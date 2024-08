El PSOE demana una compareixença “urgent” que aclareixi la situació de la portaveu del PP a Mallorca que cobra dos sous públics

El PSIB-PSOE ha reclamat la compareixença urgent de la consellera balear de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, per “aclarir” si la portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, compleix la seva jornada laboral com a funcionària de la Comunitat Autònoma (CAIB) en “solapar-se” aquesta amb les seves funcions com a càrrec electe al capdavant de la formació conservadora, tal com va publicar elDiario.es.

En concret, Riera compagina el portaveu del PP amb el càrrec de cap de servei del Govern balear malgrat les limitacions que estableix la normativa en matèria de compatibilitats -en relació amb el nombre d'hores de jornada laboral que es dediquen a les dues funcions i al límit màxim salarial permès-, i sense tan sols haver sol·licitat formalment la compatibilitat.

Els socialistes han registrat aquest dimarts la petició de compareixença de la consellera per conèixer el control horari de Riera al Govern, asseverant, com va informar aquest mitjà el 28 de juliol passat, que la popular manté el 100% del seu salari com a funcionària a la Comunitat Autònoma -on recauen sospites de suposada “inactivitat”-, a la qual cosa suma dedica un 75% de dedicació parcial al Consell, cosa que es traduiria en 14 hores diàries i en l'embossament total de 127.211 euros públics anuals, una xifra que supera amb escreix el sou de la majoria dels presidents autonòmics i fins i tot els 90.000 euros que percep el president del Govern.

Riera porta a terme les funcions de portaveu del Grup Popular al Consell amb una retribució anual de 50.322 euros, mentre que al Govern, com a cap del Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social, en percep 76.889.

Tal com ha exposat el portaveu socialista al Consell, Javier de Juan, tant el president de la institució insular, Llorenç Galmés (PP), com la mateixa Riera van pactar a l'inici de l'actual legislatura incrementar-li la dedicació parcial a l'administració supramunicipal al 75%, quan històricament al Consell les dedicacions parcials havien estat d'un 50%, fet que es tradueix en un increment d'uns 20.000 euros bruts anuals.

Una circumstància que, assenyalen des del PSIB, “no va passar inadvertida” per al portaveu de Vox al Consell, Toni Gili, que, també acollit al règim de dedicació parcial, un mes més tard també va obtenir l'increment salarial de 20.000 euros per la seva tasca al Consell.

“Galmés no ha donat ni una explicació de la situació de Riera al Consell i ell és el principal responsable”, ha criticat De Juan, explicant que, per aquest motiu, el PSIB ha preparat una bateria de propostes per conèixer“ com s'articula la ”compatibilitat“ entre els dos treballs públics de la popular.

Els socialistes informen que també han registrat una pregunta amb resposta escrita per verificar com executa el Govern el control horari de l'activitat funcionarial de Riera. Igualment, han sol·licitat el document en què el Govern concediria la compatibilitat per la tasca de Riera al Consell així com els documents de control de compliment de l'horari que com funcionés està obligada a emplenar.

“És molt sospitós tant silenci sobre això, quan es tracta de verificar com és possible que una persona estigui cobrant l'equivalent a treballar una jornada de 14 hores diàries mitjançant dos salaris públics”, ha remarcat el portaveu socialista, criticant que fa un any que “esperen respostes”.

Amb tot, reitera que des del PSIB-PSOE volen veure el document de compatibilitat de Riera i els seus controls horaris com a funcionària de la CAIB. “La sospita és que amb Riera hi ha hagut un favoritisme perquè es tracta d'una militant i càrrec públic del PP”, ha incidit. Finalment, ha apuntat que “una vegada més” queda “clara” la intencionalitat “culpable” dels populars d'eliminar l'Oficina Anticorrupció de Balears amb “celeritat” per evitar que es pugui fiscalitzar de manera independent “tota aquesta casta d'abusos i amiguismes entre els càrrecs del PP”.

Després de la publicació de la situació laboral de Riera per part d'elDiario.es, aquesta va sortir en defensa dels seus dos sous públics asseverant que mai no ha rebut “cap informe en contra” ni com a funcionària del Govern balear ni com a consellera insular, malgrat que el problema no rau en el seu paper en cadascuna d'aquestes institucions, sinó en la possible vulneració de la Llei de Compatibilitats quant a la manera de conciliar les hores de jornada laboral en ambdós llocs -amb sospites d'“inactivitat” a l'Executiu autonòmic- i al límit màxim salarial permès en compaginar dos càrrecs públics.

En declaracions als mitjans després de ser preguntada per si considera ètiques les seves circumstàncies laborals, Riera es va limitar a respondre falsament que es troba en la mateixa situació que “altres portaveus”, en al·lusió vetllada al portaveu de Vox, que poc després que ella va incrementar el seu règim de dedicació parcial al Consell al 75%, encara que per compatibilitzar-lo amb l'activitat privada, cosa que no implica cap tipus d'anomalia.