Orejas, córneas o brazos: estas partes del cuerpo ya pueden imprimirse en 3D

Réplicas de monumentos, cohetes espaciales, prendas de ropa, viviendas… Las impresoras 3D se han colado en la fabricación de todo tipo de cosas en los últimos años. Incluso se están dedicando a replicar nuestra anatomía, y no solo nos referimos a la posibilidad de imprimir una figurita de nosotros mismos. Los investigadores están creando partes de nuestro cuerpo impresas en 3D que ya están haciendo la vida más fácil a algunos pacientes y que podrían revolucionar el campo de los trasplantes en un futuro.

Hace unos días, investigadores de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) mostraron unas córneas artificiales impresas en 3D. Para lograrlo, mezclaron células madres de un donante con una córnea sana con alginato y colágeno. Así, crearon una biotinta lo suficientemente rígida para mantener la forma y lo suficientemente flexible para que una bioimpresora pudiera extruir el material que formara la membrana ocular.

Aunque pasarán años antes de que estas córneas artificiales, que se personalizarán para cada paciente, puedan ser usadas para los trasplantes, su investigación y la de otros expertos supone un prometedor avance para los que tienen problemas de visión. De la cabeza a las extremidades, hay otras partes de nuestro cuerpo que estas máquinas también están recreando.

Además de reproducir membranas de nuestros ojos, la impresión 3D también puede ayudar a crear implantes de nuestras orejas. Por ejemplo, cinco niños que padecían microtia (una deformación congénita del oído externo) han recibido implantes gracias a esta técnica.

Para ello, se extrajeron muestras de condrocitos (las células del cartílago) sano y las colocaron sobre un andamio impreso en 3D y biodegradable. Allí se cultivaron las células antes de que las orejas se implantaran exitosamente: meses después, el cartílago crecía correctamente, si bien los investigadores de la Universidad de Cornell (Nueva York) aún tienen que esperar más tiempo para comprobar el éxito de su investigación.

Lógicamente, imprimir otras partes de nuestra cabeza, como nuestro cerebro al completo, no parece viable, ya que se desconoce siquiera su funcionamiento. Sin embargo, algunos investigadores sí han creado estructuras cerebrales usando neuronas de ratones, lo que podría permitir entender mejor las enfermedades neurológicas en un futuro.

Sin embargo, las piezas óseas situadas en la parte superior de nuestro cuerpo ya se replican con éxito. Cráneos (a una mujer se le implantó un cráneo completo de plástico impreso hace unos años, y en otros casos se ha recurrido al titanio) o mandíbulas para pacientes que se recuperan de un cáncer o que sufren deformaciones son algunos ejemplos. También hay quien está desarrollando implantes dentales impresos en 3D provistos de fármacos para combatir las infecciones.

En los últimos años, las partes del cuerpo impresas en 3D que más han dado que hablar son las extremidades superiores. En realidad se trata de ligeras prótesis que permiten realizar ciertos movimientos al usuario, dependiendo de lo avanzado que sea el modelo. Empresas como Open Bionics ofrecen algunos brazos impresos de bajo coste. Además, comunidades como Enabling the Future ponen a disposición de los usuarios los planos e incluso sus impresoras 3D con el fin de realizar prótesis de manos y brazos para aquellos que lo necesiten.

Sin ir más lejos, en un colegio madrileño los alumnos imprimieron en 3D una mano para su compañera valiéndose de los planos e instrucciones que les proporcionaron desde esa organización. Además, también se han desarrollado prótesis de piernas impresas en 3D.

En otras ocasiones, se han implantado piezas impresas muy concretas que recrean huesos en el interior del tronco del cuerpo humano para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, en 2015, se realizó en el Hospital Universitario de Salamanca un implante de titanio del esternón y parte de las costillas a un paciente que había perdido esa zona por culpa de un cáncer. La gran ventaja era que el diseño se había realizado a la medida del paciente, favoreciendo así el enganche con las costillas. En los últimos años, también se han realizado implantes de vértebras impresas en 3D.

