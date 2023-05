Patricia Guasp, portavoz nacional Ciudadanos y candidata a presidir Balears: “No vamos a pactar con extremistas”

“Cada día me levanto sabiendo que un partido de centro liberal como Ciudadanos (Cs) tiene que ser decisivo y que lo vamos a ser en estas elecciones”. A pesar de que las encuestas no auguran buenos resultados para el partido naranja, su portavoz nacional y candidata a la presidencia del Govern balear, Patricia Guasp (Palma, 1977), se muestra optimista respecto al futuro del partido en las islas e incluso a nivel nacional.

En una entrevista con elDiario.es, asegura que, en esta ocasión, votar a Cs “valdrá por diez” porque su importancia será decisiva para que ni PP ni PSOE “tengan que depender de ningún extremista”. En esta línea, señala que cuando en enero asumió el liderazgo del partido ya tenía muy claro que quiere transformar el país porque “hay muchísimas cosas que no funcionan: el sistema de pensiones, el sistema sanitario, el sistema educativo...”. “Queremos cuestionar el statu quo, decirle la verdad a los ciudadanos, que el bipartidismo nunca se atreve a reformar nada, a cambiar todo lo que no funciona en este país. Y así nos va”.

Guasp insiste en que su pilar básico en política es la igualdad de oportunidades y que su intención es garantizar “ese equilibrio entre progreso social, desarrollo económico y protección del medio ambiente” mediante un “programa, programa, programa”, como manifestaba Julio Anguita. Asevera que los bloques de la izquierda y la derecha “van sólo a gobernar para los suyos”, mientras que su intención es entrar en el Govern para poder gobernar “para todos los ciudadanos de Balears”.

Las encuestas –tanto la del CIS como la de Simple Lógica para elDiario.es– auguran la desaparición de Ciudadanos del Parlament balear y tampoco le vaticinan un buen futuro en el resto de autonomías. ¿Cree que este será el último ciclo político del partido? ¿La formación está condenada a desaparecer?

No, en absoluto. Además, como portavoz nacional de mi partido, cada día me levanto con todo mi equipo sabiendo que un partido de centro liberal como Ciudadanos tiene que ser decisivo y que lo vamos a ser en estas elecciones. En las encuestas lo que vemos es un alza. Al final, dependiendo de unas y de otras, las encuestas están muy manipuladas por unos partidos u otros. Pero yo sí que soy muy sincera y estoy convencida de que en Palma seremos decisivos, también otros municipios y también en el próximo gobierno. El voto a Ciudadanos vale por diez y creo que nunca ha sido más útil votarnos que en estas elecciones del 28 de mayo.

En el caso de que consigan representación en la Cámara balear, ¿votarían a favor de la investidura de Marga Prohens (PP) junto con los votos de Vox?

Yo no me planteo ahora mismo entrar en ningún bloque, porque, a mi parecer, los dos bloques que hay son y traen el retroceso a Balears, tanto el bloque de la izquierda que nos ha gobernado hasta ahora como el de la derecha. Yo al de izquierdas lo he llamado durante toda la legislatura el pacto del retroceso. Y, evidentemente, el bloque de la derecha con la ultra derecha sería otro pacto de retroceso para nuestras islas. Por eso es tan importante votar a Ciudadanos, para que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tengan que depender de los extremos y poder tener en Balears un gobierno moderno, un gobierno abierto, un gobierno europeísta. Que Ciudadanos digamos no a la corrupción, no a las prohibiciones, pero sobre todo sí al progreso social y sí al desarrollo económico y a la protección del medio ambiente. Solamente Ciudadanos puede garantizar ese equilibrio.

¿Cree que el ‘coqueteo’ de Ciudadanos con la extrema derecha –Vox– en otros territorios les ha pasado factura?

Yo no estaba liderando mi partido al principio de esta legislatura y sí que puedo decir que ahora tenemos muy claro que Ciudadanos, como partido liberal, no va a pactar con ningún extremista: ni con la ultraderecha ni, evidentemente, con Podemos tampoco, porque las recetas mágicas que tienen no son de progreso social. Nos están dando la espalda a la Unión Europea y, por tanto, también a nosotros. Lo tenemos muy claro. Defendemos nuestro espacio propio y, evidentemente, lo que sí que puedo decir es que Ciudadanos no ha gobernado en ningún territorio con la ultra derecha.

Desde su escaño en el Parlament ha sido muy crítica con el gobierno que lidera Armengol. ¿Cuáles han sido para usted los principales errores de esta legislatura?

Lo primero, el abuso sistemático de la figura excepcional y extraordinaria que es el decreto. El decretazo se ha utilizado como forma ordinaria de legislar por parte de este Ejecutivo. Han convertido el Parlament en el convalidador de sus decretos más que en cámara legislativa y eso ha sido objeto de muchas críticas. Pero creo que si tuviera que quedarme con algo sería la Ley educativa de Balears, en la que excluye el castellano y blinda al catalán como lengua vehicular. Y nosotros, desde Ciudadanos, lo que queremos es un equilibrio de nuestras lenguas oficiales. Que se pueda estudiar, que las familias puedan elegir en primera enseñanza estudiar la lengua materna. Pero, desde luego, después tiene que haber un equilibrio de nuestras lenguas oficiales sobre todo con el inglés, porque cuanto más catalán metemos, menos inglés estamos ofreciendo a los alumnos. Para mí ha sido de las de de las peores cosas de esta legislatura.

Precisamente, ustedes se han mostrado muy críticos con el actual sistema de inmersión lingüística en la escuela balear y con el requisito del catalán para ejercer como sanitario en las Islas. ¿Cree que el catalán está en retroceso en las islas?

No, yo no diría eso. Mi padre es muy mallorquín y en casa hablamos mallorquín, y evidentemente toda mi familia paterna. No creemos que sea una lengua minoritaria. Al final las lenguas no tienen derechos, los que tienen derechos son los ciudadanos y hay que garantizarlos. Tenemos dos lenguas cooficiales. Y, evidentemente, lo que tampoco quiero para nada es lo que propone Vox, que es un monolingüismo a la inversa. El mallorquín y todas las modalidades lingüísticas del catalán de las islas son una riqueza absoluta y lo he explicado muchas veces en el Parlament. Yo no voy en contra del catalán, es una de mis lenguas, pero sí quiero que haya ese equilibrio de las lenguas, que no haya una imposición de su uso y sí que haya un estudio y un conocimiento.

Hablábamos antes de los desaciertos del Pacte. ¿No hay ningún acierto?

Sí, claro. Yo he sido una crítica firme cuando lo he tenido que ser, pero es verdad que nosotros impulsamos un pacto de reactivación desde Ciudadanos como lo hizo Joan Mesquida, que en paz descanse. A principio de la pandemia decidimos que había que hacer un pacto de reactivación en el que estuvieran los agentes sociales y económicos representados. No podía tomar las decisiones solamente el Consolat, sino que se tenía que escuchar a los agentes sociales y a los agentes económicos y consensuar las medidas. Cs siempre ha estado en ese pacto de reactivación con lealtad hacia los ciudadanos. Y yo me siento muy orgullosa porque hemos conseguido multiplicar por cinco las ayudas a los autónomos o que el Govern nos aceptara enmiendas para bonificar el 100% de las cuotas a los jóvenes autónomos hasta los 35 años y a las mujeres emprendedoras durante los dos primeros años. Esta fue una de mis exigencias y hemos conseguido lograrlo, como también ha ocurrido con el plan de Conciliación Integral en el que ha trabajado el Govern. Estoy muy satisfecha.

Desde Cs han criticado duramente el actual Impuesto Turístico Sostenible (ITS) del pacte de progrés y han propuesto su eliminación, aunque lo cierto es que no parece que los hoteleros estén en contra del mismo e incluso se les ve muy cómodos con la actual política de Armengol. ¿Cuál es la propuesta de Cs para garantizar que el turismo sea sostenible en las Islas?

Nosotros apostamos por un turismo en positivo, que genere valor añadido, y para eso tenemos que mejorar la formación continua, así como las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Queremos que sea un destino inteligente también, es decir, que haya una mayor colaboración con la universidad, con empresas tecnológicas, con la innovación... Y, sobre todo, queremos que haya también un equilibrio entre la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. El modelo de la triple S o triple sostenibilidad. Que una no impere sobre la otra. Y en eso estamos trabajando. También nosotros votamos a favor de la Ley Turística, sobre todo en la parte del cuerpo legal, de la circularidad, porque nosotros creemos mucho en que la economía en Balears debe ser circular y es hacia donde tenemos que tender. Pero evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con el ITS porque es un impuesto que está completamente pervertido. Cada año he visto, dato a dato, que se estaba utilizando el impuesto para Infraestructuras educativas o para vivienda y yo no estoy de acuerdo en que se destine a esto. No puede ser que sirva para cuadrar las cuentas del Ejecutivo, no puede ser que sirva para pagar conciertos como el de Los 40 Principales. Además, es un impuesto que no sólo tienen que pagar los turistas, sino también nosotros cuando vamos a Eivissa o a Menorca. Yo que viajo mucho a estas islas tengo que pagar el impuesto y yo ya pago impuestos en Balears. Es un poco sorprendente.

¿Cómo se puede minimizar entonces el impacto del turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente?

Si fuera una ecotasa real que se destinara a lo que verdaderamente debería ser su esencia, que es pagar las externalidades del turismo o la protección de nuestro medio ambiente, no estaríamos en contra. Pero como es un impuesto que va a la caja única y no es finalista, por mucho que digan lo contrario, no puedo apoyarlo. Por eso pedimos que se elimine este impuesto. Lo que hay que hacer es pedir al Estado la financiación que nos corresponde con un sistema de financiación autonómico justo que tenga en cuenta a la población flotante y la insularidad, que nos permita tener más desaladoras, más depuradoras, etc. Con el ITS lo que hacemos es no reclamar ese dinero que nos falta y cuadrar las cuentas con eso.

¿Qué opina sobre la idea de decrecer turísticamente para garantizar la protección de los recursos naturales?

Yo lo que creo es que al Partido Socialista y a Armengol les ha costado mucho reconocer lo que era el decrecimiento, porque sus socios se lo recuerdan cada día. Nosotros estamos siempre a favor de un crecimiento sostenible y responsable y evidentemente creemos que ya se había acordado una bolsa con un tope consensuado al número de plazas turísticas. No estamos de acuerdo con el decrecimiento de plazas. Queremos que todas las plazas que se dieron de baja vuelvan a la bolsa. No estamos de acuerdo con la moratoria de este decretazo turístico y será una condición derogarla.

¿No cree que hay saturación turística en las islas?

Bueno, es verdad que hay picos en los que hay mucho turismo, pero el problema que hay aquí es que no se ha hecho una gestión buena de flujos. Hay otras cosas que se pueden hacer como mejorar la oferta complementaria antes de llegar a otras prácticas como las de limitar y prohibir. No se ha planificado bien. Por ejemplo, en movilidad tenemos a todos los taxis en el aeropuerto y no se han aumentado las frecuencias de tren. No se ha hecho una planificación de movilidad, solamente se ha puesto un carril bus–VAO y ya está. Entonces, claro, ¿al final de quién es culpa de que haya esta saturación si no se están gestionando bien los flujos y no hay oferta complementaria o no se ha mejorado la movilidad?

Ahora nos encontramos con que todos los turistas van al mismo sitio y es cuando se produce esa sensación de saturación en determinados sitios. Y esto es algo que podría mejorarse planificando mejor la red de transporte público que tenemos: las frecuencias de tren son muy escasas, al igual que las del Transporte público interurbano de Mallorca (TIB). Vemos cómo los autobuses y los vagones van llenos, con la gente de pie. Queremos ampliar también la red de tren nocturna. No puede ser que a las 22.00 horas se acabe, y menos los festivos y los fines de semana. Queremos ampliar el tren hasta Alcúdia. Si no hay un mejor transporte público, tienes que optar por el vehículo privado y y al final, yo que vivo en una zona de colegios, hay saturación todo el año. Es verdad que ahora es mayor el tráfico, pero que es que el problema de la movilidad nos toca a los residentes y hay que solucionarlo, porque es una locura absoluta.

¿Deberíamos cambiar nuestro modelo económico en pos de la diversificación?

Lo estoy diciendo ahora en todos los debates. Yo me fui a estudiar a Madrid hace más de veinte años y ya se hablaba de la diversificación, con Jaume Matas (PP), con Gabriel Cañellas (PP), luego con Francesc Antich (PSIB)... Yo no sé cuántos años décadas llevamos con que hay que diversificar al turismo, pero luego llevan gobernando ocho años y no han hecho absolutamente nada. No se invierte más en innovación. Yo he pedido el compromiso a todos los partidos estos días de invertir como mínimo el 3% del PIB de Balears en innovación. Y ninguno se ha atrevido a decir nada. Entonces, claro, si no invertimos en innovación, si ponemos trabas al emprendimiento, ¿cómo vamos a diversificar? Si encima no se ha potenciado la industria en los sectores estratégicos, tenemos el sector del calzado agotadísimo, ni se genera más inversión ayudando a los jóvenes a crear sus propias startups. Al revés, lo que se les está haciendo es poner más trabas, más impuestos.

Desde Ciudadanos, ya lo hemos anunciado, vamos poner un cheque de 15.000 euros para todos los jóvenes que quieran emprender, que tendrán que devolver hasta los 35 años. Pondremos una bonificación al 100% de la cuota de los autónomos y que el Govern se la devuelva. Queremos potenciar aún más el emprendimiento y, sobre todo, ayudar a nuestra industria, a la del calzado, a las estratégicas también, al sector agroalimentario. Porque, ¿cómo vamos a diversificar si después no se hace un impulso real?

Volviendo al tema de los gravámenes, estos han sido uno de los principales puntos de su campaña. Por ejemplo, han propuesto eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de primera vivienda por parte de menores de 35 años y familias monoparentales. ¿Cree que en Balears pagamos demasiados impuestos?

Lo dicen todos los datos, somos la Comunidad Autónoma con mayor presión fiscal y donde encima todo es más caro. Yo no tengo como máxima una bajada de impuestos como proponen otros partidos. Pero lo que sí tengo claro es la igualdad de oportunidades y ahora mismo para mí es mi máxima en política. Por eso estoy en Ciudadanos, cuya máxima es la igualdad de oportunidades. Y en esa igualdad de oportunidades lo que tenemos que proteger es a las familias, a los autónomos... Ellos necesitan un alivio fiscal, están subiendo mucho los precios. Hay muchas familias a las que les cuesta llegar a final de mes por ese motivo.

Y luego tenemos el problema de la vivienda. Nosotros no pedimos una bajada de impuestos para los que más cobran, sino para las clases medias. Queremos que las familias tengan una bonificación en el IRPF del 100% de la escoleta pública o de la escuela infantil de 0 a 3 años. Queremos el 100% de desgravación de las actividades extraescolares, que cuestan muchísimo, las familias no pueden hacerse cargo y son algo importante para la conciliación. También llevamos una desgravación del 100% tanto del transporte escolar como del comedor. Queremos que, aunque las familias lo paguen primero, luego se les devuelva con el IRPF. Ese es nuestro modelo. También proponemos la deflactación en el IRPF: no una bajada como anuncian el PP u otros, sino que, al final, el ciudadano pague por lo que realmente tiene de poder adquisitivo, porque en la calle ese poder adquisitivo se ha visto mermado por el alza de precios. Esto debe ser compensado en el IRPF. Y en cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pedimos eliminarlo para jóvenes hasta 35 años que compren su primera vivienda y para familias monoparentales. Tener que pagar este impuesto creemos que es una barrera a la hora de adquirir una vivienda.

Como comentábamos hace un momento, uno de los principales problemas de Balears es el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra. ¿Cree que la ley de vivienda estatal podrá solucionar esta situación?

No, en absoluto. Yo creo que es un parche que no soluciona el problema. El PSOE y Podemos han puesto ahora el foco en limitar los precios de alquiler, pero ese no es el único problema que tenemos. Es algo que antes ya hicieron demonizando la vivienda vacacional y no ha servido para nada, porque llevamos cuatro años de prohibición de la zonificación de vivienda vacacional en Palma y los precios han crecido más que nunca. Se emancipa la mitad de jóvenes de los que se emancipaban hace diez años porque no pueden. Por tanto, hemos ido a peor con estas medidas. En Barcelona, con Ada Colau, vemos que llevan años con la limitación de precios y han conseguido el efecto contrario, que los propietarios no pongan sus viviendas en alquiler y salgan del mercado. Los agentes inmobiliarios de Balears dicen que han visto cómo desde la aprobación de la ley este último mes han quitado pisos que estaban anunciados para alquilar. Esto es un problema enorme, porque al final esto es el mercado, la oferta y la demanda. Si hay menos pisos, van a subir los que hay. Y creemos que esa no es la solución.

¿De qué forma puede entonces atajarse esta problemática?

Lo primero, hay que construir vivienda a precio asequible. Colaborar a nivel público y privado, pero sobre todo hay que construir vivienda social de verdad. Una apuesta social de verdad. En Viena hay más vivienda social que en toda España junta. Solamente en la ciudad de Viena. Nosotros tenemos una propuesta que es muy europea: hay que construir vivienda social con financiación pública pero con promoción privada, que es como se hace en Holanda, en Dinamarca, en Finlandia, y que la vivienda social sea en mayor parte destinada a alquiler. Si tuviéramos que construir en paralelo al aumento demográfico que se produce cada año se tendrían que edificar 7.000 viviendas. Es una barbaridad.

Y luego Armengol nos prometió 14.000 viviendas sociales y sólo ha construido 800 mientras tenemos a 7.000 en lista de espera, lo cual ha sido para mí uno de los grandes fracasos de este gobierno. Estamos mucho peor que hace diez años. Hay muchísimos factores a tener en cuenta en materia de vivienda, pero lo que no se puede decir, como hace la extrema derecha, es que esto es culpa de la okupación ilegal, porque no es así, como tampoco es culpa de los grandes tenedores, porque no hay grandes tenedores en Mallorca. Y lo que sí hay es mucha vivienda vacía, también pública.

En este sentido, nosotros tenemos un plan de rehabilitación y modernización de las casas vacías con fondos europeos. A lo mejor son casas vacías procedentes de una herencia, no han podido ponerse de acuerdo y no han podido pagar el impuesto de sucesiones. Hay muchísima casa abandonada. Hay que atajar el problema desde muchas vías y Ciudadanos tiene un plan de choque con 30 medidas: unas van dirigidas a fomentar el alquiler, lo que queremos es potenciar que esos propietarios que no ponen en alquiler su vivienda lo hagan a través de incentivos fiscales. ¿Cómo? Pues deduciendo en un 90% ó 95% del IRPF todos los ingresos que obtenga por ese alquiler. Y lo queremos hacer no vía expropiación, que ya hemos visto que no sirve para nada, sino mediante incentivos fiscales, devolviéndoles gran parte en el IRPF.

¿Qué opina sobre el traspaso de cargos de Ciudadanos al PP?

Yo creo que no ha sido tanto como como se dice. Y desde luego yo me quedo con todos los que suman. Tenemos unas listas maravillosas. Muchos pensaban que no nos íbamos a presentar, como se ha encargado el PP de extender. Todos los ciudadanos de Balears van a tener una papeleta naranja en sus urnas para poder votar al Consell, al Parlament e incluso en muchísimos municipios. Más del 70% de la población va a tener también a nivel municipal a Ciudadanos para votar. Ya lo decía al inicio: esta vez, votar a Ciudadanos vale por diez para que no haya extremistas en los gobiernos. Hemos conformado unas listas con profesionales sanitarios, con docentes, con muchos profesionales del deporte, del deporte de competición, muchos vienen de la sociedad civil, de muy distintas profesiones. Estamos muy, muy satisfechos y esperando este 28 de mayo.

E independientemente del resultado del 28M, ¿se presentará Ciudadanos a las elecciones generales? ¿Y usted como candidata a la presidencia del Gobierno?

Yo, que soy muy del Atleti, diré que hay que ir partido a partido. Ahora tenemos estas elecciones de mayo, que son muy importantes. Lo tengo muy claro y también Adrián Vázquez, el secretario general. Nosotros cuando comenzamos con el liderazgo del partido en enero teníamos muy claro que queríamos y queremos transformar nuestro país, porque hay muchísimas cosas que no funcionan: el sistema de pensiones, el sistema sanitario, el sistema educativo... y queremos realmente cambiarlo todo. Queremos cuestionar el statu quo, decirles la verdad a los ciudadanos, que el bipartidismo nunca se atreve a reformar nada, a cambiar todo lo que no funciona en este país. Y así nos va.

Por eso este es un proyecto a medio y largo plazo y nuestro primer objetivo es comenzar a transformar nuestra sociedad española, pero hacerlo desde los municipios. Por eso les damos tanta importancia a las elecciones del 28 de mayo sobre todo a las municipales para empezar a transformar y modernizar Balears, modernizar toda España. Y ese ahora mismo es nuestro primer objetivo. Y lo que sí garantizo es que Ciudadanos va a estar en las próximas elecciones generales, también en las europeas de 2024, porque sin Cs no se puede garantizar ese equilibrio social y la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Y estaríamos dejando huérfanos a muchísimas personas de centro, liberales europeístas que quieren ese cambio y esa moderación dentro de un gobierno.

Desde el partido han apostado por estar más presentes en las Islas. Sin ir más lejos, Palma va a ocupar un lugar preponderante en la campaña y aquí se celebrará el acto central de campaña el próximo 21 de mayo. ¿Por qué tanto interés en Balears?

En Balears tenemos buenas encuestas internas, aunque otros otros se empeñen en decir lo contrario. Y además estamos muy convencidos de que vamos a entrar y vamos a ser decisivos, que los votos de Ciudadanos van a valer por diez para formar ese gobierno y sobre todo en Balears. Tenemos unos precios tan altos que no están funcionando las políticas a nivel nacional, pero tampoco a nivel autonómico. Tenemos un tripartito con un Partido Socialista que se apoya en nacionalistas, en populistas, pero luego también tenemos un Partido Popular que no va a ganar con mayoría absoluta. Hay que ser realista y parece que Marga Prohens (PP) no lo es. Va a tener que apoyarse en la extrema derecha y yo espero que no lo haga. A mí no me gustaría en absoluto. Por tanto, es muy importante que Cs centre su campaña y el acto central a nivel nacional en Palma. Porque en el Ajuntament de Palma tenemos muy buenas perspectivas de ser decisivos y, a decir la verdad, los baleares tienen que contar con nosotros para que no haya extremistas en el Govern.

Las encuestas nos dicen que tendremos una futura presidenta, ya sea la socialista Armengol o la popular Prohens. ¿Cuál es su opinión sobre ellas tanto a nivel personal como político?

Bueno, a nivel personal no creo que me competa hablar de ellas. Es cierto que he tenido más relación con la presidenta Armengol porque yo estaba aquí haciendo política estos cuatro años y Marga ha estado fuera, en Madrid. Así que sólo puedo decir que no tengo absolutamente ningún problema personal con ninguna de ellas. En cambio, a nivel político me conocen muy bien. Saben que mi pilar básico en política es la igualdad de oportunidades, que quiero garantizar ese equilibrio entre progreso social, desarrollo económico y protección del medio ambiente. Y evidentemente hay un programa, algo que decía mucho Julio Anguita –mi abuelo de Madrid era muy de Anguita–, siempre decía “programa, programa, programa”. Pues la verdad es que Ciudadanos es muy de “programa, programa, programa” y siempre conformaré un gobierno para lo que para nosotros es lo más importante: con vistas en el interés general de los ciudadanos. Lo que me preocupa de verdad es que los dos bloques, el de la izquierda y el de la derecha, están muy marcados y van sólo a gobernar para los suyos. Y a mí me gustaría poder estar en ese gobierno para poder gobernar para todos los ciudadanos de Balears.