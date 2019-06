México acepta que EEUU devuelva a los migrantes solicitantes de asilo a cambio de que Trump suspenda los aranceles

Estados Unidos y México han alcanzado este viernes un acuerdo con el que Washington devolverá a su vecino a todos los inmigrantes solicitantes de asilo que crucen la frontera, pacto con el que el presidente, Donald Trump, ha accedido a suspender los aranceles que tenían que entrar en vigor el lunes.

"Las aranceles programados para entrar en vigor el lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente. México a cambio ha aceptado tomar medidas contundentes para detener la marea migratoria a través de México hacia nuestra frontera sur", ha anunciado Trump en Twitter.

"Esto lo hacemos -ha añadido- para reducir considerablemente, o eliminar, la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos".

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!