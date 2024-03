Vox aconsegueix ampliar a 16 membres la comissió d'investigació del cas Koldo a Balears

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimecres ampliar de 13 a 16 el nombre de diputats que compondran la comissió d'investigació del cas Koldo i que amb tota probabilitat presidirà Vox gràcies al suport del PP.

D'aquesta manera, a la comissió, que encara no té data per a la seva constitució, el PP tindrà set membres, el PSIB cinc, Vox dos i MÉS per Mallorca i el Grup Mixt un cadascun. Així, a més de la presidència, Vox comptarà amb un segon membre per intervenir i interpel·lar els compareixents. Les comissions de manera ordinària tenen 13 membres en funció de la representativitat.

PP i Vox han justificat l'ampliació del nombre de membres per la previsible càrrega de treball.

“És de justícia que Vox tingui la presidència i pugui tenir un portaveu per fer preguntes”, ha assenyalat en roda de premsa el portaveu del PP, Sebatià Sagreras, que ha avançat que el diputat José Luís Mateo serà el portaveu popular. Per part del PP també hi haurà Cristina Gil i Isabel Borràs. La resta de representants s'anunciaran properament, encara que “ja estan pensats”. En relació a la llista de compareixents, el portaveu del PP ha assenyalat que la llista “no està decidida” i ha expressat el seu desig que la comissió arrenqui el més aviat possible i ho faci de manera àgil per donar resposta als interrogants que, al seu parer, queden per resoldre.

Per part seva, la portaveu de Vox, Idoia Ribas, ha expressat la seva satisfacció perquè el seu grup presideixi l'òrgan, encara que ho ha fet sense concretar qui del seu grup exercirà aquesta funció. Ha confirmat que proposarà que se citi l'expresidenta del Govern, Francina Armengol, i que la possibilitat de citar l'actual líder de l'Executiu, Marga Prohens, es decidirà “si hi ha indicis que té alguna cosa a veure en el cas”. “No descartem ningú, però les sol·licituds de compareixença es fonamentaran i seran rigoroses i creïbles”, ha afegit.

El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha ironitzat amb el fet que a Vox “li feia molta molta molta il·lusió” presidir la comissió i ha criticat igualment la “necessitat imperiosa” que la comissió tingui 16 membres en comptes de 13.

Per part el PSIB, Iago Negueruela ha assegurat que la comissió “neix viciada” i ha vaticinat que PP i Vox “ja tenen les conclusions redactades”. Respecte a la composició, el socialista ha revelat que van proposar cedir un dels seus membres perquè el Grup Mixt, del qual en formen part tres forces polítiques, pogués tenir dos representants, extrem que ha estat rebutjat.

Josep Castells (Més per Menorca) ha lamentat l'ús “espuri” dels procediments parlamentaris per a l'ampliació dels membres i ha lamentat que Vox “s'obsessioni amb temes com el català o ara les màscares” que impedeixen tractar altres qüestions. “Al final no podrem parlar d'una altra cosa”, ha dit.

La setmana que ve està previst que es decideixi si s'aprova fixar com a hàbils els dilluns, els divendres i els dissabtes.