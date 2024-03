“Hem de fregar el tàper al bany dels pacients”: sanitaris d'Eivissa, al límit

Els treballadors de la base de SAMU061 a Santa Eulària des Riu, municipi de la zona nord dEivissa, estan al límit. Ubicada a l'antiga biblioteca del centre des de l'estiu del 2016, la base presenta “múltiples mancances en matèria de serveis higiènics i locals de descans incompatibles amb el que disposa la normativa laboral”, denuncia el sindicat mèdic balear, SIMEBAL. va fer especialment greu durant la pandèmia la COVID19 i va ser denunciada per SIMEBAL a la Inspecció de Treball el desembre de 2021“, lamenten.

“Estem amuntegats perquè les zones de dormitori s'han hagut de crear artificialment. S'han dissenyant envans amb taquilles per a la roba i n'hi ha una altra que és a la zona d'emmagatzematge del material de projecció que hi havia a la biblioteca”, afirma David Fernández, delegat de Prevenció de Riscos Laborals i del 061 de SIMEBAL. amb una taquilla per al metge i l'infermer, que sumen uns sis metres quadrats.

Fernández explica que, des de l'any 2016, el 061 compta, en aquest centre de salut, amb dos equips per a una ambulància bàsica i una altra d'avançada, amb base permanent, que requereixen sis treballadors per a cadascun dels dos torns de 12 hores. Tot i això, recalca que aquests professionals no poden treballar en condicions adequades. Segons la versió de SIMEBAL, no compten amb lavabos propis (utilitzen els serveis dels pacients) ni vestuari (disposen d'unes taquilles improvisades dins de la base i al passadís) ni dutxes en bon estat.

“Necessitem dutxar-nos ràpidament per poder estar operatius per si surt un altre servei. I, a més, hem de canviar-nos de roba per netejar-nos la sang -dels pacients que atenen-. Si hem de menjar aquí, i ens portem el tàper, hem de fregar-lo al lavabo del bany dels pacients”, lamenta el delegat sindical del 061.

Augment de la població

És un dels darrers exemples d'un servei públic essencial d'un municipi que té 42.000 habitants, més del doble dels que hi havia el 2003, quan el centre de salut va ser inaugurat ia Santa Eulària hi havia uns 20.000 residents. Dues dècades després, el centre de salut segueix igual, i els professionals sanitaris del 061 afiliats a SIMEBAL denuncien que treballen en condicions de “amuntegament”. Afirmen, a més, que a les instal·lacions no s'ha realitzat “cap ampliació ni reforma per poder atendre les necessitats de la població actual”.

Quan va ser inaugurat el 2003 comptava amb 35 metges als quals calia sumar dotze més integrats al Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP). La població s'ha més que doblegat des d'aleshores, cosa que ha obligat a duplicar també la dotació de metges: n'hi ha 54 al centre de salut, 20 més al SUAP i 24 al SAMU 061, encarregat de l'assistència sanitària relativa a urgències i emergències extrahospitalàries.

Sense obres fins al 2025

Durant el 2023 hi va haver un intent del Servei de Salut Balear (IB-Salut) per licitar la construcció d'una infraestructura provisional per als treballadors del 061 de Santa Eulària, segons el sindicat mèdic. Tot i això, aquestes instal·lacions van ser posposades, afirma SIMEBAL, fins que conclogués la construcció del nou centre de salut, les obres del qual s'espera que comencin el 2025.

No obstant això, avui dia les obres encara no han estat licitades, encara que el Govern ja compta amb un solar on projectar-lo, després que fos cedit per l?Ajuntament de Santa Eulària. Això va passar, segons el sindicat mèdic balear, durant la legislatura del Govern d'esquerres. És important ressaltar-ho perquè durant les darreres dues legislatures, els xocs entre l'Executiu local, a mans del PP, i l'Executiu autonòmic, governat per coalicions d'esquerres pel PSOE, van ser constants.

De fet, ambdues administracions van protagonitzar durs enfrontaments amb encreuaments d'acusacions pel fet que l'Ajuntament governat pel PP es queixava de la manca d'infraestructures al municipi, mentre que el Govern governat per l'esquerra defensava que el Consistori no li cedia solars on construir aquests projectes. “No es poden construir col·legis a l'aire”, retreia Martí March (PSOE), exconseller d'Educació i Universitat, mentre que Vicent Marí (PP), llavors alcalde del municipi, acusava els socialistes de “manca de voluntat política” amb les necessitats de la illa.

El sindicat mèdic balear no entra a valorar les raons per les quals no s'han adequat les infraestructures sanitàries de Santa Eulària a l'actual demanda poblacional. “El que se li demana a l'IB-Salut és que reconsideri i comenci a construir el centre com més aviat millor perquè el responsable d'endarrerir-lo és ell. És una qüestió de voluntat política i prioritats, així com de dignificació de les condicions de treball”, manifesta Miguel Lázaro, president de SIMEBAL.

Lázaro afegeix que, malgrat que la Conselleria de Salut, la cartera de la qual ara està en mans de Manuela García (PP), disposa del solar i els acords per licitar i construir, això no passarà fins al 2025. “Vam haver de pressionar moltíssim perquè cedissin aquest terreny i es posessin d'acord l'Ajuntament de Santa Eulària (PP) i l'IB-Salut (PSOE). La burocràcia és massa lenta”, denuncia Llàtzer. “Els 42.000 ciutadans de Santa Eulària necessiten que l'IB-Salut reconsideri i prioritzi aquesta inversió perquè tenim arguments”, insisteix.

Denúncies a la Inspecció de Treball

A causa de la situació del SAMU 061, el sindicat mèdic balear va posar una denúncia a Inspecció de Treball el 2021, malgrat que no va obtenir resposta, afirma SIMEBAL. El 061 està en condicions d'amuntegament. Els professionals sanitaris no poden continuar treballant en aquestes condicions perquè això perjudica els pacients. No hi ha dret que uns professionals tan necessaris treballin en condicions indignes: cal dignificar la situació“, destaca Lázaro.

El 061 está en condiciones de hacinamiento. Los profesionales sanitarios no pueden seguir trabajando en estas condiciones porque eso perjudica a los pacientes Miguel Lázaro — Presidente de SIMEBAL

El sindicat mèdic balear lamenta que encara que les obres per a la construcció del nou centre comencin el 2025 no finalitzaran fins al 2029 o el 2030. “És ​​inacceptable com està el 061, però la resta també està molt malament. Als passadissos o sales d'espera s'han improvisat despatxos i de cara a l'estiu la població es triplicarà. No sabem on col·locarem els reforços. Estem realment preocupats”, reconeix Carlos Rodríguez, delegat sindical de SIMEBAL a Eivissa i Formentera. “Què fem mentrestant?”, es pregunta Rodríguez, en referència alhora que es trigarà a construir el nou centre. “El que exigim és que al 061 se li concedeixin unes instal·lacions dignes on puguin estar ubicats”.

En aquest sentit, SIMEBAL reclama que s'asseuran a negociar millores per al SAMU 061, però que, en qualsevol cas, hauran de tenir en compte “les condicions higièniques, de salubritat i de salut laboral necessàries”. “Evidentment, estem disposats a fer propostes, però això ha de partir de l'Ajuntament i de l'IB-Salut”, adverteix el sindicat mèdic.

Fonts de l'Ajuntament de Santa Eulària expliquen a elDiario.es que s'han anat realitzant “els passos” que estaven a la seva “mà” per “poder fer-ho com més aviat millor”. Així, el Consistori va fer diverses propostes a l'IB-Salut, entre elles, augmentar l'edifici en una planta o aprofitar l'estacionament d'asfaltat que hi ha al costat del centre de salut per edificar-hi un annex. Segons la versió de l'Ajuntament de Santa Eulària, les dues opcions van ser descartades pel Govern.

Finalment, les mateixes fonts apunten que el Consistori va optar per oferir un espai a la zona de Can Blai, a uns 500 metres de l'actual centre de salut. Els tècnics del Govern, segons la versió municipal, van demanar “moure la ubicació dins de la parcel·la perquè el futur edifici tingués una planta rectangular, cosa que es va analitzar i es va acceptar”. “Vam fer la proposta de cessió i estem esperant que s'accepti per poder fer l'escriptura, conveni o procediment legal que sigui necessari”, conclou l'Ajuntament de Santa Eulària, i insisteix que “s'han tractat de plantejar totes les opcions possibles” .

Fonts de l'IB-Salut expliquen que l'espai proposat pel Consistori ha estat acceptat i que ja només queda escripturar el canvi de titularitat davant de notari perquè passi a ser propietat de la Comunitat Autònoma.