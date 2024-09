El jutge rebutja arxivar la denúncia contra l'ultra Le Senne i declararà per trencar la foto d'una víctima de Franco

El jutge d'instrucció del Jutjat número 1 de Palma ha rebutjat aquest dilluns arxivar la querella i la denúncia contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), i l'interrogarà com a investigat el 27 de setembre que ve per un presumpte delicte d'odi.

El jutge ha denegat així la petició del polèmic i ultra president del Parlament, que va demanar l'arxiu de la causa en assegurar que va esquinçar la fotografia d'Aurora Picornell i de la resta de les Rojas del Molinar -totes elles víctimes del franquisme- de forma “accidental”, segons ha explicat el col·lectiu 'Estimada Aurora'. Les imatges estaven ubicades als ordinadors de dues diputades socialistes a les quals Le Senne va fer fora del ple.

El jutge instructor ha pres aquesta decisió després de visionar els vídeos de la sessió parlamentària del mes de juny passat, que debatia la possible derogació de la Llei de Memòria Democràtica de Balears a proposta de Vox, en què Le Senne va esquinçar la fotografia, i després d'haver escoltat les acusacions sobre l'arxiu de la causa.

El col·lectiu, impulsat per l'advocat Sebastià Frau i format per més de 50 professionals de diferents àmbits, es va personar en la causa com a acusació popular, encara que dies abans l'associació Memòria de Mallorca ja havia presentat una denúncia com a acusació particular en nom de les víctimes i els familiars de les Rojas del Molinar, per un presumpte delicte d'odi.

Continua com a president del Parlament

Tot i estar immers en un procés judicial i que Santiago Abascal trenqués el pacte entre PP i Vox a les Illes, el PP va salvar la setmana passada Le Senne. En una moció de remoció on es debatia la seva continuïtat, els conservadors, que van ser els mateixos que van fer pujar Le Senne a la presidència de la Cambra autonòmica, van decidir abstenir-se i, amb això, permetre que Vox continuï ocupant un dels llocs de més rellevància institucional de l'arxipèlag.

El motiu de la moció de remoció promoguda per l'esquerra (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Podem) va ser precisament l'episodi que ha portat Le Senne als Jutjats: el 18 de juny passat va trencar el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'Roges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937. Picornell va ser una coneguda republicana mallorquina i probablement s'ha convertit en la icona més representativa de la repressió franquista a les Illes. Els fets de Le Senne van provocar una onada d'indignació dins i fora de Balears.

Al ple per debatre la seva remoció, Le Senne va acusar els partits d'esquerres, a partir d'un acte -el de trencar la fotografia- que ha qualificat d'“accidental i inintencionat”, d'“organitzar un circ que han estirat durant més de dos mesos” i “muntar una campanya d'assetjament basada en la mentida i l'ús polític de la justícia”. “Han parlat d'atemptat com si fos un terrorista, han reunit els hosts per cridar 'Gabriel Le Senne puto nazi' a les portes del Parlament. I fins i tot he rebut amenaces de mort”, va proclamar, sense demanar en cap moment disculpes pels fets comesos.