puente de Toledo con miles de colores.

Lunar Oscilations tampoco dejará indiferente a nadie. Esta intervención lumínica y sonora convertirá el Invernadero de Arganzuela en un espacio vivo similar al efecto de la luna sobre los mares, océanos y seres vivos.

Reflexivas, interactivas, instagrameables e incluso, psicológicas. Nostalgia del desplazamiento es una instalación que estimula la visión del espectador sumergiéndole en un trance que despierta recuerdos y emociones relacionadas con largos viajes por carretera, sueños y la fugacidad de la vida. En el interior, unos signos ilegibles transportan al público hacia lo desconocido, otro lugar u otra época. Hay para todos los gustos, aunque todas coinciden en algo: son espectaculares.

Muchas de estas obras forman parte de una de las novedades de la edición, el programa Luces Emergentes. Esta propuesta pretende dar visibilidad a jóvenes creadores en un entorno internacional, ofreciendo un espacio de oportunidad a estos artistas y diseñadores de luz. Por lo que, además de disfrutar de sus increíbles creaciones, es posible conocer de cerca el trabajo de artistas que todavía están empezando.

Los creadores de las obras que participan en esta edición son: Juan Gómez-Cornejo, Niko Tiainen (Finlandia), Alex Posada y Xevi Bayona, Ramón de los Heros Manchado, Daniel Canogar, Rosa Muñoz, Nicolas Paolozzi (Francia), Carlos Torrijos, Suso33, Eugenio Ampudia, Ezequiel Nobili (Italia-Argentina), Ricardo Morcillo, Colectivo 3Dinteractivo, Pablo Bordons, Paula Cremades, Ángel Sevillano, Galo y Atalanta, Xavi Bové, Cube.bz, T i l t (Francia), Playmodes, y Gonzalo Borondo.

Toda la información sobre las instalaciones y los artistas se puede consultar en este enlace.

¿Dónde se ubicarán?

El recorrido se dividirá en cuatro grandes zonas de Madrid. La primera parada es El Retiro, donde se podrán encontrar cinco obras repartidas entre el estanque y monumento a Alfonso XII, el lago del Palacio de Cristal y los Jardines de los Planteles, la cuesta de Moyano y la fachada del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Detener el tiempo es la propuesta donde el iluminador Juan Gómez-Cornejo, de la mano de Illusion Stage, utiliza la fusión de música y luz en una obra especialmente diseñada para LuzMadrid en el estanque y monumento a Alfonso XII. En esta primera zona del recorrido también se encontrará Translucens, de Niko Tiainen o Aura, de Xevi Bayona y Alex Posada.

El trazado continúa hacia la plaza de España, pasando por el interior de la iglesia de Santa Teresa y San José, el Senado, el Palacio Real y la Muralla Árabe. Un total de cinco obras entre las que destaca Miradas, una instalación inmersiva de Carlos Torrijos que, acompañada por la música, invita al espectador a que observe atentamente mientras se deja observar.

La terecera gran zona es Matadero Madrid con tres espacios claramente definidos: las naves, el Invernadero de Arganzuela y el Puente de Praga. En Matadero hay varias instalaciones repartidas entre el depósito, el espacio taller y el centro de diseño (Dimad). En esta zona se ubican todas las obras del programa Luces emergentes. Al llegar a Matadero, Octantes, la estrella más cercana al Polo Sur que puede ser vista por el ojo humano, dará la bienvenida a los visitantes.

El festival, en su apuesta por llegar más allá en esta nueva edición, ha ampliado su radio de acción hasta Carabanchel, la última parada del recorrido. El distrito alberga cada vez más galerías artísticas y se ha convertido en todo un referente del arte emergente a nivel nacional e internacional. Por esta razón, contará con dos instalaciones de LuzMadrid, una el Puente de Toledo y otra en las inmediaciones del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter.

¿Habrá otras actividades gratuitas?

Para completar la programación oficial del festival, se ha sumado un programa paralelo que dará cabida a artistas y espacios locales cuyo trabajo está relacionado con el lenguaje de la luz. Un total de cinco centros artísticos y galerías de arte acogerán sus propias actividades durante la celebración de LuzMadrid 2023.

CaixaForum se suma a una nueva edición con una amplia oferta cultural para todos los públicos, sumando a sus actividades y exposiciones habituales divertidos talleres de ciencia para público familiar alrededor de la luz y conciertos en la cafetería. Esta es su programación especial:

27 de octubre

20.30, 21.30 y 22.30 - Microconcierto Dúo Wamia (Gratis)

28 de octubre

11.00 y 12.30 - Plastiformas luminosas (Gratis con reserva)

29 de octubre

16.30 y 18.30 - Luz y color (Gratis con reserva)

El Instituto Italiano di Cultura di Madrid también albergará sus propias actividades. Hasta el 31 de octubre se transformará en una máquina para pedir deseos gracias a Shooting Stars, una intervención en su fachada que creará una conexión directa entre el cielo y la Tierra a través de una señal luminosa de ocho metros. La visita es gratuita y no requiere de reserva previa. Además, en el patio interior del Instituto se podrá ver una segunda versión de la instalación activada por la conexión en streaming con la estación astronómica. El aforo es limitado.

En Carabanchel se podrán visitar varios espacios artísticos y exposiciones actuales de forma gratuita durante el festival. El Espacio Insight (calle Hermanos del Moral, 37), Gruta 77 (calle Cuclillo, 6) e Hyper House (calle Ramón Sainz, 22). Todas abrirán en sus horarios habituales.

¿Cómo ir y volver? ¿Qué opciones de transporte existen?

Este año, la organización del festival se ha propuesta adaptarse al ritmo de la ciudad, optimizando las áreas peatonales y procurando los mínimos cortes de tráfico. La mayoría de las obras instaladas se encuentran en espacios en los que el acceso en coche está restringido de forma habitual o en edificios cerrados.

El recorrido que propone LuzMadrid 2023 cuenta con cuatro grandes zonas que se dividen en: El Retiro, Plaza España y Palacio Real, Matadero Madrid y Carabanchel. Los cuatro tramos están perfectamente delimitados por lo que es bastante sencillo acceder a ellos mediante transporte público.

En el caso de El Retiro, cuenta con su propia estación de suburbano, Retiro, conectada a la L2. También es posible llegar desde la línea 9, bajando en la parada de Ibiza. Para aquellos que inicien este recorrido desde el Museo Reina Sofía, la estación más cercana es Estación del Arte, L1.

El entorno de la segunda zona se encuentra rodeado de estaciones, aunque la más frecuentada es Plaza de España, ya que por ella pasan las líneas 3 y 10. Para llegar al Palacio Real, Ópera es otra gran opción para aquellos que tengan combinación directa con las líneas 2 y 5 o el Ramal Ópera-Príncipe Pío.

Para llegar a la tercera parada del recorrido, Matadero Madrid, la estación de Legazpi es la más cercana. Tiene conexión con las líneas 3 y 6. Desde esta estación se puede caminar hasta cualquiera de los puntos que acogen obras en esta zona.

Por último, para llegar a las dos instalaciones de Carabanchel hay varias opciones. Marqués de Vadillo (L5) es la estación más cercana a Puente de Toledo, a tan solo unos cuantos metros. La conexión más cercana en Metro entre este punto y el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, donde se ubica la otra obra, es Urgel. Se puede llegar en línea directa desde Marqués de Vadillo o caminar hasta la instalación desde Puente de Toledo durante 15 minutos aproximadamente.

¿Qué tiempo hará? ¿Lloverá?

La anterior edición de LuzMadrid estuvo pasada por agua y esta nueva entrega no parece que vaya a ser diferente. Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no auguran una tregua durante el fin de semana, aunque, es posible, que la inauguración del festival el viernes se salve de la lluvia. El sábado y el domingo no correrán la misma suerte, se esperan chubascos ambos días con una probabilidad del 90%. Pero la buena noticia es que no serán intensos.

Las temperaturas se mantendrán en la misma línea que esta semana. Habrá máximas de 17 grados y mínimas de 13. Recomendamos salir de casa con paraguas, abrigo y chubasquero para estar preparados ante cualquier inclemencia meteorológica. En cualquier caso, varias de las instalaciones se encuentran en espacios cerrados, donde será posible resguardarse de la lluvia sin renunciar a disfrutar del festival.