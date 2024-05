La comissió del Congrés sobre les mascaretes rep aquest dilluns Prohens i dos alts càrrecs del Govern

La comissió del Congrés que investiga els contractes d'emergència per a la compra de material sanitari a l'època de la pandèmia ha citat per a aquest dilluns la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens; la seva consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, i el director del Servei autonòmic de Salut (IB-Salut), Javier Ureña.

D'aquesta manera, la comissió continuarà amb les seves indagacions sobre el vessant balear del 'cas Koldo', després d'interrogar el 13 de maig passat l'anterior mandatària autonòmica i ara presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, i dos excàrrecs del seu Executiu.

El primer a comparèixer, en sessió matutina, serà Ureña i ja a la tarda se sotmetran a les preguntes dels comissionats la consellera de Presidència i Administracions Públiques i, després, Prohens.

A tots ells se'ls interrogarà sobre l'expedient de reclamació presentat contra Solucions de Gestió per part del Govern balear. L'anterior govern va iniciar un procediment per reclamar a l'empresa de la trama Koldo 2,6 milions dels 3,7 que va pagar per les mascaretes en haver rebut material d'inferior qualitat al que van comprar, però ara l'Executiu 'popular' ha presentat una nova reclamació per la totalitat els diners abonats el 2020. Els conservadors defensen que no van deixar caducar l'antic expedient, en contra del criteri del jutge instructor del cas a l'Audiència Nacional.

Comissió al Parlament

A Balears, el director executiu de Solucions de Gestió, Íñigo Rotaeche, l'exconsellera d'Hisenda, Rosario Sánchez -nomenada recentment secretària d'Estat de Turisme- i l'expresident de l'Autoritat Portuària de Balears (APB), Joan Gual de Torrella -que va cessar en el càrrec després de la seva detenció en el cas Ports, sense relació amb el cas Koldo- compareixeran aquest dilluns a la comissió d'investigació al Parlament.

Aquesta setmana també estan previstes les compareixences de l'empresari Juan Carlos Cueto, a qui la Guàrdia Civil situa com a 'cap a l'ombra' de l'empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL; del CEO de Globalia, Javier Hidalgo; i de l'expresidenta del Govern -actualment presidenta al Congrés dels Diputats- Francina Armengol, entre d'altres.

La comissió es reunirà dilluns, dimarts i divendres. La primera convocada, aquest dilluns, a les 09.00 hores, és l'exconsellera d'Hisenda, Rosario Sánchez -recentment nomenada secretària d'Estat de Turisme-, que va ser inclosa en el pla de treball perquè el contracte es va pagar amb fons europeus, que eren de la seva competència.

A les 11.30 hores, la comissió donarà pas a l'expresident de l'APB, Joan Gual de Torrella -que va cessar al càrrec després de la detenció en el cas Puertos, sense relació amb el cas Koldo-. Gual de Torrella ha estat inclòs en el pla de treball en relació al contracte de Ports de l'Estat amb l'empresa investigada.

A les 13.00 hores la comissió ha citat el que figura com a administrador únic de Solucions de Gestió, Daniel Sierra -si bé la investigació de la UCO apunta que seria Juan Carlos Cueto qui realment estaria al capdavant de la mercantil-, qui ha avançat que no contestarà. Sierra, a més, va sol·licitar al Parlament fer la seva compareixença per videoconferència, però se li ha denegat.

Tancarà les compareixences de dilluns, a les 13.45 hores, el director executiu de Solucions, Íñigo Rotaeche, cara visible de l'empresa i qui va gestionar el contracte amb les Balears.

Per part seva, l'expresidenta del Govern, Francina Armengol, compareixerà divendres al matí. Armengol ja va oferir una roda de premsa al Congrés i també va declarar a la comissió d'investigació de la Cambra. L'exconseller de Mobilitat, Marc Pons –actualment diputat autonòmic– també compareix divendres. Se'l va incloure per les seves relacions amb el Ministeri per gestionar l'àrea de transports.

Tancaran les compareixences de la setmana l'exdirector del Servei balear de Salut (IbSalut) Juli Fuster, i l'anterior coordinador del magatzem central de l'IbSalut, Rafael Marcote, actual subdirector de Compres i Logística.

Fuster va cessar el juliol del 2022 per una polèmica relacionada amb unes oposicions a les quals es van presentar uns familiars; la dimissió es va produir pocs dies després de la visita de la Guàrdia Civil a les oficines del servei per la investigació de l'Audiència Nacional. Els agents van ser atesos pel llavors director de Pressupostos, Manuel Palomino, segons va fer constar la UCO al seu informe.