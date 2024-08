Els treballadors d'ambulàncies d'Eivissa llancen un desafiament al Govern: “No farem hores extres”

El personal d'ambulàncies d'Eivissa i Formentera es nega des d'aquest cap de setmana a fer les hores extres que han d'assumir per donar cobertura al servei a les Pitiüses. “No es faran”, asseveren, malgrat les converses dutes a terme amb l'empresa i el Servei Balear de Salut (IB-Salut) dijous passat, en què no es va arribar a cap acord. La Conselleria de Salut, per part seva, assegura que a partir d'aquest dilluns es declararan els llocs de treball de difícil cobertura, tal com sol·liciten les plantilles des de fa anys i es comprometia aquest departament en un acord signat entre les dues parts el mes passat de març.

Les plantilles de personal d'ambulàncies a les dues illes, representades per la Unió Sindical de Tècnics Sanitaris (USAE), han dit prou a una situació que ve de lluny i que cap administració no ha aconseguit resoldre. La falta crònica de personal en aquest servei, que obliga les persones treballadores a cobrir torns vacants i a fer torns extra, els ha portat a prendre una decisió dràstica: no fer més hores que les que estipula el contracte. Aproximadament un 30% de les hores treballades pel personal del 061 són extres. Així mateix, l'avaria fa uns dies de dos vehicles ha complicat més les coses ja que, segons els treballadors, els recursos materials de què disposen tampoc són suficients, i aquesta situació és habitual.

Reunió d'urgència

L'anunci de la decisió va portar a convocar dijous passat una reunió d'urgència del comitè d'empresa amb la gerència de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) i de l'IB-Salut. “Després d'un matí llarg de comunicació no s'ha pogut arribar a un acord que convenci els professionals fora d'un compromís escrit, cosa que ja teníem des del mes de març”, explica José Manuel Maroto, president del comitè d'empresa. “Per tant, la situació durant aquest cap de setmana serà que els professionals no faran jornades extraordinàries, realitzant únicament la jornada ordinària”, explica.

“Aquesta situació crearà una sèrie de descoberts que en aquests moments desconeixem perquè l'operativa del servei correspon a GSAIB”, adverteix Maroto. “Desconeixem com respondran a aquesta falta de personal per cobrir els llocs de treball a les ambulàncies. Sabem que serà impossible la cobertura total i, segons la detectem, es comunicarà”, afegeix.

L'acord signat el mes de març passat assegurava a les plantilles cobrar segons el que s'estipula en els casos de places de difícil cobertura amb caràcter retroactiu des del gener del 2024. El compromís adoptat assegurava l'abonament a l'abril de l'excés de jornada de l'any 2023. L'empresa es va comprometre també que es farien les gestions de les 35 hores setmanals de tots els treballadors públics i es crearia “un programa per a la gestió i comptabilització de les jornades realitzades”, especifiquen des del comitè. “Ens hem emplaçat a una reunió per a aquest dilluns amb intenció de buscar un punt de trobada i traslladar-lo als professionals, que són els últims a decidir si s'accepten les propostes realitzades”, concreta Maroto. Així mateix, la setmana vinent està prevista una reunió de la plantilla d'Eivissa i Formentera amb el gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Javier Ureña, “per intentar apropar postures”.

Un treball d'alt risc

I és que si a l'hivern tant personal com mitjans són insuficients, a l'estiu, quan la població de les Pitiüses es multiplica, sent gran part d'ella turisme de festa, la pressió que s'exerceix sobre els tècnics i les tècniques d'ambulàncies i les situacions de risc que comporta el servei diari són moltes. I aquesta idiosincràsia del treball a les Pitiüses “repercuteix en la nostra salut mental i física i en la de les nostres famílies”, explica a elDiario.es una de les treballadores. Per això, les plantilles han decidit traslladar la responsabilitat del servei a qui correspon. “No podem continuar sent els responsables que el servei es doni i es cobreixi”, expliquen des del comitè d'empresa. “És el GSAIB qui ha de garantir el servei al ciutadà. Això no ens correspon a nosaltres”, adverteixen.

Tal com explicava elDiario.es el setembre de 2023, la plantilla de tècnics sanitaris del SAMU061 va haver d'atendre a l'agost 130 serveis extra per la manca de personal, com assegurava en aquell moment Maroto. “Ni de lluny es cobreixen els serveis necessaris durant tot l'any i encara menys a l'estiu”, especificava.

“Alt nivell d'estrès”

Els treballadors denuncien que operen “amb un alt nivell d'estrès, atesa la pressió tant del volum de treball com psicològica, ja que és la franja horària on més urgències sorgeixen pel fet que gran part del turisme que acudeix a Eivissa ho fa per gaudir la nit”, afirma a aquest diari, per part seva, Joan Roig, integrant del Comitè de Salut Laboral. El resultat: serveis als quals no s'arriba perquè s'està atenent una altra urgència, aglomeració de gent que fa molt difícil l'accés al lloc, situacions violentes i de perill, carreres, exposició a les càmeres dels mòbils envaint la intimitat i l'operativa del personal tècnic, insults. I, tot plegat, en una escena de total desprotecció, lamenta Roig.

“Tota patologia greu que puguis trobar a l'illa és assumida per Suport Vital Avançat. I si la gravetat del pacient és important, sempre, sempre, sempre demanem el suport dels companys de Suport Vital Bàsic”, afirma Maroto. La patologia més recurrent que hi ha els professionals són les intoxicacions greus, “molt pacient psiquiàtric agressiu, que és difícil de controlar i contenir, politraumatismes, precipitats i accidents de trànsit”, diu Roig.

El president del comitè d'empresa fa 30 anys que és a les ambulàncies i 20 a l'UVI mòbil. “A mi, a títol personal, el que m'estressa més són els pacients psiquiàtrics, perquè són totalment impredictibles. Tu pots veure una persona completament tranquil·la i al cap de deu segons has d'estar corrent. O intentant treure-la de sobre. Per això, ja es va crear un protocol pel qual anàvem sempre acompanyats per la policia per atendre aquest tipus de pacients”. Però el protocol no sempre funciona. “Tu crides la policia per a qualsevol cosa i et diuen: 'S'està morint?', i si els diem que no, no envien ningú, perquè estan en la mateixa situació que nosaltres. No hi ha personal”. “El que no podem fer és tenir companys de les unitats de Suport Vital Bàsic que des de la central et diguin que tenen sis serveis a la cua”, lamenta Maroto.

Un treballador, “brutalment agredit”

Les situacions complicades i extremes les pateixen aquestes persones diàriament i durant tot l'any, com relata la tècnica consultada: “En una ocasió un company va ser brutalment agredit per una família al domicili d'un pacient psiquiàtric, a qui no va acudir la policia a un primer moment. Va patir una fractura nasal, entre altres lesions físiques. Actualment segueix de baixa amb estrès psicològic. Veu una ambulància i es tremola. Fa uns 27 anys que treballa amb nosaltres. I només té atenció psicològica telefònica. Això és amb allò que ens trobem dia a dia”.

A l'estiu, la situació es complica fins a límits inhumans a zones com el West End, a Sant Antoni, una de les zones demarcades dins de la llei de turisme d'excessos, o Platja d'en Bossa, on se situa gran part de l'oferta d'oci nocturn. A partir de l'hora de tancament dels grans clubs d'Eivissa, els treballadors tremolen davant del que es trobaran. Així ho explica la tècnica: “Hi ha moments en què hem d'utilitzar tècniques de control verbal i altres físiques, o hem de tancar-nos dins de l'ambulància. Altres vegades que ni podem baixar del vehicle i hem de fer cas omís perquè temem per la nostra integritat. Imagina't una situació amb un pacient agressiu, tu condueixes i una altra persona darrere sola i sense policia. O una altra en què la situació és complicada i no és segur atendre la persona. Si no veig un entorn segur, no baixo. Però, és clar, també és molt dur arribar a un lloc, veure una persona tirada i no poder baixar”.

Davant d'aquestes situacions critiquen també l'actitud de l'empresa, “i no diguem de la mútua”, postil·la Maroto. “Es denuncia, però la resposta per part de l'empresa i de les autoritats no sempre és la desitjada. En la majoria dels casos, són eines que es posen a posteriori de l'agressió. El que ens cal és prevenir-la”, declara el president del Comitè. La plantilla compta amb un sistema de comunicacions davant d'agressions “molt bo”, però que no funciona, segons Maroto: “Tenim unes emissores portàtils amb una mena de botó de pànic. Prens el botó durant tres segons i salta una alarma general sol·licitant ajuda per un tema d'agressió. No funciona”. Tampoc no estan operatius els sistemes de localització dels vehicles. “Així és que anem amb un telèfon mòbil. Si un dia hi ha una catàstrofe, el primer que cau és la xarxa telefònica; ens trobaríem completament indefensos. Alguns dies fins i tot hem treballat amb els nostres telèfons personals”, puntualitza indignat el sindicalista.

Escassos recursos materials

Segons la informació que a final de temporada de 2023 aportava el comitè d'empresa a elDiario.es i que corroboren fonts de la Conselleria de Salut en aquests moments, per fer front a la demanda d'urgències a Eivissa per part del SAMU061, es disposa de tres ambulàncies de Suport Vital Avançat, que són les UVI mòbils, que van amb un metge, un infermer i un tècnic en emergències sanitàries. A més, el servei ordinari programat, dependent del GSAIB, és realitzat per quatre ambulàncies de Suport Vital Bàsic, “que són les que tenen entre el 75 i el 80% de la gran càrrega de treball i que estan operatives les 24 hores”, especifiquen. Així mateix, es compta per a aquest servei amb un altre vehicle a Sant Agustí tot l'any i un altre a Sant Joan, només per a l'estiu, tots dos en horari diürn. Totes assumeixen “una càrrega laboral altament brutal”, comentava José Manuel Maroto. Els serveis nocturns i l'hivern a Sant Joan són assumits pels recursos de la resta de l'illa.

Pel que fa a Formentera, la situació també és límit i els mitjans molt escassos. Després de l'avaria dimarts passat d'una ambulància del 061 a la petita de les Pitiüses, l'illa només compta amb un vehicle operatiu. Tot i que, segons concreta la Conselleria, hi ha a disposició també un vehicle de reserva. “A Formentera hi ha una unitat de suport vital bàsic (USVB), amb dos tècnics, una unitat de suport vital avançat (USVA) amb un tècnic d'emergències, un infermer i un metge i una unitat de transport sanitari no urgent (UTSNU) amb un tècnic d'emergències”, especifiquen.

La realitat és que a l'illa hi ha una UVI mòbil i una ambulància de suport vital bàsic, operatives les 24 hores. “Perquè puguin funcionar, depenen que el personal d'Eivissa doble torns, sense la qual cosa no podrien tenir ni els descansos mínims. Pel que fa a la feina nocturna, no hi ha cap reforç en temporada”, asseguren els tècnics.

Així les coses, assegurat el caos per a aquest cap de setmana, dilluns que ve està prevista la signatura de la denominació de places com de difícil cobertura i que es faci efectiu a la nòmina de setembre el pagament del deute horari de 2023, que a tot Balears puja a més de mig milió d'euros, concreten des del departament de Sanitat. La qüestió és veure si aquesta vegada l'IB-Salut i el GSAIB compleixen el que han signat i es reflecteix en el cobrament del mes vinent, cosa que no va passar després de la signatura de l'acord del març passat.