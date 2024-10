“Sobren 122.000 cotxes”: Mallorca proposa regular l'entrada de vehicles a l'illa i limitar els 'rent a car'

El Consell de Mallorca presentarà una proposició de llei al Parlament balear adreçada a regular l'entrada de vehicles a l'illa, establir un nombre màxim de cotxes de lloguer que hi puguin accedir i crear una taxa dissuasòria per als turismes que no tributin a les Balears en els mesos de temporada alta. El mes de juny passat, la Cambra autonòmica va prendre en consideració una iniciativa similar del Consell d'Eivissa per controlar l'entrada d'automòbils a la més gran de les Pitiüses.

Així ho ha anunciat aquest dimecres el president de la institució insular, el popular Llorenç Galmés, en una roda de premsa en què ha donat a conèixer l'Estudi de Càrrega de la Xarxa Viària de Mallorca, que revela que el 2023 van entrar pels ports de Mallorca un total de 379.000 vehicles, xifra equivalent al 40% dels automòbils que tenen els residents de l'illa. Els ciutadans illencs ja compten de per si amb una taxa de 900 cotxes per cada 1.000 habitants, la més alta d'Espanya. El parc mòbil se'n ressent sobretot a l'estiu, quan la població arriba a duplicar-se.

La passada legislatura, el llavors conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano (Podem), ja va proposar limitar l'entrada de vehicles de lloguer a Mallorca amb l'objectiu de modificar la política de mobilitat i frenar els problemes de saturació que travessen les carreteres de l'illa, on les aglomeracions i els embussos formen part del dia a dia de els ciutadans, principalment durant els mesos de juliol i agost.

Dues de les mesures 'estrella' impulsades pel seu departament va ser el carril Bus-VAO -amb els informes favorables de la Direcció General de Trànsit (DGT)- i la reducció de la velocitat màxima permesa a l'autopista a 80 quilòmetres per hora amb l'objectiu de millorar la distribució del trànsit, incentivar lús del transport públic en detriment del vehicle privat i caminar cap a una mobilitat més sostenible. Totes dues van topar amb la crítica ferotge del PP que, només accedir al poder a mitjans de l'any passat, van iniciar els tràmits per eliminar-les. No només això. El mes d'agost passat, el Consell anunciava la incorporació d´un nou carril de 800 metres, el quart, a l'autopista de l'aeroport de Palma per “desembussar l'entrada” a la capital balear i “guanyar en seguretat i fluïdesa”, cosa que ha despertat les crítiques de residents i ecologistes.

En el cas de les mesures anunciades aquest dimecres per Galmés, el president insular ha explicat que el Consell les elevarà a la Comissió de Mobilitat insular així com a la Mesa del Pacte per la sostenibilitat impulsada pel Govern per debatre i negociar. Després, el ple insular donarà llum verda a la proposició de llei que s'elevarà al Parlament per aprovar-la, atorgant així al Consell l'autoritat per limitar l'entrada de vehicles. Es tracta d'una iniciativa semblant a la ja aprovada anteriorment a Formentera ia la proposició de llei que s'està tramitant per a Eivissa.

El president del Consell ha explicat que concretar el límit de cotxes “ha de sortir del consens”, tant com amb els agents implicats com amb els grups polítics. Per això, ha traslladat l'estudi als portaveus dels grups al Consell i es reunirà amb ells aquest dijous a fi d'explicar-los les dades i les conclusions.

Els números del sostre vehicular

L'estudi dut a terme defineix dues quantitats possibles de sostre vehicular. El primer, més restrictiu, és de 834.263 vehicles. Atenent aquest límit i tenint en compte les xifres de la setmana amb més mobilitat del 2023, sobrarien a l'illa uns 122.000 cotxes. La segona proposta s'estableix en 863.061 vehicles, de manera que s'haurien de restar uns 93.600 vehicles per no superar aquest límit.

Així mateix, l'informe de càrrega proposa que el ple fixi de forma anual o biennal un sostre de vehicles que no paguin l'impost de circulació a les Balears i arribin pels ports de Mallorca. De la mateixa manera, recomana regular el nombre màxim de turismes dedicats al lloguer a lilla. Pel que fa a la taxa per als cotxes que no tributin a les Illes serà només en temporada alta. D'altra banda, ha subratllat la necessitat de “millorar i ampliar” el transport públic ferroviari i de carreteres, una feina que, ha assegurat, està fent el Govern. Galmés ha recalcat que “l'únic procés per fer front a la saturació” és negociar, dialogar i presentar una proposició de llei al Parlament perquè aquesta institució doni l'autonomia necessària perquè el ple insular pugui fixar el límit de vehicles. Segons ha dit, la intenció és aprovar aquesta mesura “com més aviat millor”, durant el 2025.

Altres mesures recomanades per l'estudi de càrrega

Per part seva, el conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha explicat durant la roda de premsa que la mesura principal és establir restriccions en l'accés de vehicles, “prioritzant els residents”. A més d'implantar una taxa de circulació i limitar el nombre de cotxes de lloguer, l'estudi proposa ampliar la infraestructura ciclista, un pla d'aparcaments dissuasius -aprovat recentment pel Consell-, crear plans de mobilitat als municipis i als centres generadors de trànsit, impulsar iniciatives de mobilitat col·laborativa, com ara el cotxe compartit o el trajecte compartit, recuperar línies ferroviàries com en el cas de la de Llucmajor i incrementar les freqüències de bus o carrils per al transport públic.

Pel que fa a les propostes per a punts concrets de Mallorca on es detecta més saturació, l'informe planteja establir mesures com la creació de busos llançadora, aparcaments dissuasius, restriccions de circulació, monitorització de la capacitat de cotxes als aparcaments o limitar el trànsit pesat. D'aquesta manera, ha assenyalat Rubio, alguns punts com Sa Calobra o el Port de Sóller, on hi ha problemes “clars” mobilitat, una solució seria monitoritzar les zones per desviar el trànsit i evitar el col·lapse durant els mesos d'estiu.