El jutge del 'cas Koldo' descarta citar a declarar com a investigada Francina Armengol

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el 'cas Koldo' ha descartat citar a declarar com a investigada la presidenta del Congrés dels Diputats i exlíder del Govern balear, Francina Armengol, en recordar que no té competència per tractar-se “d'una persona aforada”.

En una interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 2, Ismael Moreno, rebutja les diligències que havia sol·licitat l'associació Liberum, una organització antivacunes que va interposar sense èxit diversos recursos al Constitucional per evitar la vacunació de nens i ancians i que, actualment, exerceix l'acusació popular al 'cas Koldo'. L'entitat també va instar que sol·licités una sèrie de documentació al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Liberum havia demanat cridar a seu judicial Armengol per la seva tasca com a expresidenta balear en els pitjors mesos de la pandèmia. En concret, la Unitat Central Operativa posa el focus en el contracte de la comunitat autònoma per al subministrament d'1,5 milions de mascaretes amb Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -l'empresa clau del cas- per valor de 3,7 milions d'euros.

Fins ara, Armengol ha defensat contundent en diverses compareixences a la Cambra baixa la seva pròpia honorabilitat i així com la de l'Executiu autonòmic que presidia a les illes, assenyalant directament a la nova administració del PP per no acabar d'emplenar la reclamació dels diners que es van pagar de més (2,6 milions d'euros) per aquella contractació: “El PP ha trencat totes les línies vermelles. No deixaré que taquin el meu nom ni la gestió del meu govern amb l'ombra de la corrupció. És sorprenent que qui em demana la dimissió és qui surt al sumari”, subratllava el mes de març passat: “El meu Govern seria, en qualsevol cas, víctima col·laborador o còmplice”.

El maig, a més, el titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma va obrir diligències arran de la denúncia interposada pel PSIB-PSOE contra el Govern balear del PP per deixar caducar la reclamació dels 2,6 milions d'euros. A la seva interlocutòria d'incoació, a què va tenir accés elDiario.es, el jutge assenyalava que els fets fan presumir la possible existència de delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i tràfic d'influències. El cas es troba ara en mans de la Fiscalia Europa, a favor de la qual el jutge va decidir inhibir-se.

D'altra banda, el magistrat Ismael Moreno també ha rebutjat citar a declarar l'exconsellera balear de Salut Patricia Gómez. El magistrat assenyala, respecte a aquesta diligència, que “no es disposa d'un mínim suport probatori” que permeti justificar-ne la imputació com a partícip dels fets objecte d'investigació, sense perjudici del que resulti en l'esdevenir de la instrucció.

En concret, en el marc d'aquest procediment judicial es troben sota la lupa vuit contractes adjudicats per diferents ens de l'Administració pública amb un import global de 51.998.434 euros.

El jutge investiga Koldo García -qui fos assessor de l'exministre José Luis Ábalos- i altres persones per la presumpta trama que hauria pagat comissions per aconseguir adjudicacions per a la venda de màscares a la pandèmia. La Fiscalia Anticorrupció els atribueix presumptes delictes d?organització criminal, blanqueig de capitals, suborn, delictes contra la Hisenda Pública i tràfic d?influències.