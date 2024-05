El Govern invertirà els diners que sobrin del pla de segregació lingüística en atenció a diversitat o infraestructures

La Conselleria d'Educació i Universitats destinarà els diners que sobre dels 20 milions d'euros pressupostats del pla de segregació lingüística a l'atenció a la diversitat, infraestructures educatives, menjadors escolars o transport escolar, entre altres qüestions.

Així ho ha comunicat aquest dimarts el conseller Antoni Vera en una roda de premsa en ser preguntat sobre què farà el seu departament amb els diners sobrants, si els centres educatius que han sol·licitat adherir-se a aquest programa no cobreixen la totalitat de la quantia que s'havia pressupostat per a aquesta iniciativa.

El conseller també ha indicat que aquesta setmana o la propera detallaran la llista provisional dels centres que opten a acollir-se a aquest programa, atès que en aquests moments les sol·licituds es troben en procés de valoració per part dels tècnics de la Conselleria.

Així mateix, ha assenyalat que aquells que siguin rebutjats en primera instància podran presentar al·legacions o esmenes per adaptar-se a la normativa que exigeix el pla.

De la mateixa manera, ha apuntat que aquest pla pilot “ha complert el seu objectiu”, ja que s'ha donat “llibertat” als centres per sumar-s'hi o no. “A la comunitat educativa se l'havia de tractar com a persones adultes i que ells decidissin si es volien adherir o no”, ha argumentat.

D'altra banda, Vera ha criticat MÉS per Mallorca pel pla d'estabilització docent de l'anterior legislatura, que ha qualificat de “caos” i “despropòsit”. El conseller ha assegurat que implementarà “solucions reals que millorin l'educació”. “Sempre tindré la mà estesa”, ha dit a la diputada ecosobiranista Maria Ramon. Igualment, Ramon ha reclamat que els 60 milions d'euros previstos per al pla de segregació lingüística es destinin a atendre les “necessitats reals” dels centres i “no a les concertades i privades que volen segregar”.

El STEI demana al Govern que retiri el pla

Per part seva, l'STEI Intersindical ha reclamat al Govern que “deixi de perdre el temps” amb plans que “ningú ha demanat”, com el de segregació lingüística, i ha lamentat que a la Mesa sectorial d'ensenyament públic no s'hagin volgut facilitar les dades dels centres privats concertats que han sol·licitat adherir-s'hi.

En nota de premsa, l'STEI ha informat que ha reivindicat davant d'Educació que es retiri el Pla Pilot “segregador” davant la “nul·la” demanda que ha tingut per part dels centres públics i “l'escassa” demanda dels privats concertats. “Una vegada més es posa de manifest que és inadmissible que es destinin 60 milions d'euros a una proposta que, en cap cas, no és una demanda de la comunitat educativa de les Illes”, ha expressat el sindicat.

El STEI ha assenyalat a més que, com va recollir la seva enquesta, “no hi ha cap mena de conflicte lingüístic”. Doncs, els centres educatius, ha apuntat, “confien en la bona tasca dels projectes lingüístics” i la proposta del Pla Pilot “no té cap raó de ser; només la cessió als xantatges de l'extrema dreta”.

Finalment, el sindicat ha exigit que els milions d'euros previstos per a aquest “despropòsit pedagògic” es destinin a qüestions com la reducció de les ràtios, la climatització dels espais escolars i altres punts pendents de l'Acord de millora per fer front a les necessitats dels centres educatius.