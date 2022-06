Tour por el revival ochentero de Madrid

Con la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things ya acabada, más de uno anda sin quitarse el Running Up That Hill de la cabeza (mejor, así no les mata Vecna). La canción vuelve a resonar fuerte 37 años después de su estreno y encabeza las listas de reproducciones como, actualmente, el tema más sonado en más de 18 países.

Qué hacer hoy en Madrid: los mejores planes

Saber más

Tampoco es de extrañar: la estética de los 80s vuelve a estar de moda y las generaciones más jóvenes la reivindican por medio de su cultura popular. Es por eso que Madrid ofrece sus diferentes, entrañables y, a veces, ocultos rincones para aquellos que quieran marcarse un viaje al pasado (sin la parte oscura e histórica que le acompaña, por lo menos).

Rolling Dance & Burger

Para aquellos que disfruten de una breve salida sobre ruedas, bajo un ambiente “disco”, con luces y música incluida: tienen su primera parada en Chamartín. Un sitio de encuentro perfecto para ir con amigos a una de las actividades más sonadas en esta década y dar tantas vueltas como el You spin me round de Dead or Alive lo permita.

Horario: miércoles y jueves de 17.00 a 00.00, fin de semana de 13.00 a 00.00

miércoles y jueves de 17.00 a 00.00, fin de semana de 13.00 a 00.00 Dónde: Estación de Chamartín, centro comercial (arriba)

Estación de Chamartín, centro comercial (arriba) Cuánto: 12€ y 15€ por persona

12€ y 15€ por persona Más información y reservas en la página web

Bolera Chamartín

No hace falta irse demasiado lejos para continuar por este tour. Justo en la misma estación se encuentra una bolera fundada en 1979, dando paso a toda la década y tres más que la seguirían, en torno a sus 20 pistas disponibles para todos los públicos. Zona de billar, futbolín y máquinas arcades incluidas. Cabe destacar que se trata de la bolera oficial de la Federación española de bolos y, además de ser el campo perfecto de competiciones, es un lugar ideal para celebrar fiestas y cumpleaños.

Horario: lunes a domingo, de 12.00 a 00.00

lunes a domingo, de 12.00 a 00.00 Dónde: Estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor

Estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Cuánto: desde 3,50€, alquiler de calzado obligatorio a 1€

desde 3,50€, alquiler de calzado obligatorio a 1€ Más información y reservas en la página web

Cheers Karaoke

Tal y como cantaba Queen en 1984: “All we hear is radio ga ga”. Y “radio go go”. Y otros tantos casi 40.000 temazos de los 80s, 90s, de los 2000 y de cualquier época que puede cantar toda persona interesada, con el único requisito de querer divertirse, consumir dentro y cumplir la minoría de edad necesaria (18 añitos). Así que mejor echarle valor y subirse al escenario de este clásico karaoke madrileño, bajo una perfecta ambientación de luces y mobiliario incluidos con todo tipo de referencias musicales y cinematográficas. Además, se suelen organizar concursos, en fechas concretas, premiados con becas de estudios musicales y cheques regalo para consumiciones.

Horario: de lunes a domingo hasta las 03.00; apertura lunes a jueves desde las 19:00, viernes, domingos y festivos desde las 18.00, sábados desde las 17.00

de lunes a domingo hasta las 03.00; apertura lunes a jueves desde las 19:00, viernes, domingos y festivos desde las 18.00, sábados desde las 17.00 Dónde: Calle Huertas, 50. Metro: Antón Martín

Calle Huertas, 50. Metro: Antón Martín Cuánto: desde 4€ por consumición

desde 4€ por consumición Más información y reservas en la página web

Escape Room de Los Goonies

Y hablando del Rey de Roma, esta entrega de ficción dejaba a todos los jóvenes de los 80s soñando con convertirse en auténticos aventureros y cazatesoros. Nada demasiado lejos de la realidad: una buena opción es la propuesta de Experiencia Amarilla en su escape room organizada para hacerse con el gran tesoro de Willy el Tuerto.

Horario: de lunes a domingo, de 9.00 a 23.00

de lunes a domingo, de 9.00 a 23.00 Dónde: Plaza de Francisco Morano, 3. Metro: Pirámides

Plaza de Francisco Morano, 3. Metro: Pirámides Más información en la página web

Sala Equis

Películas como el clásico ya mencionado, así como la joya de El Laberinto con la música, imagen y voz de David Bowie, o incluso Beetlejuice. La magia del cine formó parte de estos años, por ello no puede faltar mención a esta clásica sala de Madrid. Ubicada en un antiguo cine, con eventos, conciertos y una sala de proyecciones alternativa, este cine-bar fue hace décadas un antiguo Cine X conocido como Cine Alba. Con una programación renovada cada mes y ciclos temáticos, cabe destacar su sala de 55 butacas y un pasaje de entrada que sirve, según define, como antesala a su “pequeño gran universo”.

Horario: lunes a domingo, de 12.00 a 00.00

lunes a domingo, de 12.00 a 00.00 Dónde: C. del Duque de Alba, 4. Metro: La Latina

C. del Duque de Alba, 4. Metro: La Latina Cuánto: desde 6,90€

desde 6,90€ Más información y reservas en la página web

Zonas de recreativos

Para estos nostálgicos, existen recreativos que les sumergirán por completo: el Next Level Bar de la Plaza Luna y el ABC Serrano. El primero, un bar temático fusión de arcades con música remember, un toque retro y subterráneo que combina cócteles, refrescos y cervezas con todo un conjunto de máquinas de juego. La segunda opción también homenajea a estos tiempos en los que la Mundial de Los Goonies, el Come Cocos y, cómo no, Super Mario transportan a un tiempo anterior. Para salir de esta burbuja temporal, solo haría falta abrir la puerta del local y pisar el asfalto, nada de coches que rompan las leyes de la física ni ningún científico al puro estilo Regreso al Pasado.

Horario: en Next Level Bar de martes a domingo, 18.00 a 02.00 (sábados y viernes hasta las 3.30 h); lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 en ABC Arcade

en Next Level Bar de martes a domingo, 18.00 a 02.00 (sábados y viernes hasta las 3.30 h); lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 en ABC Arcade Dónde: Next Level Bar (C. de Tudescos, 4, bajo). Metro: Santo Domingo; ABC Serrano (Calle Serrano, 61). Metro: Rubén Darío

Next Level Bar (C. de Tudescos, 4, bajo). Metro: Santo Domingo; ABC Serrano (Calle Serrano, 61). Metro: Rubén Darío Cuánto: entrada gratis

Locales y bares de ambientación

Similar al Next Level Bar, aunque con una ubicación un poco menos “secreta” y más localizable a plena vista de calzada, la oferta gastronómica al estilo street-food y una amplia variedad de cervezas se combinan en un local consagrado a los años 80: el bar Rockade. Localizado en el corazón de La Latina, con ambientación de la década y combinado con máquinas arcade, es uno de los rincones que no pasan desapercibidos.

Otro rincón es el clásico Suéltate el Pelo, pub repleto de mucha música ochentera donde reina el pop rock español, rodeado de peluches de Barrio Sésamo y muñecos de Lucky Luke entre otros elementos decorativos. Y, por supuesto, la tan preciada sala del Moloko Sound Club, que cumplía recientemente su 25 aniversario: un lugar de encuentro con música reconocida para su público más clásico y adaptada al más joven, bar indie-rock de renombre en Madrid.

Y para quien quiera volverse loco en la pista de baile y revolucionar a toda la zona local al puro estilo Footloose, se encuentra el Club 33: uno de los mejores locales bailables de música ochentera: pub y discoteca donde DJ’s consagrados en el mundo de la electrónica pinchan electro-indie o éxitos del rock junto al pop de los años ochenta, noventa y más variedad.

Horario: en Rockade de domingos a jueves de 18.00 a 01.00 (sábados y viernes hasta las 2.30); de martes a domingo de 16:30 a 3.00 en Suéltate el Pelo; jueves a domingo de 21.30 a 03.30 en Moloko; martes a domingo de 00:30 a 5:00 en Club 33

en Rockade de domingos a jueves de 18.00 a 01.00 (sábados y viernes hasta las 2.30); de martes a domingo de 16:30 a 3.00 en Suéltate el Pelo; jueves a domingo de 21.30 a 03.30 en Moloko; martes a domingo de 00:30 a 5:00 en Club 33 Dónde: Rockade (C. del Almendro, 9); Suéltate el Pelo (Calle de María de Guzmán, 5); Moloko (C. de Quiñones, 12); Club 33 (Calle de la Cabeza, 33)

Rockade (C. del Almendro, 9); Suéltate el Pelo (Calle de María de Guzmán, 5); Moloko (C. de Quiñones, 12); Club 33 (Calle de la Cabeza, 33) Cuánto: entrada gratis

La Cassettería

Dicen que para quitarse una canción de la cabeza, lo mejor es escucharla nuevamente. Y si eres de los que no se puede quitar el tema de 1984 Never Ending Story, de Limahl, lo mejor es acudir a esta tienda y fábrica de casetes única de Madrid, pillarse uno de sus modelos y reproducir la canción a toda mecha. En su interior se pueden encontrar varias cintas originales de los grupos favoritos de muchos, pasando por algunos radiocasetes y walkmans hasta juegos originales de Amstrad 64k.

Horario: de martes a sábado de 11.00 a 14.00, y de 16.00 a 20.00

de martes a sábado de 11.00 a 14.00, y de 16.00 a 20.00 Dónde: Travesía de Conde Duque, 5. Metro: Noviciado

Travesía de Conde Duque, 5. Metro: Noviciado Cuánto: cassettes desde 15€

Una parada para merendar

Las cafeterías de la capital saben donde dar en la patata de cada uno. Un acierto puede ser el Café Central, local de brunch, cócteles y cafetería que se desarrolla entre las paredes de su identidad como Jazz Club. Mezclan música en directo y sus mejores postres en el corazón de Madrid desde 1982, y aún guardan la esencia del negocio de cristalería que estuvo allí en funcionamiento desde 1908 hasta 1981.

Y para los amantes de la esencia más literaria y española de aquella década, allá va la mejor propuesta: el Café Manuela, hogar de las tertulias de por aquel entonces, donde solía reunirse el ensayista Agustín García Calvo y los literatos que le seguían. Y ahora, ideal para descansar un poco del ritmo madrileño y tomarse un café cortado, o un batido, entre página y página de una buena SúperPop (por poner un ejemplo). Las decoraciones de sus paredes trasladan al 1979 de Madrid, y sus juegos de mesa dinamizan las quedadas en grupo del local.