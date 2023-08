Prohens felicita a Armengol por su nombramiento aunque asegura que se mantendrá “vigilante”

Enhorabona i encerts a @F_Armengol per la seva elecció com a nova presidenta del @Congreso_Es.



Vigilarem que el pacte que l’ha fet presidenta sigui respectuós amb les institucions i la Constitució i esperam que serveixi per agilitar la tramitació de l’agenda balear al Congrés. https://t.co/ZIxd1TEu9J