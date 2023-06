Sumar llega a un preacuerdo con AraMÉS para concurrir juntos en las elecciones generales

Sumar ha llegado a un preacuerdo con AraMés -que aglutina a varios partidos de izquierdas de Balears, sin Unidas Podemos- este jueves por la mañana para concurrir juntos en las próximas elecciones generales del mes de julio. La persona que se perfila como candidato es el senador autonómico Vicenç Vidal.

El preacuerdo tiene que ser ratificado en las asambleas de las formaciones políticas que integran AraMés este jueves. AraMés está integrado por MÉS per Mallorca -que ha gobernado en coalición con el PSOE de Francina Armengol en las dos últimas legislaturas-, Més per Menorca, Ara Eivissa y algunos independientes de Gent per Formentera.