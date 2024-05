El conseller del PP balear que va pagar amb diners públics la recerca de micròfons al seu despatx eludeix aclarir els fets

El conseller d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, que el mes de setembre passat va contractar amb diners públics una empresa de detectius privats per revisar si a la Conselleria hi havia instal·lats possibles sistemes d'escolta o micròfons, ha informat que, encara que l'escombrada electrònica realitzada no va trobar micròfons, sí que va apreciar “indicis” que es van poder col·locar en el passat, encara que no els ha concretat.

“Les conclusions de l'informe han estat clares. Després de dur a terme l'escombrada electrònica no es van detectar elements d'enregistrament, cert. Ara bé, sí que es van detectar indicis que amb anterioritat podrien haver existit aquests elements”, ha declarat el conseller a la compareixença parlamentària sol·licitada per MÉS per Mallorca davant la Comissió d'Afers Institucionals.

El titular d'Empresa ha recalcat que a l'edifici de la Conselleria no s'han realitzat controls “durant anys”. Igualment, ha ressaltat que la seva àrea de gestió ha implicat “la celebració d'incomptables reunions” amb presència externa d'altres administracions públiques i sector privat.

Els grups de l'esquerra han plantejat diferents preguntes al conseller, demanant-li que especifiqués d'on procedia exactament la recomanació de fer l'escombrada, en quins termes i quines sospites concretes tenien sobre un possible “espionatge”. També han sol·licitat que expliqués a què es refereixen els “indicis” trobats pels detectius.

Els diputats han recalcat que l'objectiu de la compareixença no era tant qüestionar la contractació en si --un cost d'uns 4.000 euros--, sinó aclarir les raons que la van portar a executar. “Vostè va plantejar que era necessari. A mi em preocupa, no que vostè faci el contracte, sinó que pugui haver existit un espionatge, perquè és una qüestió important que ens interpel·la a tots. No és només un atemptat contra la seva privadesa, sinó contra el Govern”, ha subratllat l'ecosobiranista Ferran Rosa.

En la seva segona intervenció el conseller s'ha limitat a repetir les idees del seu parlament inicial, insistint que l'objectiu del contracte era garantir la confidencialitat a la Conselleria pels temes delicats que es tracten a les seves sales, i que es va fer “a través d´una empresa de reconegut prestigi” regulada per la Llei de Seguretat Privada.

En el seu darrer torn, Sáenz de San Pedro només ha afegit que les recomanacions es van fer “en l'àmbit exclusivament privat i informal”. Cal recordar que en un primer moment el Govern va dir que s'havia fet l'escombrada per consell de la Policia Nacional, però posteriorment va matisar que va provenir d'una conversa privada amb un agent. Aquest dimecres al Parlament, el titular d'Empresa també ha subratllat que no s'ha sentit “insegur” a les dependències de la Conselleria.

“Això s'ha convertit en un còmic de Mortadel·lo i Filemó”

Les respostes del conseller no han satisfet els diputats de MÉS i el PSIB, que han expressat la seva queixa, protestant així mateix perquè el Govern tampoc no els ha lliurat documentació sol·licitada a través del Parlament.

“Potser algú dins del Govern s'ha adonat que això, en lloc d'una novel·la d'Agatha Christie o 'House of Cards', s'ha convertit en un episodi d'un còmic de Mortadel·lo i Filemó. Que és el que, si no donem explicacions, en sembla”, ha llançat el socialista Ares Fernández.

Entre altres qüestions, l'oposició ha requerit al conseller que especifiqués a quines legislatures afectarien les sospites sobre suposada vigilància. A l'edifici de la Conselleria van treballar Iago Negueruela (PSIB) del 2015 al 2019 i després Juan Pedro Yllanes (Unides Podem) del 2019 al 2023: “És Iago Negueruela el que espia Juan Pedro Yllanes, o és Juan Pedro Yllanes el que pretén espiar-lo a vostè?”, ha preguntat Rosa, que no entén “com una cosa tan greu es queda en res”.

L'ecosobiranista ha instat també el conseller a precisar si els “indicis” trobats pels detectius sobre espionatge en el passat “són potencials, hipòtetics o es basen en qüestions fàctiques”: “Hi ha un forat on es va poder posar un micro , o hi ha vestigis de micros?”.

El PP al·ludeix a “antecedents”

Per part seva, el diputat del PP Jordi López ha justificat la contractació dels detectius per “antecedents que hi ha hagut d'escoltes” --possiblement una al·lusió a una polèmica amb un 'maletí espia' el 2004--.

López ha detallat que, en una conversa que va mantenir amb el conseller, aquest li va expressar que “era nou en la política i volia estar molt segur que tot el que es tractava a les seves instal·lacions tingués confidencialitat absoluta, ja que es parlava de molts diners i projectes futurs”, temes “molt delicats”.

El popular també ha ressenyat que el conseller li va indicar que havia optat pels detectius en lloc de sol·licitar-ho a la Policia Nacional “precisament per fer un perfil baix”. “Em sorprèn que sorprengui”, ha dit López.