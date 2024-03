La Fiscalia investiga una xarxa d'empreses del magnat Matthias Kühn per eludir el pagament d'11 milions d'euros

Un jutjat d'Instrucció de Palma investiga el magnat Matthias Kühn per un deute amb Hisenda. Funcionaris de l'Agència Tributària van registrar la setmana passada el domicili de l'empresari per incautar el contingut dels ordinadors, ja que el fisc sospita que Kühn va crear una xarxa d'empreses pantalla per evitar el pagament dels deutes, que superen els 11 milions d'euros, segons ha avançat Última Hora. Cal recordar que el magnat alemany serà indemnitzat amb més de 96 milions d'euros pel Govern balear per uns terrenys urbans de la seva propietat i que van ser requalificats com a sòl rústic protegit pel primer Executiu socialista de Francina Armengol.

El registre del domicili de Kühn va comptar amb la preceptiva autorització judicial. De fet, l'empresari alemany va estar present mentre els funcionaris de l'Agència Tributària van fer les diligències, segons Diario de Mallorca. L'empresari, lligat al sector turístic i immobiliari de luxe, hauria rebutjat posar a disposició de la investigació les contrasenyes dels seus equips informàtics per aconseguir les dades que hi ha emmagatzemades. Els inspectors investiguen una xarxa d'empreses que presumptament s'haurien constituït per camuflar els beneficis procedents d'operacions immobiliàries i eludir les seves obligacions tributàries, segons aquest diari.

El cas ha arribat a la Fiscalia Anticorrupció de les Balears, que ha acusat Matthias Kühn d'haver creat un entramat de societats pantalla, precisament, per declarar-les en concurs de creditors i eludir així el deute de més d'11 milions d'euros que el magnat manté amb l'Agència Tributària, segons ha avançat Diario de Mallorca.

D'altra banda, Matthias Kühn defensa que els deutes que manté amb Hisenda són empreses en concurs de creditors. En un comunicat facilitat a elDiario.es per la seva defensa legal, afirma que el suposat frau fiscal a través de societats pantalla -que està sent investigat per l'Agència Tributària i la Fiscalia Anticorrupció- “es refereix al deute que existeix de les societats del grup que es troben en concurs de creditors des del 2016 i el 2019”, en què l'empresari va cessar com a administrador. Per tant, assegura, “no té deutes en executiva amb el fisc personal”.

El grup empresarial assenyala que en tots aquests concursos s'han analitzat les operacions per l'Administració Concursal i han estat declarats com a “fortuïts” en els diferents procediments, sense oposició de l'Administració Tributària, que hi estava personada. El grup s'ha referit al registre que agents de l'Agència Tributària haurien executat al domicili de l'empresari.

Les fonts properes al magnat argumenten que tant el deute com les societats “són perfectament conegudes per l'Administració Tributària, fins al punt que és el deute de les societats que apareix des de fa molts anys als llistats de morosos”, per això està “perfectament identificada”.

Per tant, les mateixes fonts reiteren que Matthias Kühn “no té deutes en executiva amb l'Administració Tributària” i que una part important dels deutes estan garantits. Sobre la resta, defensen que “hi va haver un oferiment el 2018 de garantia amb la possible indemnització del plet de Muleta, si bé l'oferiment mai no va ser contestat per l'Administració Tributària”. Finalment, destaquen que les actuacions han tingut lloc després que sortís a la llum la sentència en què se li reconeix una indemnització de 96 milions per la requalificació de Muleta II.