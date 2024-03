Vox propone trabajar el fin de semana y contar con 16 personas en la comisión de investigación contra Armengol

Vox ha solicitado habilitar “los días necesarios” en el Parlament balear, en concreto, los lunes, viernes y sábados, con el objetivo de “agilizar el trabajo” de la comisión de investigación sobre la ramificación balear del “caso Koldo”, así como ampliar los miembros de la misma, que pasarían de 13 a 16, según ha explicado este lunes Idoia Ribas (Vox), portavoz de los ultraderechistas en una rueda de prensa en la que ha señalado que espera que la comisión se constituya “lo antes posible”. De este modo, Ribas ha reclamado dotar de mayores recursos económicos a la comisión de investigación para “esclarecer los hechos” y ha propuesto, para ello, que se trabaje incluso en fin de semana.

El PP, por su parte, afirma que “tendría sentido” que Vox presidiera la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que llevará a cabo el Parlament, puesto que es el grupo que la solicitó, pero que “no hay nada decidido aún”. Así lo ha indicado este lunes la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa en la que ha señalado que su formación no ha comenzado a trabajar en el plan de trabajo de la comisión pero ha insistido en que pondrán sobre la mesa “todas aquellas personas que sean relevantes para dar información de todo lo que ha sucedido, sean del Govern anterior o del actual”.

Cabe recordar que en el pasado pleno del Parlament, Ribas presentó y defendió la propuesta de la creación de una comisión no permanente de investigación en relación a los 2,6 millones de euros que la Comunitat Autònoma reclama a la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL por las más de 1,5 millones de mascarillas suministradas durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. La propuesta de Vox salió adelante con los votos a favor del PP, Vox y los diputados del grupo mixto Francisco José Cardona (ex de Vox) y Llorenç Córdoba (Sa Unió). Cristina Gómez, diputada de Unidas Podemos, votó en contra, mientras que el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca se abstuvieron.

Ribas ha vuelto a señalar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como una de las personas “principales que tiene que dar explicaciones” en la comisión de investigación no permanente que analizará las presuntas irregularidades cometidas en la compra de mascarillas a la empresa relacionada con la “trama Koldo”. En su intervención en el Parlament, la diputada y portavoz ultraderechista hizo un repaso de la cronología en torno a cómo se fraguó la contratación de las mascarillas que llegaron a las Islas en abril de 2020, durante los peores meses de la pandemia, desde las fábricas chinas de Huizhou, Fubian, Putian, Leihuo y Haoyun. Una contratación que, además del proceso que se sigue en España, está siendo investigada por la Fiscalía Europea.

La portavoz ultraderechista calificó como “bochornosas” las declaraciones de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, debido a las explicaciones que dio dos semanas después de que las presuntas irregularidades salieran a la luz, por entender que Armengol no había dado suficientes explicaciones de unos hechos que empezaron cuando ella era presidenta del Govern. “Apoyen la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos, despejar los interrogantes y depurar, en su caso, las responsabilidades políticas que se deriven de esta escandalosa historia”, pidió Ribas desde la tribuna del Parlament.

Se investigará también la era Prohens

PP y Vox garantizaron la semana pasada que la comisión de investigación abordará el papel de los gobiernos autonómicos de Francina Armengol (PSOE) y Marga Prohens (PP). “No nos temblará el pulso a la hora de llamar a comparecientes”, indicó hace unos días Ribas en rueda de prensa. “Estamos interesados en que comparezcan todas las personas que puedan resolver dudas”, añadieron fuentes populares.

Durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, Prohens no confirmó si comparecería en comisión, a pesar de la insistencia de la oposición en que así lo hiciera. De hecho, el PSOE anunció que votaría a favor de la comisión a cambio de que Prohens y otros dirigentes del PP interviniesen en la futura comisión, algo a lo que no se plegaron los populares durante la sesión plenaria. A lo largo del pleno se dejó entrever así que la comisión se centraría únicamente en las fechas en que Armengol gobernaba Balears, lo que generó fuertes críticas de la oposición.

El PSOE defiende que ha sido “transparente”

El PSOE se ha vuelto a defender de las acusaciones a través de su portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, quien defendió que si a día de hoy se conoce el contenido del expediente de la rama balear del “caso Koldo” es porque lo han “facilitado a todos los medios de comunicación del país”. “Cada una de las cosas que usted ha leído ha sido gracias a la transparencia con la que el Govern anterior ha informado a todos los medios”, afirmó Negueruela. El portavoz socialista echó en cara a Idoia Ribas, portavoz de Vox, que en su relato de la exposición de los hechos haya obviado todo lo ocurrido a partir del 6 de julio de 2023, cuando el PP empezó a gobernar en las Islas.

En primer lugar, ese día se produjo la segunda reclamación del Govern de Armengol a la empresa. La primera tuvo lugar el 20 de marzo, lo que dio inicio al expediente de reclamación del sobrecoste. El 6 de julio, el Servicio Balear de Salud (IB-Salut) envió un segundo documento a la empresa que ponía una cifra al sobrecoste: 2,6 millones de euros. De este modo, el IB-Salut exigió a la compañía la diferencia entre el precio de las mascarillas quirúrgicas que supuestamente llegaron a Balears y el precio de las mascarillas FFP2 o KN-95, que son las que en teoría había pedido y pagado el Govern.

El 24 de agosto, ya con Marga Prohens (PP) como presidenta del Govern, llega la tercera reclamación de la administración balear, según afirmaron fuentes del partido. Es decir, se inicia formalmente el expediente de reclamación. El 18 de enero de 2024, con Prohens como presidenta autonómica, caduca el expediente, según los cálculos de Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional.

El auto aludía a los indicios que apuntaban a la influencia que Koldo García habría ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”. El magistrado extendió así los hechos más allá de la legislatura de Armengol, abarcando los meses en los que el PP ya se había hecho con el poder en el Ejecutivo autonómico. De hecho, la investigación revela que Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.

En este sentido, Negueruela se defendió también reprochando a Ribas (Vox) que había obviado, en el inicio de su discurso, la situación de pandemia y que “se hacían contratos de emergencia” en todas las comunidades autónomas. Es decir, contratos sin pasar por concurso público. “Se contrataba como fuese y donde fuese”, manifestó. El portavoz socialista quiso aclarar que el contrato que se investiga estaba avalado por dos órganos: la Intervención General de la Comunitat Autònoma y la Oficina Anticorrupción.

“Gracias a que reclamamos hay investigación y escuchas”, insistió Negueruela y apuntó a que los responsables de la trama “van a tener que asumir responsabilidades penales”. Además, el portavoz del PSOE en el hemiciclo añadió que hay que investigar todo el proceso, desde sus inicios hasta la actualidad. En su opinión, el Partido Popular no quiere. “¿Por qué han dejado caducar el expediente? ¿Por qué se reunió la trama con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado?”, se preguntó y finalizó apuntando a que el Govern conservador no ha remitido el expediente al Consell Consultiu porque sabe que el expediente habría caducado.

El PP acusa al PSOE de no reclamar el sobrecoste

La versión del Govern del PP es otra. La vía administrativa para reclamar los 2,6 millones de euros la habría iniciado el Ejecutivo actual, no el de Armengol. Sebastià Sagreras, portavoz del PP en la Cámara autonómica, se mostró tranquilo de que la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía europea estén investigando la presunta trama corrupta. “Hay elementos que nos preocupan mucho: los silencios atronadores iniciales de la señora Armengol. Las contradicciones autoinculpatorias -de Armengol- y la falta de respuestas”, aseguró Sagreras.

El portavoz de los conservadores se preguntó por qué el Govern de Armengol no ha reclamado el sobrecoste de las mascarillas, pese a que sí lo hizo el 20 de marzo de 2023, dando inicio al expediente de reclamación. Ello ocurrió, eso sí, casi tres años después de que la administración balear contratara con la empresa del “caso Koldo”. Según Sagreras, en cambio, la primera reclamación se realiza el 24 de agosto por parte de Javier Ureña, nuevo gerente del IB-Salut. El portavoz del PP se preguntó por qué tal reclamación no se hizo en 2020 o cuando la UCO de la Guardia Civil entró en el IB-Salut, el 19 de julio de 2022.

Sagreras también se ha mostrado sorprendido por que el IB-Salut emitiera, el 12 de agosto de 2020, un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas, pese a que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis que habían constatado que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. “Una certificación que permitió a la trama presentarse en concursos y ganar millones de euros en otras comunidades autónomas. Una certificación que perjudica la reclamación que está haciendo la Comunitat Autònoma en estos momentos”, concluyó Sagreras, portavoz del PP.

Son cuestiones que, más allá de la vía judicial, pretenderá dilucidar la nueva comisión de investigación no permanente creada a instancias de Vox, que contará con 16 miembros, y que trabajará también lunes, viernes y sábados con el objetivo de “agilizar” el proceso.