El Govern balear sanciona amb 300.000 euros l'acte en què Miguel Bosé es va declarar “orgullosament negacionista”

El Govern balear sancionarà amb 300.001 euros els organitzadors de l'esdeveniment pseudocientífic celebrat el passat mes de juliol a Mallorca en què el cantant Miguel Bosé i el remeier Josep Pàmies van agitar el seu discurs contra la medicina i el seu suport a les pseudoteràpies malgrat l'absència de cap base científica. Durant l'acte, l'artista, reconvertit actualment en habitual difusor de teories conspiranoiques i pseudocientífiques i icona antivacunes durant la pandèmia de la COVID, es va declarar “orgullosament negacionista” davant d'un públic de 800 persones congregat al restaurant palmesà Es Molí d'es Compte.

La Conselleria de Salut va decidir obrir un expedient sancionador contra l'entitat Dolça Revolució, organitzadora del mateix, després que els seus inspectors comprovessin in situ com els participants van difondre informació falsa sobre la salut, promovent tractaments sense evidència científica que “fins i tot poden produir efectes perjudicials per a la salut”. Pàmies, agricultor lleidatà convertit en un dels principals gurus de les pseudoteràpies a Espanya i defensor de l'eficàcia –no demostrada científicament– de diferents plantes, ha estat multat diverses vegades per promoure l'ús del clorit de sodi o diòxid de clor (MMS) per tractar l'autisme i curar malalties com el càncer o l'ELA.

Tal com han informat fonts de la Conselleria a elDiario.es, d'acord amb l'acta d'inspecció, “es va facilitar informació i es va promoure el MMS o clorit de sodi com a medicament amb propietats curatives de malalties com ara càncer, l'ELA , la tuberculosi o l'autisme, sense que aquest producte es trobi autoritzat legalment com a medicament per a aquests fins terapèutics”. El Govern qualifica els fets d'infracció molt greu, emparant-se en l'article 111.2 del Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, que enquadra en aquest apartat la promoció, informació o publicitat de medicaments no autoritzats o sense que aquestes activitats s'ajustin al que disposa aquesta normativa o la legislació general sobre publicitat.

Cal recordar, a més, que dies abans de la celebració de l'acte, després de conèixer la convocatòria del mateix, la Conselleria va remetre a més a Dolça Revolució un requeriment d'advertiment pel possible incompliment de la normativa vigent en relació amb la promoció de medicaments il·legals i remeis no autoritzats, ni d'eficàcia i seguretat comprovats, informant-los de la responsabilitat en què podrien incórrer. Al mateix escrit, el departament recordava que l'associació ja havia estat sancionada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per la comissió d'una infracció greu consistent a donar publicitat i promoció intencionades del medicament clorit de sodi sense els advertiments previs que comporta per a la salut, sanció que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant sentència del 8 de novembre del 2022, va ratificar.

Sobre això, els Ministeris de Sanitat i de Ciència i Innovació compten amb un Pla de Protecció de la Salut de les Persones davant les Pseudoteràpies que té com a objectiu proporcionar a la ciutadania informació veraç i rigorosa per poder diferenciar pràctiques l'eficàcia de les quals per tractar o curar malalties ha estat contrastada científicament, davant d'altres que no han demostrat aquesta eficàcia, i així millorar l'adopció de decisions informades. L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) també compta amb un Observatori (https://www.cgcom.es/observatorios/oppis) actualitzat amb les darreres teràpies sense validesa científica.

Bosé: “Orgullosament negacionista”

Durant l'esdeveniment, Bosé es va declarar “orgullosament negacionista” i va assegurar que ni els seus fills ni ell no s'han vacunat contra la COVID. El cantant va arribar a manifestar diverses vegades estar, igual que els seus seguidors, “del costat de la veritat”, enarborant un embat contra la medicina i la ciència: “Els que estan a l'altre costat estan acollonits davant les formes tradicionals de la medicina perquè és una àrea que va creixent cada dia, pels seus efectes i pel convenciment que per curar el mal d'estómac, una barreja de fonoll, camamilla i estevia no mata”.

Per la seva banda, Pàmies va carregar contra les “ordres criminals de confinament” per part de “governs titelles”, asseverant que “el feixisme no només és Hitler”, sinó que “la democràcia actual és feixista, perquè impedeix que la llibertat d'expressió o de reunió es compleixin”. Entre altres manifestacions sense fonament, el remeier va arribar a manifestar que si els pares de nens amb autisme “no parlen de com els ha curat 'l'agüita' –en al·lusió al clorit de sodi– és perquè l'Estat feixista els robaria als seus fills”.