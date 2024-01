Detenido un hombre que se atrincheró en su casa armado y que retuvo a su madre para no ser arrestado por agresión sexual

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de un delito de agresión sexual y amenazas de muerte, después de que se haya atrincherado en su casa de Sóller (Mallorca) con un arma y haya retenido a su propia madre -que está impedida- para evitar dicha detención. Al detenido se le han incautado dos ballestas.

El hombre había sido denunciado este martes por la tarde por una vecina del municipio por amenazas de muerte y agresión sexual. Cuando una patrulla de la Guardia Civil se ha presentado este miércoles por la mañana en su domicilio para detenerlo, él se ha negado a a salir. Según la Benemérita, se ha puesto con una actitud muy violenta y ha amenazado desde el interior del domicilio con matar con un cuchillo a los agentes y a su madre.

Ante la negativa de ser detenido, la Guardia Civil ha montado un dispositivo para evitar que abandonara el lugar y ha activado el protocolo. Hasta Sóller se han desplazado la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y un negociador. El hombre, lejos de entregarse, ha lanzado con una ballesta unas flechas hacia el exterior de la vivienda, desde una de las ventanas.

Los agentes han derribado la puerta de acceso al domicilio y han conseguido detenerlo, momento en que uno de los guardias civiles ha resultado herido leve por una contusión. Una vez reducido y detenido, el hombre ha sido atendido por los servicios de emergencia para aplicarle unos calmantes debido a su agresividad. Posteriormente ha sido trasladado al centro de psiquiatría del Hospital de Son Espases.

La mujer que le denunció ha dicho, en declaraciones a 'Els Dematins' de IB3 Televisió, que está “obsesionado con ella” y que incluso llegó a derribarle la puerta de casa. “Si no hubiera estado con mi familia, me habría matado o hecho algo. Él se montaba su película de que yo sería suya. Me rompió la puerta y me dijo que era de él o de nadie. Tengo una niña pequeña de dos años y estoy acojonada”, ha añadido.