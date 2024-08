Un niu al tub d'evacuació de gasos, possible causa de la mort d'un turista a Platja de Palma

Una obstrucció per nidificació al tub d'evacuació de gasos en un habitatge a Platja de Palma va poder provocar la mort, en espera de l'informe de l'autòpsia, per inhalació de monòxid de carboni d'un jove neerlandès de 21 anys.

Cal recordar que els fets van passar el 30 de juliol passat en una finca situada a Platja de Palma, on s'allotjava un grup d'11 turistes neerlandesos que van ocupar diferents habitacions de l'habitatge.

Segons ha informat la policia, dos dels turistes dormien en una habitació contigua a l'habitacle on hi havia l'escalfador de gas butà. Un dels joves va començar a patir mals de cap i es va trobar el seu amic estès a terra.

En un primer moment va pensar que estava dormint, si bé transcorregut un temps va comprovar que no respirava i el va auxiliar avisant els seus amics i els serveis d'emergències.

Diverses patrulles policials i ambulàncies es van personar al lloc, intentant salvar la vida al jove amb maniobres de reanimació, si bé només van poder certificar la seva mort. Els sanitaris també van atendre l'amic del mort que estava marejat i amb mal de cap.

Els dispositius detectors de gasos que portaven els serveis d'emergències es van activar en detectar acumulació excessiva de monòxid de carboni a l'ambient.

En aquell moment, el responsable de l'actuació va ordenar que s'obrissin totes les finestres i portes de l'estada, així com l'evacuació de tot el personal que no fos imprescindible en aquell moment, ja que hi havia risc real de patir intoxicació per inhalació de monòxid de carboni.

Al lloc van acudir agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional i de Policia Científica per esbrinar les causes de l'òbit, i després de demanar dades van comprovar que els joves havien comentat entre ells que feia dos dies que es percebia olor de gas a la casa.

Els agents van prendre declaració a l'empresa que gestiona el lloguer de l'habitatge, que van negar tenir coneixement de problemes d'olors de gas, disposant d'un servei de manteniment que feia les seves funcions periòdicament.

Mentre els policies portaven a terme les indagacions, l'amic del mort va tornar a trobar-se en mal estat i els serveis sanitaris el van traslladar finalment a un centre hospitalari per intoxicació de monòxid de carboni.

Un altre jove també va haver de ser traslladat de matinada a l'hospital, presentant igualment mals de cap i vòmits a conseqüència de la inhalació accidental de monòxid de carboni, sense que es veiessin afectats la resta d'habitants.

Els investigadors van requerir la presència de tècnics especialistes de gas i van efectuar comprovacions amb l'escalfador encès, i van verificar que l'analitzador de gasos llançava a l'ambient el doble de monòxid de carboni permès segons la normativa vigent i que els valors augmentaven de manera progressiva.

Es va comprovar que el tub d'evacuació de gasos es trobava obstruït per l'efecte de la nidació de les aus de l'entorn, les quals haurien dipositat a l'interior del tub multitud de fulles, herbes i palla per fer-ne el niu, provocant amb això que els gasos fruit de la combustió de l'escalfador no poguessin sortir a l'exterior i que tornaran enrere. Això va suposar una acumulació altament perillosa de monòxid de carboni a la cambra de calderes i a les habitacions limítrofes.

Els tècnics van inspeccionar el tub a la sortida cap a l'exterior de la façana, descobrint que el mateix es trobava igualment tapat per l'elaboració de nius al seu interior, sent l'obstrucció gairebé completa.

En vista de tot el que s'actua, i a l'espera de l'informe de la preceptiva autòpsia, la mort s'hauria produït de forma accidental per inhalació de monòxid de carboni.