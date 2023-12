El Govern balear del PP pierde 11,5 millones de euros de las ayudas al autoconsumo por “exceso de burocracia”

Las Illes Balears perderán las ayudas procedentes de fondos europeos para el autoconsumo eléctrico. elDiario.es ya avanzó que el Govern forma parte de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que han boicoteado la llegada a sus propias regiones de más de 300 millones de euros a las que tienen derecho sus ciudadanos y empresas, con el argumento de que el sistema de reparto es demasiado complejo. El plazo para la solicitud de los presupuestos finalizó el 15 de noviembre, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico amplió el plazo hasta este jueves. La falta de solicitud se entenderá como una renuncia, aseguró en una carta la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Los fondos corresponden a la tercera ampliación del presupuesto de estas ayudas, dotada con 500 millones, con cargo a la segunda fase del Plan de Recuperación, la conocida como adenda, que la Comisión Europea aprobó a principios de octubre. Además, hay otros 20 millones de remanente de otras convocatorias que no se han agotado. Fuentes del sector explicaron a este diario que de esos 500 millones extra quedan sin asignar más de 300 millones. Se trata de dinero reservado a comunidades autónomas gobernadas por el PP que no los han pedido.

Al Govern le corresponden 11,5 millones de euros más, que son los que podía solicitar hasta este jueves. “El programa acaba ya y si no lo aceptan en plazo, las peticiones en lista de espera se quedan sin ayudas”, explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a elDiario.es. Es decir, que aquellos ciudadanos y empresas que todavía están en lista de espera para recibir estas ayudas no las van a recibir si el Govern del PP no tramita la solicitud dentro del plazo. De momento, la Comunitat Autònoma se ha beneficiado de cerca de 32 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation destinados al autoconsumo energético. Cantabria y Comunitat Valenciana, también con gobiernos del PP, en cambio, sí pidieron fondos de esta nueva partida.

Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, recordó recientemente que solo “consta la solicitud de ampliación por parte de las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana y País Vasco”, según indicó en una carta a la que tuvo acceso elDiario.es. Estos 500 millones de fondos extra, con los que se contaba desde hace ya muchos meses, se aprobaron el pasado 23 de noviembre, tras una reunión técnica con las comunidades autónomas celebrada el 24 de octubre a la que asistieron los directores generales de energía de las regiones.

En el contexto balear, Més per Mallorca, ecosoberanistas de izquierdas, presentó una enmienda el 23 de noviembre a una Proposición No de Ley (PNL) del PP sobre las energías renovables, que los populares no aceptaron. “No la aceptaron [la enmienda] porque decían que las bases [para solicitarlas] eran muy complicadas”, afirma Ferran Rosa, diputado de Més per Mallorca, en conversaciones con este diario. Sobre esta cuestión, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han vuelto a recordar que las comunidades autónomas pueden cambiar los procedimientos para la tramitación de las subvenciones.

La posición del Govern balear del PP es otra. “Lo que proponen es una parte muy ínfima de lo que se ha planteado. El grueso de la problemática sigue igual”, señalan fuentes de la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía a esta redacción, en referencia a la posibilidad de que sea el Ejecutivo balear el que modifique los procedimientos. Después de las preguntas de los periodistas, Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller balear del ramo, ha explicado que el Govern no rechaza el dinero. sino que el compromiso del Ejecutivo balear “en el fomento del uso de energías renovables y autoconsumo es firme, pero no de cualquier manera”. “Lo que reclamamos es un cambio importante en el proceso de tramitación para que esas ayudas puedan llegar a sus destinatarios de forma eficiente y rápida”, ha asegurado Sáenz de San Pedro y ha añadido que el “diseño” y “la carga documental” del programa actual hacen “inviable” la gestión de los fondos europeos.

15.000 expedientes en transición energética

El Govern que preside la popular Marga Prohens reclama una simplificación administrativa para tramitación de estos fondos. La petición del Ejecutivo balear no es nueva, y ya se hizo hace unas semanas junto a otros gobiernos autonómicos del PP. Una petición que vuelve a coincidir con la finalización del plazo establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica para solicitarlas. “Estos programas ahogan en un mar de burocracia a ciudadanos y empresas y esto impide que el dinero llegue a sus destinatarios. Con estas cargas dificultan el despliegue del autoconsumo, desincentivan a los usuarios y la capacidad de transformación real de la economía es nula”, detalló Diego Viu, director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático.

En este sentido, Antoni Costa, portavoz del Govern, ha afirmado este jueves que la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía gestiona, en estos momentos, 15.000 expedientes en materia de transición energética. “Es un reto de gestión sin precedentes”, ha destacado, por lo que ha vuelto a insistir en la necesidad de simplificar la administración para superar “la enorme cantidad de burocracia que hay”. “Vamos a presentar una comisión técnica para abordar esta cuestión”, ha añadido, y ha rechazado que el Govern balear del PP haya preparado una respuesta coordinada con el resto de los gobiernos autonómicos de los populares para presionar al Gobierno. “Defendemos los intereses de la población de las Illes Balears. Si hay fondos que pueden beneficiar a la población balear nos acogeremos. (...) Si no se flexibiliza la gestión de estos fondos, efectivamente, tenemos un problema”, ha insistido. Cabe recordar que otros gobiernos regionales del PP, como en la Comunitat Valenciana y Cantabria, sí se acogieron a esta última ampliación de ayudas.