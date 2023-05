Hola.

Avui és l'últim dia de la campanya electoral. Els periodistes arribem cansats, els polítics esgotats i els ciutadans saturats. Demà per sort és la jornada de reflexió i tindrem un dia de descans. La cosa va de pocs vots i, per tant, és important que diumenge no et quedis a casa. Has de votar. No només perquè és el teu dret, sinó perquè ens juguem que Vox pugui governar aquesta comunitat autònoma amb el PP. Com expliquen Pau Torres i Llorenç Soler a Passes Perdudes, les enquestes que s'han publicat fins ara donen un empat entre els blocs d'esquerres i de dretes. En aquest article pots llegir quins són els possibles escenaris que s'obren a les Balears després del 28M. Si no saps en quin estat arriben els partits a les eleccions de diumenge, aquí tens un resum MAGNÍFIC, amb totes les lletres.

Sobre l'estat de la campanya vaig xerrar aquest dimarts al programa Els Dematins d'IB3 Televisió.

Si El Pi aconsegueix superar la barrera electoral del 5% i entra al Parlament, els seus diputats seran fonamentals. Ho varen explicar els companys de Passes Perdudes en aquest article. L'Esther Ballesteros i jo vàrem entrevistar al seu candidat, Josep Melià, qui ens va explicar que podrien investir una candidata del PP o del PSOE. És a dir, El Pi està obert als pactes en funció de la proposta de la candidata en qüestió (Marga Prohens o Francina Armengol). Això sí, el límit que ha posat El Pi és que no governarà amb “cap extremisme”, en referència a Vox i Podem, perquè ells són “un partit centrista i moderat”.

No només hem entrevistat el candidat d'El Pi. Si has seguit l'actualitat d'aquests dies, has pogut veure que al principi de la campanya també varen passar per la redacció d'elDiario.es a Palma Patricia Guasp (Ciutadans) i Lluís Apesteguia (Més per Mallorca). Recentment han estat entrevistades la presidenta i candidata a la reelecció, Francina Armengol (PSIB-PSOE), i la candidata d'Unides Podem, Antònia Jover. Armengol ha alertat que un hipotètic govern de PP i Vox suposaria un retrocés en “drets i llibertats” i ha defensat la gestió del Pacte d'esquerres. De la mateixa manera s'ha pronunciat Jover: “La gent és molt conscient de la feina que hem fet”.

Ningú té temps per llegir-se tots els programes electorals i per això des de Passes Perdudes han fet una sèrie d'articles molt interessants on s'expliquen les propostes dels diferents partits. T'animo a llegir-los, t'ajudaran molt a comparar els projectes de les formacions polítiques i així podràs anar a votar molt més informat:

Comparativa de les propostes electorals sobre habitatge (Llorenç Soler)

Comparativa de les propostes electorals sobre model competencial (Pau Torres)

Comparativa de les propostes electorals sobre conciliació (Aina Roca Roig)

Comparativa de les propostes electorals sobre educació (Irene Sánchez Campins)

Comparativa de les propostes electorals sobre sostenibilitat (Victor Picó Gutiérrez i Guillermo Bezzina)

I, per acabar amb el bloc de la campanya electoral, seria un pecat si no comento res sobre aquesta entrevista del candidat de Vox a Formentera. José Antonio Rebollo no només demostra una enorme falta de coneixement sobre l'illa, també exemplifica que no sap com tractar amb la premsa. Quan li varen demanar pels problemes de Formentera va dir que hi havia barracons al col·legi de Maó (sí, de Maó) i va penjar el telèfon en directe. I no és l'única escena surrealista que va protagonitzar el candidat de Vox aquell dia. No vull fer-te més spoilers, millor llegeix aquest article de Nicolás Ribas. Tot sigui dit: no és l'únic que ha confós la geografia de les Balears. Alberto Núñez Feijóo va confondre La Palma amb Palma.

Fora de la campanya electoral, aquesta setmana hem publicat una exclusiva històrica a elDiario.es Balears: el document pel qual l'hereu universal d'Ionannes Saridakis va renunciar al Palau de Marivent. Era un document que fins ahir va estar ocult, que mai s'havia publicat en més de 40 anys. És el document que utilitza la Casa del Rei per justificar l'ús privatiu de Marivent, és a dir, l'espoli als mallorquins. Recordeu que la voluntat de Saridakis era que Marivent fos un museu, però que finalment la Casa Reial, amb el consentiment de les administracions, va convertir el palau en la seva residència d'estiu.

Des d'elDiario.es estem fent una extensa feina d'investigació per conèixer més sobre el procediment pel qual el poble de Mallorca va perdre Marivent. Pots llegir aquí totes les notícies que hem publicat fins ara sobre aquesta temàtica. Si t'agrada el periodisme que fem, vull recordar-te que tens la possibilitat de fer-te soci del diari i de donar part de la teva quota de soci a la delegació balear que tinc l'honor de dirigir. Pots fer-lo a través d'aquesta web. I, si tens dubtes, pots mirar aquest vídeo o em pots respondre a aquest correu.

L'actualitat també ha estat marcada per altres temes, com les polèmiques obres a la plaça d'Espanya de Palma, la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó al Govern sobre la seva negativa a la visita de diputats de Vox a les aules en horari lectiu o la prohibició de la festa que incita al consum d'alcohol entre menors a Palma. També pots llegir aquests dos reportatges de Nicolás Ribas sobre els taxis aeris que han aterrat a Balears i sobre la Marta González, malalta de fibromiàlgia. El fotògraf del reportatge de la Marta és Marcelo Sastre, un magnífic professional d'Eivissa.

Vull donar les gràcies a les persones que m'acompanyen en aquesta aventura, especialment a les que han participat en la cobertura de la primera campanya electoral d'elDiario.es Balears: als periodistes Esther Ballesteros i Nicolás Ribas i al fotògraf Francisco Ubilla (autor de les famoses fotos dels polítics a la butaca groga). També als companys de Passes Perdudes, que ens han ajudat a tenir una cobertura electoral fantàstica.

Esper, estimats lectors, que us hagi agradat aquesta cobertura electoral. Tots ens hem deixat la pell per fer el màxim de contingut possible (i de molta qualitat!). Tenim una cita diumenge, no falteu. Des d'elDiario.es farem una àmplia cobertura de les eleccions i tot l'equip balear donarà la seva millor versió per informar-vos!

Bon cap de setmana,

Angy Galvín