El alcalde de Palma, del PP, elude informar sobre el valor de sus ocho inmuebles

Un vistazo al portal de transparencia de la sede de la Oficina Anticorrupción de Balears revela que la declaración patrimonial que presentó en junio el alcalde de Palma, el popular Jaime Martínez, tras su toma de posesión en el cargo no contiene información acerca del valor catastral de cada uno de los ocho inmuebles que posee. La Oficina, impulsada por el anterior Govern de izquierdas presidido por la socialista Francina Armengol, está en el punto de mira del nuevo Ejecutivo balear del PP, que quiere suprimirla por considerarla un ente “prescindible”.

Desde el Ajuntament de Palma, consultados sobre este asunto, eluden hacer declaraciones al respecto. Sí se ha pronunciado la regidora de Podemos en el Consistorio Lucía Muñoz, quien pone en cuestión la política de vivienda que “va a desarrollar un alcalde que tiene ocho inmuebles que no sabemos cuánto valen y once cuentas bancarias”. “Jaime Martínez no es tu compañero de piso, es tu casero”, remarca en su cuenta de Twitter.

El estado de la declaración patrimonial de Martínez, adelantado por Diario de Mallorca y confirmado por elDiario.es, desvela los distintos porcentajes de titularidad que el primer edil tiene sobre cada uno de sus inmuebles: Martínez es titular al cien por cien de tres de ellos mientras que posee el 50% de cuatro y el 25% de uno. En todos ellos, el valor catastral que consta es cero, mientras que tampoco figura que estén afectos a actividad económica alguna.

Asimismo, el alcalde de Palma tiene abiertas once cuentas bancarias, el valor de una de las cuales se eleva a los 109.252 euros, además de tener seis créditos e hipotecas pendientes de reembolso. Martínez consta como propietario de tres vehículos -un Volkswagen valorado en 35.000 euros, un Mercedes Benz de 15.000 y un Seat 600 de 5.000-. Además, a 15 de septiembre, figura como pendiente de validar su declaración de renta y patrimonio relativa a 2022, a pesar de que, de acuerdo a la normativa municipal, los regidores están obligados a presentar su declaración durante los treinta días siguientes a la finalización del periodo voluntario.

Pacto con Vox

En concreto, Martínez tomó posesión de su cargo el pasado 17 de junio, siendo proclamado alcalde con once votos a favor, los de su propio partido, después de que Vox optase a última hora no dar su apoyo a su investidura. El PP recuperaba así Palma ocho años después de gobernar por última vez la capital balear. Con todo, el pasado 7 de septiembre, populares y ultraderechistas alcanzaron un acuerdo programático para gobernar en Palma, tras más de dos meses de inestabilidad en el municipio por los rifirrafes entre ambas formaciones, que no fueron capaces de entenderse antes de que Martínez fuese investido alcalde.

El acuerdo incluye medidas sobre seguridad, estado de las infraestructuras urbanas, limpieza o movilidad, pero no la entrada en el equipo de gobierno por parte de Vox.