May aguanta el pulso y rechaza dimitir: "Este acuerdo del Brexit satisface las prioridades de la gente"

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha dado este jueves una rueda de prensa en Downing Street en la que ha insistido que el acuerdo alcanzado para el Brexit es el mejor acuerdo posible y rechaza dimitir: "Liderar es tomar las decisiones correctas, no las fáciles".

"Este es un Brexit que satisface las prioridades de la gente", ha afirmado May en defensa del acuerdo alcanzado con la Unión Europea. La primera ministra obtuvo este miércoles el apoyo de su gobierno tras cinco horas de negociaciones y este jueves lo ha presentado ante el Parlamento.

Aun así, el Partido Conservador que lidera May está muy dividido. La primera ministra ha sufrido cinco dimisiones del más alto nivel: la del ministro para el Brexit, Dominic Raab, la de la ministra de Trabajo, Esther McVey, la del secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, y la de las secretarias de Estado del Brexit y de Educación. May ha lamentado las dimisiones en su equipo, pero ha asegurado que cree que está haciendo lo correcto.

"Se han tenido que tomar decisiones difíciles y complicadas", ha afirmado la primera ministra, pero asegura que el acuerdo cumple aquello que pidieron los ciudadanos en el referéndum del Brexit tales como el control de las fronteras. "El libre movimiento ha acabado", ha señalado, añadiendo también que Reino Unido dejará de enviar grandes cantidades de dinero a Europa y asegurando que recuperará el "control absoluto del comercio".

Además de las dimisiones, Jacob Rees-Mogg, partidario del Brexit duro y presidente del ERG (un grupo de diputados conservadores que apoyan la salida de la UE), ha anunciado este jueves en el Parlamento que pedirá una moción de censura contra Theresa May. En el caso de que 48 diputados conservadores lo pidan, la formación convocaría una votación en la que los críticos deberían sumar 158 votos (la mitad de los 316 tories ) para iniciar un proceso de primarias.

Según una encuesta publicada por YouGov, el 42% de la población se opone al acuerdo y solo un 19% lo apoya, aunque hay un 39% que afirma no estar seguro. Durante la sesión en el Parlamento, Taheresa May ha cuestionado la validez de cualquier encuesta, dado que el documento, de 500 páginas, se publicó el miércoles por la noche.

The British public does not back Theresa May's Brexit deal



Support - 19%

Oppose - 42%

Don't know - 39%



42% of Leave voters oppose the deal, as do 47% of Remain voters https://t.co/DLVwqFaB0x pic.twitter.com/Lch2F0ICgy