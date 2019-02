Donald Tusk: "Me pregunto cómo será ese lugar en el infierno para quienes promovieron el Brexit sin un boceto de cómo llevarlo a cabo"

La primera ministra británica llega este jueves a Bruselas. Y, 24 horas antes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha compartido una dura reflexión en Twitter: "Me he estado preguntando cómo es ese lugar especial en el infierno para aquellos que promovieron #Brexit, sin siquiera un bosquejo de un plan sobre cómo llevarlo a cabo de manera segura".

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019

"Ya ha venido seis veces y este jueves vendrá por séptima vez. Nuestras puertas siempre están abiertas". Así explica la Comisión Europea la reunión de este jueves a las 11.00 entre la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Quedan menos de 60 días para la fecha prevista de la salida de Reino Unido de la UE y aún no se ha aprobado ningún acuerdo de retirada en el Parlamento Europeo. Y la el Ejecutivo comunitario afirma que no se va a reabrir el acuerdo alcanzado con May, a quien piden que explique qué necesita para ganar los votos en Westminster.

¿Qué va a traer May a la mesa el jueves? "No sabemos". ¿Algo nuevo? "No nos consta". En Bruselas afirman que no saben qué va a proponer May o qué va a pedir May, aunque reconocen que el asunto clave es el backstop, la salvaguarda para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la república de Irlanda en caso de no cerrar un acuerdo de relación futura entre Reino Unido y la UE tras el Brexit. "Viene a explicarnos sus ideas de qué hacer a partir de ahora", explican en la Comisión: "Nuestra posición está clara, pero vamos a ver qué tiene que decirnos la primera ministra".