El Govern defiende la Ley turística mientras la oposición critica que “vaya en contra” de los intereses de Balears

El portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, ha pedido este lunes al Partido Popular que en el debate de la ley turística, que tendrá lugar este martes, vote al menos a favor de los acuerdos alcanzados con las asociaciones empresariales y sindicales y “no se sitúe con los antisistema de la ultraderecha”.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consell de Govern, el también conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ha expresado su confianza en que la reforma legislativa se apruebe “sin problemas”. Negueruela ha resaltado la “mayoría amplia” con la cuenta la ley tras la incorporación de iniciativas de Més per Menorca, Ciudadanos y El PI, además del apoyo de los socios del Pacte.

Sin embargo, en referencia a PP y Vox, ha lamentado que hayan “optado por ir a la confrontación”. En este sentido, el portavoz ha reiterado el deseo de que el PP vote a favor, como mínimo, de lo pactado con las asociaciones empresariales y sindicales, que supone el 90% del texto. “Sería un grave error no apoyar los acuerdos del diálogo social y situarse con los antisistema de Vox”, ha añadido.

En relación a la reunión de la pasada semana con representantes del PP y la patronal del alquiler vacacional Habtur, Negueruela ha insistido en que no hay 90.000 plazas en riesgo, sino que están “en vigor sin ningún problema”.

Según ha señalado, pasar esas plazas a la bolsa supondría tener que cobrar a unas familias que a través de estas plazas pueden obtener algunos ingresos. Negueruela ha insistido en señalar que se trata de un “debate interesado” y ha recordado que la normativa no afecta a estas plazas.

Unidas Podemos, a favor

En esta línea, Unidas Podemos ha celebrado que Balears vaya a tener “por primera vez” una ley de turismo “centrada en los trabajadores, el medio ambiente y en la mejora del modelo económico de las Islas”, en caso de que este martes se apruebe en el Parlament.

Así se ha expresado en rueda de prensa la diputada de la formación Antònia Martín, quien ha puesto en valor que “además de las camas elevables para las kellys, la ley incorpora que se analicen las cargas de trabajo por departamento y por centro para evitar la sobrecarga laboral”.

“No queremos más turismo de borrachera ni más precariedad laboral, queremos que el turismo tenga una repercusión positiva y digna para todos”, ha añadido la diputada.

Asimismo, ha recordado que la ley introduce “por primera vez la obligatoriedad de incluir en el menú de todos los establecimientos turísticos un mínimo de producto local”, una enmienda impulsada también por Unidas Podemos.

“Por fin turismo y sector primario se dan la mano en nuestra comunidad autónoma, ya era hora de repartir los beneficios del turismo para que llegaran también a nuestros agricultores”, ha manifestado Martín.

La postura de los grupos de la oposición

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Popular han explicado que votarán en contra de la aprobación definitiva de la ley turística porque “va en contra de la libre competencia, del sector y de los intereses de Balears”.

Así se ha expresado este lunes en rueda de prensa la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Núria Riera, quien ha señalado que pedirán un dictamen del Consell Consultiu ante las “dudas” sobre la “estabilidad jurídica” de la ley.

“Hay posibilidad de crecer de forma sostenible, esta es la apuesta del PP, la del equilibrio entre turismo y sostenibilidad”, ha continuado la portavoz, al tiempo que ha criticado el “discurso irreal de la izquierda”.

“La ley no va de circularidad, sino de decrecimiento y moratoria, y este no es el modelo de reactivación, tenemos buenas perspectivas turísticas porque no se está aplicando el decrecimiento, si a partir de ahora se aplica este modelo no tendremos buenas temporadas que ayuden al sector, creen trabajo e incentiven la recuperación”, ha lamentado.

En cuanto a la solicitud de dictamen, Riera ha señalado que, en caso de aprobarse, se pararía la tramitación de la ley “hasta tener la seguridad de que se están haciendo las cosas bien desde un punto de vista procedimental y jurídico”.

El texto de la ley, “mucho mejor que el decretazo de febrero”

Con todo, también desde la oposición, Ciudadanos ha considerado que el texto de la actual ley turística es “mucho mejor que el decretazo que trajo Negueruela en febrero”, y ha señalado que votarán “muchos artículos a favor”.

La portavoz parlamentaria de Cs, Patricia Guasp, ha detallado que su formación apoyará “todas las medidas que signifiquen un mejor tránsito hacia la economía circular y tengan un impacto regenerativo en las Islas”.

Asimismo, apoyarán la necesidad de desarrollar un Plan estratégico de destino circular, “aunque el Govern ya llega tarde en este sentido, que no vayan de pioneros”, así como los puntos que tratan la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, como las 'kellys'.

Por contra, Guasp ha manifestado que votarán en contra de la moratoria en cada una de las islas, de los artículos que regulan el régimen sancionador, que son “desproporcionados”, y del calendario que establece “unos plazos inasumibles en un momento en que las empresas todavía necesitan dos años para recuperarse”.

En esta línea, el grupo Vox ha anunciado que se opondrá a la Ley de Turismo al considerar que “la modificación de la ley de 2012 no viene a cuento y es perjudicial para el hotelero”.

El portavoz parlamentario de la formación, Jorge Campos, ha recordado que desde Vox presentaron enmiendas para su supresión porque “la modificación se origina en un decreto ley aprobado de espaldas a los ciudadanos y sin consenso”.

En este punto, ha criticado que “todos hablen de circularidad y eficiencia, que se le exige cada vez más a los empresarios, pero la Administración Pública ni cumple ni da ejemplo”.

Decrecimiento y masificación turística

Finalmente, Més per Menorca ha lamentado que la ley turística no sea “lo suficientemente valiente en la dirección del decrecimiento”, a consecuencia de la “política errática del Govern de querer pactar con la izquierda y, al mismo tiempo, con la derecha”, según ha explicado el diputado menorquinista Josep Castells.

“Estamos en un momento histórico crucial y si prestáramos atención a las evidencias científicas, se nos helaría la sangre al ver como la masificación humana está haciendo avanzar la crisis climática a un ritmo que asusta”, ha advertido.

Més per Menorca ha subrayado que la masificación turística “favorece la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el calor acumulado a mares y océanos y la acidificación de estos”.

“Además de contribuir a la escasez de agua o al incremento del uso de energía, los datos económicos demuestran que la masificación turística no nos hace más ricos, sino cada vez más pobres”, ha incidido Castells.