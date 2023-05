El PSOE ganaría las elecciones en Balears con un 31,5% de los votos, según el CIS

El PSIB-PSOE ganaría las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo con el 31,5% de los votos, según el barómetro publicado por el CIS este jueves. El conjunto de fuerzas progresistas conseguiría el 51,4% de los votos si sumamos la previsión del PSOE con la de Més per Mallorca (10,8%), Unidas Podemos (7,4%) y Més per Menorca (1,7%).

Mientras la izquierda se haría entonces con más de la mitad de los votos (51,4%), la derecha sumaría el 44,8% gracias al PP (26,1%), Vox (13,6%), El Pi (2,8%) y Ciudadanos (2,3%). El PP se situaría como segunda fuerza más votada, después del PSIB-PSOE: la candidatura de Francina Armengol sacaría un 5,4% más de votos que la de Marga Prohens. Vox, por su parte, conseguiría un aumento considerable de los votos y se consolidaría como tercera fuerza política en el Parlament con el 13,6%.

El CIS no ha calculado en esta ocasión cuántos escaños correspondería a cada fuerza política por el reducido tamaño de la muestra y “las especificidades de sus circunscripciones electorales”. Por orden de mayor a menor, estos son los resultados ofrecidos por el CIS: PSOE (31,5%), PP (26,1%), Vox (13,6), Més per Mallorca (10,8%), Unidas Podemos (7,4%), El Pi (2,8%), Otros partidos (2,5%), Ciudadanos (2,3%), Més per Menorca (1,7%) y voto en blanco (1,2%).