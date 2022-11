Acoso ultra a una profesora en Palma

Las consecuencias de lo ocurrido el pasado viernes en el colegio La Salle de Palma (Mallorca), después de que el director del centro expulsara a 32 alumnos, dando por finalizadas las dos últimas horas lectivas de un grupo de 1º de Bachillerato, son gravísimas. Pero antes de analizarlas vayamos, primero de todo, a los hechos: Diario de Mallorca publicó el viernes por la tarde en versión digital que una clase del colegio La Salle de Palma había sido expulsada “por colgar una bandera de España con motivo del Mundial de Qatar”, mientras que Última Hora titulaba “Conflicto por la bandera de España en un colegio de Palma”. Para más detalles, la profesora que había protagonizado el incidente era una profesora de catalán, lo cual debe de ser un indicio claro de rebelión y sedición, pensará la derecha española más radicalizada que lleva años alimentando este discurso desde sus altavoces mediáticos: “A por ellos oé, a por ellos oé”.

La noticia corrió como la pólvora, aunque en un primer momento solamente se explicó la versión de los jóvenes, que a grandes rasgos sostenían que tenían permiso de la dirección del centro para colocar una bandera de España sin connotaciones políticas, con el objetivo de animar a la ‘Roja’ para el Mundial de Qatar. Sin embargo, según su relato, la profesora de catalán pidió a sus alumnos que la quitaran, quienes no accedieron a ello, lo que motivó que la docente abandonara el aula. Más tarde, el director del centro dio las últimas clases del día por finalizadas y los alumnos fueron expulsados hasta el lunes.

La versión de la dirección del centro contiene un matiz: el claustro de profesores había acordado antes del inicio del campeonato que la bandera española solo se colocara los días de partido y ese día España no disputaba ningún encuentro. Este habría sido el motivo por el que la profesora habría pedido que se retirara la bandera. Como no ocurrió, la docente abandonó el aula, mientras los alumnos la aplaudían en señal de mofa, según recogió la prensa regional. No se trata aquí de demonizar a unos chavales menores que probablemente no estaban haciendo nada más allá de las típicas tonterías que se hacen en el instituto, pero es desolador que ello ocurriera precisamente el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia de género. Es una muestra más de lo necesario que es que los currículums educativos incluyan teoría feminista y se promuevan los valores de la igualdad.

Pero lo realmente grave ocurrió fuera del centro educativo. El agitador ultraderechista Alvise Pérez –condenado recientemente por un juzgado de Madrid a indemnizar con 60.000 euros a José Luis Ábalos por publicar fotos tomadas sin su consentimiento en su casa– no desaprovechó la ocasión para escribir desde su canal de Telegram. En dicha publicación ponía nombre y apellido a la profesora de catalán que se había negado a dar la clase si no se descolgaba la bandera. Además, solicitaba a su comunidad de seguidores “el rostro y la identidad completa de esta profesora”. “Vamos a ir por ella por discriminación ideológica, por la ilegalidad y desproporción de expulsar alumnos menores en horario lectivo y por la violación del protocolo del propio centro”, comentaba. En dicho escrito decía haber conseguido su foto e identidad en cinco minutos. “Se acabó la impunidad”, advertía. Los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación son irreproducibles. “El independentismo se arregla a punta de balazos” o “Si alguien la localiza en redes que lo comparta, vamos a ver qué dice la zorra esta”, son solo dos de los 377 comentarios que dejó solo la primera publicación. La segunda, que difundía su imagen, dejó 743 más con una declaración de intenciones en el primero: “Filla de puta”.

La profesora recibió amenazas de muerte y más amenazas tipo “revisa los bajos de tu coche cada vez que lo cojas, no vaya a ser que por casualidad tengas un explosivo plástico en ellos”, “esta es la cara de la tipeja separatista que ha protagonizado este putrefacto acto”, “esta es la responsable de estas acciones nazis” o “escoria totalitaria que se mete con niños por poner la bandera de España, la bandera de todos. Espero que la gente la salude y felicite por su actitud”. Después de que ocurrieran las amenazas y ello fuera recogido por la prensa regional, Alvise publicaba este domingo una captura de Diario de Mallorca haciéndose la víctima y tildando a los periodistas que lo denunciaban como “corruptos”. “A lo mejor tenemos que empezar a buscar y señalar igual a los periodistas corruptos que se inventan adjetivos como ‘ultraderechistas’ para victimizar a los verdaderos villanos de nuestra sociedad”, se quejaba.

OKDiario ha aprovechado la ocasión para publicar un editorial en el que habla de una “estúpida pataleta de una profesora independentista”, a la que también tacha de “sectaria”. En el editorial puede leerse: “Lo único que cabe esperar es que España siga adelante con paso firme en el Mundial para que a la sectaria profesora que decidió suspender las clases por la presencia de una bandera nacional le dé un síncope -cabe esperar que el sofocón no derive en algo más grave- y deje durante algún tiempo de perturbar la convivencia en el aula del colegio La Salle de Palma. Y a los responsables del centro, que los goles de España les provoquen ardor de estómago. No se puede ser tan estúpidos, mamarrachos”.

Todos los partidos, excepto Vox, han condenado las amenazas de muerte recibidas por la profesora, aunque con matices. Mientras que los partidos de izquierdas (PSOE, Podemos y Més per Mallorca) y Proposta per les Illes (regionalistas de centro-derecha) han sido más contundentes, Ciudadanos se ha limitado a pedir “prudencia” y “respeto”, neutralidad política en las aulas y una investigación sobre los hechos. El PP, por su parte, se ha movido en el terreno de la ambigüedad, aunque ha terminado condenando las amenazas. En un primer momento, Nuevas Generaciones del PP invitaba a la profesora a abandonar el país, pero después del revuelo generado borró el tuit. Las juventudes del PP en Balears han condenado este lunes “las amenazas e insultos a profesores y alumnos”, pese a que no consta que los alumnos hayan sido acosados y amenazados, más allá de la incomodidad que pueda resultarles estar en el foco mediático. Quien también se ha pronunciado ha sido José Ramón Bauzá, expresidente del Govern balear con el PP y ahora eurodiputado de Ciudadanos, el mismo expresidente que, sin éxito, intentó acabar con el modelo de inmersión lingüística en los colegios públicos de las islas.

De momento, el centro La Salle ha iniciado una investigación interna, la Conselleria de Educación analizará los hechos este lunes y el Govern ha instado a la Abogacía de la Comunitat Autònoma a interponer una denuncia ante la Fiscalía por las presuntas amenazas a la profesora, que podrían ser constitutivas de un delito de odio. Por otra parte, el sindicato educativo STEI ha anunciado que podría llevar las amenazas a la docente a la Fiscalía y el sindicato Plis Educación ha pedido “protección para los constitucionalistas”.

El aluvión de odio que ha recibido esta profesora por algo tan nimio como pedir que se descuelgue la bandera nacional del aula en días en que no haya partido de la Selección en el Mundial es un síntoma más del nivel en el que está instalada la extrema derecha española. Tampoco es casualidad que esta persecución se haya materializado contra una mujer que, además, imparte Lengua Catalana, paradigma que representa todos los males –la inmersión lingüística– en el imaginario colectivo ultraderechista. La agresividad política se legitima así: con ideólogos –señores encorbatados y mujeres bien vestidas– como Jorge Campos rezumando su odio desde las plazas o tribunas parlamentarias y después con la turba fascista, a través de las redes sociales, haciendo el resto.