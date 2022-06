La Fiscalía recibe la investigación del atropello mortal de la Policía Local de Palma y estudia las conclusiones

La Fiscalía de Baleares ha recibido ya la investigación realizada por la Policía Local sobre el atropello mortal por parte de un coche policial la semana pasada y está estudiando las conclusiones.

Así lo han confirmado desde la Fiscalía a Europa Press, a la vez que han detallado que la fiscal delegada de Seguridad Vial, Adelaida Jiménez-Villarejo, es la encargada de estudiar esta investigación realizada por la Policía Local para después tomar una decisión al respecto.

La entrega de este material fue anunciado este domingo por el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, a la vez que remarcó que responsables de la Policía Local de Palma presentarían la documentación al Ministerio Fiscal sobre el atropello del pasado 2 de junio en el Paseo Sagrera, en el que una persona falleció y dos resultaron heridas.

En concreto, a la Fiscalía se han presentado los datos de la investigación una vez conocido el contenido de la caja negra del vehículo, hecha la visualización de las cámaras y la inspección ocular de la vía y del vehículo y recogidas las declaraciones de los testigos.

Hasta ahora, la investigación policial ha determinado, de manera indiciaria, que el vehículo llevaba en todo momento las señales luminosas de emergencia; que las condiciones técnicas del vehículo eran correctas; que el conductor es un policía experimentado y dio 0,0 en tasa de alcohol; que el vehículo circulaba por el Paseo Sagrera, desde Antoni Maura en dirección a Andratx, que no había una botella de alcohol en el vehículo policial y que no se restableció el estado original del escenario del accidente hasta que no se terminó el reportaje fotográfico técnico-pericial y planimétrico y la recogida.