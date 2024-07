El diputat de Vox Jorge Campos es querella contra Alvise Pérez per delictes d'odi, contra l'honor i revelació de secrets

El diputat de Vox al Congrés per Balears, Jorge Campos, ha presentat una querella contra l'eurodiputat i líder de 'Se acabó la Fiesta', Alvise Pérez, per delictes d'odi, contra l'honor i revelació de secrets.

Segons han confirmat fonts properes al procés, la querella va ser ratificada aquest dimarts als jutjats de Palma.

Pel que fa al delicte de revelació de secrets, la querella es basa en presumptes falses informacions abocades cap a Jorge Campos i els seus fills, menors d'edat, relacionades amb el procés de divorci del diputat.

A més, la querella afegeix possibles delictes d'odi i contra l'honor per calúmnies i injúries, segons apunten les mateixes fonts.

Per dissipar qualsevol tipus de dubte sobre si ha estat Vox Balears o ell qui ha interposat la querella, Campos assevera al seu compte de 'X' (abans Twitter): “Sóc jo, Jorge Campos, qui em querello contra Alvise Pérez. I tinc moltes raons per això. La difamació i la mentida no poden sortir impunes”.