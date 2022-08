337.790 personas que faltaron a la cita con el médico en Balears en 2021 no anularon la consulta

Un total de 333.790 personas que faltaron a la cita con el médico del IbSalut en 2021 no anularon la consulta; en concreto, en atención hospitalaria el 59,70% de pacientes que no acudieron a consulta no avisó y en atención primaria el porcentaje aumentó hasta el 78,48%.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo este martes en una nota de prensa, en 2021, un total de 456.675 personas faltaron a la consulta médica asignada en los hospitales y centros de salud públicos de Balears. En el caso de los hospitales, 102.312 pacientes no acudieron a la consulta hospitalaria -un 7,38% del total de citas adjudicadas-, mientras que en los centros de salud fueron 354.363 los pacientes que no asistieron a la cita con el médico -3,65% del total-.

De todas las personas que faltaron a las consultas de hospitales y centros de salud, 337.790 no anularon la cita. En concreto, el 59,70% de los pacientes que tenían cita en el hospital no avisaron, mientras que en atención primaria no avisó al 78,48%.

Desde la Conselleria de Salud y Consumo han recordado que el hecho de no anular citas adjudicadas genera “ineficiencia” en los centros asistenciales y que las consultas anuladas pueden ser asignadas a otras personas.

Los pacientes pueden contactar con el servicio InfoSalutConnecta en el 971 22 00 00 para pedir, modificar o anular cualquier cita con el médico y la enfermera de su centro de salud, o con el teléfono del servicio hospitalario con el que tienen la cita concertada.

El IbSalut lleva a cabo cada año más de 10 millones de consultas de atención primaria -alrededor de 4,5 millones de cita de medicina de familia y 4,5 millones de consultas de enfermería, además de 750.000 consultas de pediatría-, 43.000 intervenciones quirúrgicas y medio millón de pruebas diagnósticas.